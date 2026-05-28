5 embert elfogott a rendőrség gyermekbántalmazás ügyében, nemsokára sajtótájékoztató jön

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája azt vizsgálja, hogyan kezelték az érintett otthonokban a fiatalokat érő bántalmazásokat.
Az eddigi adatok alapján az intézmények több esetben elmulasztották a kiskorúak panaszainak megfelelő kivizsgálását
– írta a miniszter. Ahelyett, hogy értesítették volna a hatóságokat és feljelentést tettek volna, az ügyeket külső kontroll nélkül, házon belül próbálták meg elrendezni.
Az összehangolt akció során a nyomozók mintegy 120 tanút hallgattak meg. Az öt elfogott embert kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt már gyanúsítottként hallgatták ki.
A rendőrség a mai napon sajtótájékoztatót tart, amelyen további részleteket is megosztanak az üggyel kapcsolatban.
