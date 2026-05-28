A Tisza-kormány vizsgálat alá vonta, távozik a szervezet vezetője
Július közepén nyugdíjba vonul Hajnal Gabriella, az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) elnöke. Ezzel egy időben a kormány átfogó vizsgálatot indít a szervezet és a tankerületek működéséről. A jövőben ugyanis csökkenteni kívánják a túlzott központosítást, növelnék az iskolák önállóságát, valamint helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát - tudta meg a Népszava.

A szervezet kommunikációs osztálya megerősítette a lapnak, hogy a tankerületi központokért is felelős intézményt 2018 augusztusa óta irányító elnök, Hajnal Gabriella a nyáron távozik posztjáról. Az intézményrendszernek a közeljövőben egy átfogó kormányzati felülvizsgálattal is szembe kell néznie.

A Tisza-kormány határozata alapján az oktatási tárca megvizsgálja a KK és a tankerületek eddigi működésének szakszerűségét és jogszerűségét. Ezenfelül azt is értékelik, hogy egyáltalán indokolt-e a központ további fenntartása.

Döntött a kormány: indul a mamutszervezet átvilágítása

A Klebelsberg Központ a vizsgálattal kapcsolatban jelezte: tudomásul veszik a döntést, és minden segítséget megadnak a folyamat lebonyolításához. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy álláspontjuk szerint a szervezet működése elengedhetetlen az állami fenntartói rendszer hatékony irányításához.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

