A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok

Utoljára 2021 közepén láttunk olyan alacsony foglalkoztatási szintet Magyarországon, mint idén február és április között. Mindeközben rekord közelébe emelkedett az átmenetileg külföldön dolgozó honfitársaink száma.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Az elmúlt másfél évben folyamatos lecsorgást láttunk a hazai foglalkoztatottak számában. Nagyon úgy néz ki, hogy

a régóta emlegetett demográfiai korlát ezekben az években érte el a hazai munkaerőpiacot.

A foglalkoztatottak számának csökkenése a friss adatok szerint nem állt meg. Idén február és április között éves alapon 55 ezer fővel, 4 millió 618 ezerre esett vissza a dolgozók száma.

Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók létszáma - vagyis a közmunkások és az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok nélkül - ennél is nagyobb mértékben, 72 ezerrel zsugorodott, 4 millió 430 ezer főre.

Ilyen alacsony foglalkoztatási szinteket utoljára 2021-ben láttunk, akkor, amikor a gazdaság éppen a Covid-válságból lábalt ki.

Szembetűnő, hogy az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma nagyobb mértékben csökkent, mint ahogy az összes foglalkoztatotti létszám zsugorodott. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma - akik rendelkeznek hazai lakcímmel, de külföldi telephelyen dolgoznak - rekordközeli szintre emelkedett.

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a(z átmenetileg) külföldön dolgozó magyarok olyan sokan vannak, mint amennyien a Covid-lezárások előtti időszakban voltak. A koronavírus-válság okozta drasztikus visszaesés után lassú emelkedő trendet láthattunk, majd egy stagnáló periódus után idén új lendületet vett a külföldi munkavállalás.

A hazai foglalkoztatás csökkenésével párhuzamosan a munkanélküliség azonban nem emelkedett tovább. A statisztikai hivatal szerint 220 ezer honfitársunknak nincs állása, így a munkanélküliségi ráta 4,5%-on alakult. Ez gyakorlatilag megegyezik az előző év azonos időszakában mért adattal, illetve alacsonyabb, mint az idei év legelején látott 4,7-4,9%-os munkanélküliség.

Összességében a munkaerőpiacon egyszerre több változás is látszik:

a fő trend az, hogy csökken a dolgozók száma, miután a foglalkoztatás növekedésén alapuló gazdasági modell "kifutott" a demográfiai korlátok miatt,

miközben az elmúlt hónapokban kirajzolódó kép alapján egyre több magyar próbál szerencsét külföldön.

Mindeközben a munkanélküliség nem emelkedik, ami jelzi, hogy a foglalkoztatás csökkenése elsősorban nem leépítésekkel függ össze, hanem azzal, hogy a munkaerőpiacról kilépők száma (nyugdíj) jóval magasabb a belépők számánál.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images