Az összeomlás szélén a magyar egészségügy, nagy fordulatot ígér az új államtitkár
Az összeomlás szélén a magyar egészségügy, nagy fordulatot ígér az új államtitkár

Párhuzamosan kell felépíteni az új egészségügyi intézményrendszert és kezelni a hazai egészségügyben már zajló válságot – hangzott el az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének budapesti konferenciáján. Ilku Lívia államtitkár az önálló gyógyszerhatóság és az egészségbiztosítási pénztár (a korábbi OGYI és OEP) újraélesztését, valamint nyitott partnerséget ígért az ágazatnak. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a rendszer már most az összeomlás szélén áll. Emiatt az alapellátás megerősítésére, a szakdolgozói bérek rendezésére és a fenntarthatatlan kórházi struktúra azonnali átalakítására van szükség - számolt be a Népszava.
Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára első nyilvános szereplésén bejelentette, hogy a jövőben a gyógyszerügy és a finanszírozás felügyelete is hozzá tartozik majd. A terület stratégiai fontosságát jelzi, hogy ismét felállítják az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézetet (OGYI), amivel visszatérnek a korábbi, nemzetközi hírű szakmai alapokhoz. Emellett újra létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), és felülvizsgálják a támogatott gyógyszerek befogadási szabályait is. A cél egy fenntartható és kiszámítható rendszer kialakítása, amely javítja a betegek hozzáférését a terápiákhoz. Az államtitkár az európai uniós gyógyszerügyi reformok kapcsán szoros és nyitott együttműködést kért a szakma szereplőitől. Egyúttal türelmet is kért az új minisztérium felépítéséhez, amely megfogalmazása szerint "tégláról téglára" történik.

Az intézményépítés mellett azonban azonnali tűzoltásra is szükség van. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke előadásában rámutatott,

hogy a rendszert súlyos szakemberhiány, az érvényes szakmai irányelvek hiánya, a dolgozók kiégése és egy fenntarthatatlan kórházi struktúra jellemezi.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar egészségügybe belépni ma felér egy időutazással. Ezt az érzést nemcsak az épületek állapota, hanem az elavult intézményi szemlélet is erősíti. Éles kritikával illette a korábbi egészségügyi vezetést, amiért az elzárkózott a független szakmai visszajelzésektől. Emiatt a valós problémák el sem jutottak a döntéshozókig, a minisztérium vezetése előtt pedig a helyzet sokkal rendezettebbnek tűnt a valóságnál. A jelenlegi állapotot ahhoz hasonlította, mintha egy száguldó autón menet közben kellene alkatrészt cserélni, vagy miközben épül a ház, már égne a tető.

A MOK elnöke szerint az ágazatra szánt évi 500 milliárd forintos többletforrást célzottan kell felhasználni. Ezt az összeget elsősorban a szakdolgozói béremelésre, a struktúrafejlesztés alapját jelentő alapellátás megerősítésére és a kórházi hálózat racionalizálására kell fordítani. Kijelentette, hogy a jelenlegi formájában az aktív betegellátó osztályokat és a túl sok ügyeleti pontot nem lehet fenntartani a meglévő orvoslétszámmal. Emiatt elkerülhetetlen az intézmények átprofilírozása.

A kamarai elnök szólt a magán- és az állami egészségügy egyre torzuló viszonyáról is. Felhívta a figyelmet a betegek közötti esélyegyenlőség fontosságára, valamint az úgynevezett "orvosbárói" réteg visszaszorításának szükségességére. Ez a réteg a hálapénzrendszer örökségeként ma is elmossa a határt az állami erőforrások és a magánérdekek között. A kamara felmérései alapján az orvosokat nem elsősorban a pénz tartja az állami rendszerben. A hivatástudat és az értékálló bérek mellett kiszámíthatóságra, az indokolatlan kirendelések megszüntetésére, szakmai autonómiára és a reformok világos irányára van szükség. Ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom a hazai ellátórendszerben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Financial IT 2026

