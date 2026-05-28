Egyértelmű az irány: júniusban "biztosítási" kamatemelés jöhet az EKB-nál

Az Európai Központi Bank áprilisi ülésének nemrég közzétett jegyzőkönyve megerősíti a jegybank szigorodó monetáris politikáját. A dokumentumból kiderült, hogy egyes döntéshozók már az áprilisi ülésen sem elleneztek volna egy kamatemelést. Az elemzők szerint a júniusi ülésen szinte biztosra vehető a szigorítás - számolt be az ING Bank.

A jegyzőkönyvből egyértelműen kiolvasható a szigorításpártiak (héják) térnyerése a Kormányzótanácson belül. Emlékezetes, hogy Christine Lagarde az áprilisi sajtótájékoztatón már utalt rá: a tanács nemcsak a kamatok szinten tartásáról, hanem egy esetleges emelésről is tárgyalt. A dokumentum ezt most megerősíti. A jegyzőkönyv alapján több tag is jelezte, hogy

nem ellenezte volna a kamatemelést az aktuális ülésen, ha az napirenden lett volna.

Szerintük egy azonnali lépés még határozottabb jelzést küldött volna a piacoknak az inflációs cél időben történő eléréséről.

A gazdasági kilátásokat illetően a jegyzőkönyv egyértelműen lefelé mutató kockázatokat azonosít, amelyek a márciusi ülés óta tovább erősödtek.

Az energiaár-sokk közvetett és másodkörös hatásaival kapcsolatban megállapították, hogy bizonyos következmények elkerülhetetlenek. A fő kérdés már csupán ezek mértéke és időtartama. Az olajár-sokkok begyűrűzése a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) egyes tételeibe eltérő időt vehet igénybe. Az üzemanyagok esetében ez akár egy hónap alatt lezajlhat, míg más energiaérzékeny termékeknél, például a húskészítményeknél, akár 15 hónapnál is tovább tarthat.

Az inflációs várakozásokkal kapcsolatban a testület óvatosságra intett. Bár a rövidebb távú várakozások jelentősen emelkedtek, a hosszabb távú mutatók többsége továbbra is 2 százalék körül horgonyzott, ami támogatja az infláció középtávú stabilizálódását. A felmérési adatokat ugyanakkor fenntartásokkal kell kezelni, mivel a romlás inkább a hangulat változását tükrözheti, nem pedig a makrogazdasági fundamentumok tényleges elmozdulását.

A tanács kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet egy klasszikus negatív kínálati sokk, azaz alapvetően különbözik a 2022-es szituációtól, amikor a pandémia utáni újranyitás erős keresleti nyomást is generált.

A két hét múlva esedékes júniusi ülésre a piac gyakorlatilag már beárazta a 25 bázispontos kamatemelést. Isabel Schnabel korábbi nyilatkozatai is ezt az irányt erősítették meg. Az elemzők szerint ez egyfajta "biztosítási" kamatemelés lenne,

egy 25 bázispontos lépés ugyanis kevesebb kárt okoz a gazdaságnak, mint amennyit az EKB hitelességének ártana, ha késlekedne a beavatkozással.

Még ha a közel-keleti konfliktus holnap véget is érne, az inflációra gyakorolt hatása már elkerülhetetlenül bekövetkezett.

A júniuson túli kamatpályát illetően az elemzések rámutatnak: amennyiben a költségvetési élénkítés visszafogott marad, egy komolyabb ár-bér spirál kialakulásának kockázata csekély. Ez pedig valószínűtlenné tesz egy agresszív monetáris politikai választ. A kötvénypiac jelenleg gyakorlatilag átveszi az EKB munkáját a monetáris feltételek szigorításában. A kormányok nem gerjesztenek inflációs spirált költségvetési élénkítéssel, a makrogazdasági hangulatindikátorok pedig gyengék maradnak. Ilyen körülmények között nehezen képzelhető el, hogy a jegybank egy exogén kínálati sokkot a gazdasági visszaesés elmélyítése árán kívánna leküzdeni.

