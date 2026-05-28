ÁKK-aukció: még mindig kapkodnak a befektetők a magyar kötvények után

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Az aukciók mindegyik 300 % feletti keresleti lefedettséget hozott.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 84,91 milliárd forint volt, így a lefedettség 425% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,4% és 5,44% között szórt, az átlaghozam 5,42% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 3 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 60,63 milliárd forint volt, így a lefedettség 303% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 31 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,39% és 5,48% között szórt, az átlaghozam 5,43% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 5 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. A ma kialakult értékesítési átlaghozam pontosan megegyezik az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamával.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 89,84 milliárd forint volt, így a lefedettség 359% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,38% és 5,41% között szórt, az átlaghozam 5,4% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 9 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-05-28 5Y 2031/B 20 000 84 913 40 000 5,44 5,42 5,40 2026-05-28 3Y 2029/C 20 000 60 629 31 000 5,48 5,43 5,39 2026-05-28 10Y 2037/A 25 000 89 838 50 000 5,41 5,40 5,38 2026-05-26 3M D260930 30 000 44 222 30 000 5,71 5,68 5,60 2026-05-21 12M D270428 30 000 118 463 54 000 5,69 5,66 5,62 2026-05-20 6M D261223 30 000 36 316 30 000 5,78 5,72 5,60 2026-05-07 15Y 2041/A 15 000 101 904 48 500 5,95 5,92 5,90 2026-04-09 20Y 2051/G 15 000 14 745 7 000 6,75 6,73 6,72 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

