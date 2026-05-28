Brutális ugrás a Budapest Airport nyereségében, nő az utas- és az áruforgalom is

Áprilisban 1 675 522 utast kezelt a Budapest Airport, mindössze 0,7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, bár hó/hó alapon ez 12,9%-os növekedést jelent.
Az első négy hónap mérlege 5,83 millió utas, ami 2,8 százalékos éves növekedésnek felel meg.
Ez jóval szerényebb éves növekedés, mint amit a január-április időszak az elmúlt években mutatott: 37,7% 2023-ban, 18,7% 2024-ben, és 16,7% 2025-ben. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos lezárások után nyilván volt honnan feljönni.
Bár az utasforgalom egyelőre a tavalyihoz hasonló pályán van, félő, hogy az iráni háború rányomja a bélyegét a következő hónapok számaira.
A közel-keleti konfliktus legközvetlenebb hatása a Budapest Airportra a nemzetközi kerozinárak emelkedése és az ebből fakadó költségnyomás. A hazai repülőtér ellátása jelenleg stabil: a százhalombattai Dunai Finomítóból közvetlen termékvezetéken érkezik az üzemanyag, és a budapesti piacon aktív Air BP is megerősítette, hogy a kerozinellátás zavartalan. Az ACI Europe április 9-i figyelmeztetése szerint ugyanakkor ha a Hormuzi-szoroson át vezető átjáró nem áll helyre jelentős és stabil módon, szisztematikus kerozinhiány válhat valósággá az EU-ban – ami
jelentős károkat okozhat az európai gazdaságnak.
Emellett a globális tranzitforgalom mintegy 14 százaléka a közel-keleti repülőtereken halad át, így a Dubaj, Doha és Abu-Dzabi hubokat érintő kapacitáskiesés átrendezi az európai utasforgalmi útvonalakat is – magasabb jegyárakat és hosszabb átszállási időket eredményezve.
Budapest számára ez kettős kockázatot jelent:
a közel-keleti desztinációkra irányuló kereslet közvetlen visszaesése mellett a légitársaságok emelkedő működési költségei általánosan visszafoghatják a kapacitásbővítési terveket
– ez pedig különösen érzékeny terület egy olyan repülőtér esetében amely az elmúlt két évben viszonylag meredek növekedési pályára állt.
A cargo üzletág folytatta dinamikus bővülését: áprilisban 38 495 tonna árumennyiséget kezeltek a repülőtéren, 17,5 százalékkal többet, mint a bázis hónapban, de 1,8 százalékkal kevesebbet, mint idén márciusban.
A január-áprilisi áruforgalom meghaladta a 147 ezer tonnát, 15,6 százalékkal túlteljesítve a tavalyi első négy hónap mérlegét.
Ennél jóval nagyobb ugrásokat láttunk az előző két évben. A reptér 2023 januári-áprilisi légi áruforgalmának 13,6 százalékos visszaesése elsősorban a pandémia utáni globális piaci normalizáció, nem pedig strukturális budapesti probléma eredménye volt. A világjárvány alatt a tengeri szállítás kapacitáshiánya és az elszálló konténerdíjak miatt légi útra kényszerített áruforgalom 2023 elejére visszaáramlott a tengerre, ahogy a tengeri fuvardíjak zuhantak. Ezt az általános korrekciót az IATA adatai is alátámasztják, amelyek szerint a globális légi cargo-kereslet 7-8 százalékkal zsugorodott 2023 első felében. A visszaesés ugyanakkor átmenetinek bizonyult: a budapesti cargo-üzletág már 2023 végére ledolgozta a lemaradást, 2024-ben pedig 48,8, 2025-ben 42,3 százalékos éves növekedéssel robbanásszerű új pályára állt. A 2026-os január–áprilisi forgalom már közel háromszorosa a 2018–2020-as átlagnak.
A 2025-ös pénzügyi eredmények
Ahogy arról röviden beszámoltunk szerda este, a Budapest Airport Zrt. nettó értékesítési árbevétele 475,5 millió euró volt, 15,3%-kal magasabb, mint az előző évi 412,6 millió euró.
A 63 milliós árbevétel-növekedést a rekordszintű utas- és áruforgalom húzta. Bár ez az alapja mindennek, de önmagában nem magyarázza a profitmarzs látványos javulását. Ehhez kellett az operatív hatékonyság is, ami kulcstényezőnek bizonyult.
Az üzemi eredmény 26%-os ugrással 223,7 millió euróra nőtt, miközben az értékcsökkenés mindössze 1,4%-kal emelkedett, a bérköltség pedig csökkent. Ez azt jelenti, hogy a bevételnövekedés nagy részét nem emésztette fel arányos költségnövekedés – klasszikus működési tőkeáttétel (operating leverage). Az üzemi eredményszint 47%-ra emelkedett a 2024-es 43%-ról.
A Budapest Airport értékcsökkenési leírásának növekedési üteme az elmúlt években számottevően lelassult: az éves amortizáció 2019 és 2025 között 47,9 millió euróról 62,9 millió euróra emelkedett, az éves növekmény azonban 2024-ben 1,8, és 2025-ben mindössze 1,4 százalék volt.
Ez az ütemcsökkenés összhangban van azzal, hogy a 2010-es évek végén aktivált eszközök amortizációja fokozatosan kifut, miközben a tulajdonosváltást megelőző átmeneti időszakban a stratégiai nagyberuházásokról szóló döntések ideiglenesen háttérbe szorultak.
A Corvinus–VINCI konzorcium irányítása alatt újraindított kapacitásbővítési stratégia és a 3. Terminál projektjének intenzív előkészítő fázisa a következő években várhatóan jelentősen növeli a befejezetlen beruházások állományát, ami a projektek szakaszos aktiválásával középtávon az értékcsökkenési sor érdemi megugrását eredményezheti.
Az EBITDA 19,7%-kal 286,67 millió euróra nőtt, EBITDA-szintje 60%-ra emelkedett az előző évi 58%-ról.
A BudAir adózás előtti eredménye majdnem megduplázódott (+93,9%) és 203,7 millió euróra nőtt.
A cég adózott eredménye 84,1%-kal 184,3 millió euróra ugrott a bázisidőszak 100,1 millió eurójáról. Az adózás előtti eredmény javulásától elmaradó növekedés részben a magasabb adótehernek köszönhető, ami normális jelenség magasabb nyereségszint esetén. Az adózott eredményszint is kilőtt: az előző évi 24%-ról 39%-ra ment fel.
A leányvállalatoktól kapott osztalék szintén javította az eredményt, de nagyságrendjük nem magyarázza az ugrás egészét. (A társaság a biztonsági feladatot ellátó BUD Security (BUDSEC) Kft.-től 1,4 millió euró, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló (RÜK) Kft.-től 10,2 millió euró osztalékot kapott.)
A nyilvánosan elérhető jelentés szerint a BudAir 2025. június 23-án a tőketartalék terhére tőkeemelést hajtott végre, így a jegyzett tőkéje 309,4 millió euróra emelkedett. Ugyanakkor 2025. október 24-én tőkeleszállítás történt, amelynek összege az eredménytartalékba került átvezetésre, így a jegyzett tőke pedig 30,6 millió euróra csökkent.
