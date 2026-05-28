  • Megjelenítés
Brüsszelből jelentkezett Magyar Péter: Magyarország hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez
Gazdaság

Brüsszelből jelentkezett Magyar Péter: Magyarország hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez

Portfolio
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miközben több ezer milliárd forint értékű uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság vezetőivel. A miniszterelnök az uniós források felhasználásáról is beszélt a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A miniszterelnök Facebook-videójában számolt be a brüsszeli tárgyalásokról, amelyeken Kármán András pénzügyminiszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is részt vesz. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával, a belga miniszterelnökkel, majd az Európai Bizottság elnökével tárgyal.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Rövidesen benyújtom hivatalosan az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez

- jelentette be a kormányfő, hozzátéve, hogy ez része a korrupcióellenes küzdelemnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása mellett.

A miniszterelnök szerint az uniós források elmaradásának valódi oka nem a gender, háború vagy Ukrajna kérdése volt, ahogy azt az előző kormány állította.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor

ÁKK-aukció: még mindig kapkodnak a befektetők a magyar kötvények után

A kenyérnél kezdődik, de az egészségügyben is megjelenik a hazai élelmiszerlánc problémája

Egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Amiről tárgyalunk, az a korrupcióellenes küzdelem

- hangsúlyozta Magyar Péter.

A tárgyalások egyik központi témája a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása. A miniszterelnök szerint középtávon a rendszer teljes megszüntetése és átalakítása a cél egy átlátható, modern finanszírozási struktúra kialakítása érdekében. További fontos terület az Integritás Hatóság jogköreinek bővítése. Ez a korrupcióellenes szervezet az európai intézmények javaslatára jött létre Magyarországon, de a kormányfő szerint az előző kormány "próbált ellenállni és a legkevesebb jogkört megadni" neki.

A vagyonnyilatkozatok rendszere is szigorításra kerül. Az új szabályok szerint, aki hamis vagyonnyilatkozatot ad le, kétéves börtönbüntetéssel sújtható, legyen szó akár köztársasági elnökről, akár egy országgyűlési képviselőről.

A brüsszeli tárgyalások középpontjában az európai újjáépítési terv keretében elérhető források állnak, amelyek jelentős része vissza nem térítendő támogatás, kisebb része pedig kedvezményes hitel.

Ha sikerül megállapodni a jogi ügyekben,

még több ezer milliárd forint szabadulhat föl kohéziós területen, fejlesztési területen és más egyéb jogcímeken is

- tette hozzá Magyar Péter.

Az elektromos infrastruktúra fejlesztésére a magyar kormány több mint egymilliárd eurót kér, amely lehetővé teszi több napelem és szélerőmű becsatornázását, valamint tároló és kiegyenlítő kapacitások létrehozását.

Ez jelentősen csökkentheti az áram árát a vállalatok és a lakosság számára.

Jelentős források érkezhetnek közlekedésfejlesztésre, új vasúti szerelvények és HÉV szerelvények beszerzéséhez is. A Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítése révén kedvezményes hitel- és támogatási programok indulhatnak a magyar KKV-k számára.

Az ukrán féllel technikai, szakértői szintű egyeztetés folyik a kárpátaljai magyarság kulturális, oktatási és nyelvi jogainak visszaadásáról. Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez a kormány csak akkor járul hozzá, ha sikerül megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogait illetően.

A miniszterelnök szerint a tárgyalások jól haladnak, és közel állnak a megállapodáshoz.

A megállapodás után a jogszabályokat el kell fogadnia a magyar országgyűlésnek, majd az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia a magyar fejlesztési tervet.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor
Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility