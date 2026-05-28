Brüsszelből jelentkezett Magyar Péter: Magyarország hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez

A miniszterelnök Facebook-videójában számolt be a brüsszeli tárgyalásokról, amelyeken Kármán András pénzügyminiszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is részt vesz. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával, a belga miniszterelnökkel, majd az Európai Bizottság elnökével tárgyal.
Rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez
- jelentette be a kormányfő, hozzátéve, hogy ez része a korrupcióellenes küzdelemnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása mellett.
A miniszterelnök szerint az uniós források elmaradásának valódi oka nem a gender, háború vagy Ukrajna kérdése volt, ahogy azt az előző kormány állította.
Egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Amiről tárgyalunk, az a korrupcióellenes küzdelem
- hangsúlyozta Magyar Péter.
A tárgyalások egyik központi témája a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása. A miniszterelnök szerint középtávon a rendszer teljes megszüntetése és átalakítása a cél egy átlátható, modern finanszírozási struktúra kialakítása érdekében. További fontos terület az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése. Ez a korrupcióellenes szervezet az európai intézmények javaslatára jött létre Magyarországon, de a kormányfő szerint az előző kormány "próbált ellenállni és a legkevesebb jogkört megadni" neki.
A vagyonnyilatkozatok rendszere is szigorításra kerül. Az új szabályok szerint, aki hamis vagyonnyilatkozatot ad le, kétéves börtönbüntetéssel sújtható, legyen szó akár köztársasági elnökről, akár egy országgyűlési képviselőről.
A brüsszeli tárgyalások középpontjában az európai újjáépítési terv keretében elérhető források állnak, amelyek jelentős része vissza nem térítendő támogatás, kisebb része pedig kedvezményes hitel.
Ha sikerül megállapodni a jogi ügyekben,
még több ezer milliárd forint szabadulhat föl kohéziós területen, fejlesztési területen és más egyéb jogcímeken is
- tette hozzá Magyar Péter.
Az elektromos infrastruktúra fejlesztésére a magyar kormány több mint egymilliárd eurót kér, amely lehetővé teszi több napelem és szélerőmű becsatornázását, valamint tároló és kiegyenlítő kapacitások létrehozását.
Ez jelentősen csökkentheti az áram árát a vállalatok és a lakosság számára.
Jelentős források érkezhetnek közlekedésfejlesztésre, új vasúti szerelvények és HÉV szerelvények beszerzéséhez is. A Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítése révén kedvezményes hitel- és támogatási programok indulhatnak a magyar KKV-k számára.
Az ukrán féllel technikai, szakértői szintű egyeztetés folyik a kárpátaljai magyarság kulturális, oktatási és nyelvi jogainak visszaadásáról. Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez a kormány csak akkor járul hozzá, ha sikerül megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogait illetően.
A miniszterelnök szerint a tárgyalások jól haladnak, és közel állnak a megállapodáshoz.
A megállapodás után a jogszabályokat el kell fogadnia a magyar országgyűlésnek, majd az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia a magyar fejlesztési tervet.
Címlapkép forrása: EU
Informatikai költség lesz a munkaerőköltségből? – Turbófokozatra kapcsolt a pénzintézeti digitalizáció az AI-jal
Dübörög a Portfolio Financial IT 2026 konferenciája.
A kenyérnél kezdődik, de az egészségügyben is megjelenik a hazai élelmiszerlánc problémája
Varga Péter Miklóst, a Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkárát kérdeztük.
Megszólalt a WHO: újabb hantavírussal fertőződött beteget találtak a karanténba zárt utasok között
Aggodalomra azonban semmi ok.
Meglépi a Tisza Párt: jelentősen csökkentik a politikusok fizetését
Itt vannak a pontos számok a költségcsökkentésről.
A Tisza-kormány vizsgálat alá vonta, távozik a szervezet vezetője
Hajnal Gabriella hivatalosan nyugdíjba vonul.
Putyin megnevezte korunk legnagyobb veszélyeit: ezek minden országot érintenek
Több párbeszédet sürgetett.
Határozott nemet mondott Zelenszkij: kemény levélben utasította vissza a befolyásos nyugati vezető javaslatát
Az uniós vezetők már most Putyin csapdáját látják az új kezdeményezés mögött.
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?