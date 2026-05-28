Az összeomlás szélén a magyar egészségügy, nagy fordulatot ígér az új államtitkár

Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára első nyilvános szereplésén bejelentette, hogy a jövőben a gyógyszerügy és a finanszírozás felügyelete is hozzá tartozik majd. A terület stratégiai fontosságát jelzi, hogy ismét felállítják az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézetet (OGYI), amivel visszatérnek a korábbi, nemzetközi hírű szakmai alapokhoz. Emellett újra létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), és felülvizsgálják a támogatott gyógyszerek befogadási szabályait is. A cél egy fenntartható és kiszámítható rendszer kialakítása, amely javítja a betegek hozzáférését a terápiákhoz. Az államtitkár az európai uniós gyógyszerügyi reformok kapcsán szoros és nyitott együttműködést kért a szakma szereplőitől. Egyúttal türelmet is kért az új minisztérium felépítéséhez, amely megfogalmazása szerint "tégláról téglára" történik.
Az intézményépítés mellett azonban azonnali tűzoltásra is szükség van. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke előadásában rámutatott,
hogy a rendszert súlyos szakemberhiány, az érvényes szakmai irányelvek hiánya, a dolgozók kiégése és egy fenntarthatatlan kórházi struktúra jellemezi.
Úgy fogalmazott, hogy a magyar egészségügybe belépni ma felér egy időutazással. Ezt az érzést nemcsak az épületek állapota, hanem az elavult intézményi szemlélet is erősíti. Éles kritikával illette a korábbi egészségügyi vezetést, amiért az elzárkózott a független szakmai visszajelzésektől. Emiatt a valós problémák el sem jutottak a döntéshozókig, a minisztérium vezetése előtt pedig a helyzet sokkal rendezettebbnek tűnt a valóságnál. A jelenlegi állapotot ahhoz hasonlította, mintha egy száguldó autón menet közben kellene alkatrészt cserélni, vagy miközben épül a ház, már égne a tető.
A MOK elnöke szerint az ágazatra szánt évi 500 milliárd forintos többletforrást célzottan kell felhasználni. Ezt az összeget elsősorban a szakdolgozói béremelésre, a struktúrafejlesztés alapját jelentő alapellátás megerősítésére és a kórházi hálózat racionalizálására kell fordítani. Kijelentette, hogy a jelenlegi formájában az aktív betegellátó osztályokat és a túl sok ügyeleti pontot nem lehet fenntartani a meglévő orvoslétszámmal. Emiatt elkerülhetetlen az intézmények átprofilírozása.
A kamarai elnök szólt a magán- és az állami egészségügy egyre torzuló viszonyáról is. Felhívta a figyelmet a betegek közötti esélyegyenlőség fontosságára, valamint az úgynevezett "orvosbárói" réteg visszaszorításának szükségességére. Ez a réteg a hálapénzrendszer örökségeként ma is elmossa a határt az állami erőforrások és a magánérdekek között. A kamara felmérései alapján az orvosokat nem elsősorban a pénz tartja az állami rendszerben. A hivatástudat és az értékálló bérek mellett kiszámíthatóságra, az indokolatlan kirendelések megszüntetésére, szakmai autonómiára és a reformok világos irányára van szükség. Ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom a hazai ellátórendszerben.
