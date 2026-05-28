ÁKK-aukció: még mindig kapkodnak a befektetők a magyar kötvények után

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 84,91 milliárd forint volt, így a lefedettség 425% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,4% és 5,44% között szórt, az átlaghozam 5,42% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 3 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 60,63 milliárd forint volt, így a lefedettség 303% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 31 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,39% és 5,48% között szórt, az átlaghozam 5,43% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 5 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. A ma kialakult értékesítési átlaghozam pontosan megegyezik az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamával.
A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 89,84 milliárd forint volt, így a lefedettség 359% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,38% és 5,41% között szórt, az átlaghozam 5,4% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 9 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-05-28
|5Y
|2031/B
|20 000
|84 913
|40 000
|5,44
|5,42
|5,40
|2026-05-28
|3Y
|2029/C
|20 000
|60 629
|31 000
|5,48
|5,43
|5,39
|2026-05-28
|10Y
|2037/A
|25 000
|89 838
|50 000
|5,41
|5,40
|5,38
|2026-05-26
|3M
|D260930
|30 000
|44 222
|30 000
|5,71
|5,68
|5,60
|2026-05-21
|12M
|D270428
|30 000
|118 463
|54 000
|5,69
|5,66
|5,62
|2026-05-20
|6M
|D261223
|30 000
|36 316
|30 000
|5,78
|5,72
|5,60
|2026-05-07
|15Y
|2041/A
|15 000
|101 904
|48 500
|5,95
|5,92
|5,90
|2026-04-09
|20Y
|2051/G
|15 000
|14 745
|7 000
|6,75
|6,73
|6,72
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: sakkmesterke
