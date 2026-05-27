Új államtitkárokat mutatott be Lannert Judit

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium két további fontos vezetőjét mutatom be, akiknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában, írja a Facebookon Lannert Judit miniszter.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkári feladatokra Dr. Benedek Bulcsú Balázst kértem fel

- írja Lannert Judit. Több mint húszéves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal érkezik, és pontosan tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll.

Csapatemberként a hivatalomra is csapatként szeretnék tekinteni. Azon szeretnék dolgozni, hogy a szakmai célok mögött olyan minisztériumi működés álljon, amely valóban segíti a változások megvalósítását, és figyel minden érintett véleményére.

A tárca parlamenti államtitkára Kapronczai Balázs lesz. Balázs egyszerre ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát.

Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció. „Hiszek abban, hogy az iskoláknak nagyobb szabadságra, a pedagógusoknak pedig több bizalomra és valódi együttműködésre van szükségük” - tette hozzá.