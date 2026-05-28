Drámai a helyzet a népszerű magyarországi tónál: katasztrófafilmeket idéz, ami most ott történik

A Velencei-tó vízállása drámai mértékben csökkent az elmúlt időszakban. A jelenlegi vízmélység mindössze 62 centiméter, miközben a szezon elején még 82 centiméterről indult.
Jelenleg már csak 7 centiméterre vagyunk a valaha mért legalacsonyabb értéktől.
Az extrém alacsony vízállás következményei már most érezhetők. A velencei strandon több helyen akár 20 métert is kell sétálni a tómederben ahhoz, hogy valaki a vízhez érjen. A május elején készült drónfelvételek óta tovább csökkent a vízszint, ami katasztrófafilmeket idéző látványt nyújt a látogatóknak.
A környék gazdaságára súlyos csapást mér a vízhiány. Gárdony polgármestere szerint "a turizmust, a fürdőzést, mindent erősen befolyásolni fog" a jelenlegi helyzet. A tó körül sokan élnek a turizmusból, de most többen inkább bezárják üzletüket a csökkenő vendégszám miatt.
A vendégek számának természetes csökkenését a szolgáltatók különböző műsorokkal, koncertekkel és programokkal próbálják kompenzálni. A horgászok száma is jelentősen visszaesett, pedig a horgásztársaság helyi munkatársa szerint sok hal van a vízben.
2026-ban várhatóan az eddigi horgászlátogatottság negatív rekordját állítjuk fel, ami még a 2022-es legalacsonyabb szintnél is rosszabb lesz.
A tóból jelenleg a korábbi átlagos vízmennyiség kétharmada hiányzik, ami miatt sokan már átköltöztették vitorlásukat a Balatonra. A sétahajók működése is veszélyben van. Jelenleg még közlekednek a hajók Agárd és Szúnyogsziget között hétvégén, és nyáron tervezik a mindennapos hajóforgalom beindítását, azonban kritikus a vízállás, és lehet, hogy augusztusban már nem tudnak tovább közlekedni a hajók, ha ez a tendencia megmarad.
A környék polgármesterei többször is próbáltak sürgős állami beavatkozást kérni, mindeddig sikertelenül. A tó vizének apadása évtizedes probléma, 2023-ban a Pátkai víztározóból pótolták a hiányt, de ez csak átmenetileg segített.
Az élő környezetért felelős minisztériumot megkeresték a Velencei-tó helyzetével kapcsolatban, de válasz nem érkezett.
