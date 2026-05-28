Egyre közelebb a gazdasági nőuralom

A saját otthon sokáig nemcsak pénzügyi kérdés volt a nők számára, hanem jogi és társadalmi korlátokkal körülvett kiváltság. Ma már az Egyesült Államokban az egyedülálló nők több lakást birtokolnak, mint az egyedülálló férfiak, és a munkaerőpiacon is egyre több jel mutat a nők erősödő gazdasági szerepére. Noha első pillantásra úgy tűnhet, hogy az amerikai gazdaságban most a nőknek áll a zászló, a felszín alatt továbbra sem éppen az egyenlőség diadalmenete látszik.

Nem is volt annyira régen, hogy a nők számára megnyílt a komoly korlátozások nélküli lakáshitel-felvétel lehetősége. A 70-es évek elején a bank még simán elutasíthatott egy hitelkérelmet csak azért, mert egyedülálló nő adta be, vagy követelhetett hozzá egy férfi adóstársat – ehhez képest mára oda jutottunk, hogy az egyedülálló nőknek több lakása van, mint a férfiaknak. Legalábbis az USA-ban, ahol

az egyedül élő, szingli nők az USA 50 államából 47-ben nagyobb eséllyel voltak lakástulajdonosok, mint az egyedülálló férfiak a LendingTree 2023-as adatokon alapuló becslése alapján, és összességében mintegy 2,72 millióval több lakásuk volt.

Míg 1981-ben a szingli nők a lakásvásárlók 11 százalékát, a férfiak 10 százalékát tették ki, addig 2025-re ez 21 és 9 százalékra változott az Ingatlanügynökök Országos Szövetsége (NAR) szerint.

A fiatalabb generációnál is látványos különbségről beszélhetünk. 2024 júliusa és 2025 júniusa közt a Z generációs lakásvásárlók 35 százaléka egyedülálló nő volt, és 18 százaléka egyedülálló férfi.

Hosszabb ideje tartó trend, hogy a szingli lakástulajdonos nők aránya (zöld vonal) nő az USA-ban, míg az egyedülálló férfiaké (kék vonal) alig változik. Forrás: NAR.

Ráadásul nem ez az egyetlen tendencia, ami a nők pénzügyi függetlenségének növekedése felé mutat. 2025 óta látványosan elvált, hogy hogyan változik a nemek munkaerőpiaci helyzete:

míg jelenleg gyakorlatilag ugyanannyi férfi dolgozik az USA-ban, mint 2024 végén, a női munkavállalók száma több, mint 400 ezerrel nőtt.

A nem mezőgazdasági munkát végző foglalkoztatottak számának kumulált változása 2024 vége óta. Az agrármunkásokat az erős szezonalitás miatt nem számítják bele a mutatóba. Forrás: Wall Street Journal.

Mindennek eredményeképpen már összességében is több nő dolgozott az Egyesült Államokban, mint férfi, ami nem sokszor fordult elő korábban: 1990 óta ez a harmadik eset.

Korábban rendkívüli helyzetek idézték elő, hogy rövid ideig több volt a női foglalkoztatott – a 2008-as pénzügyi világválság és a koronavírus válság után volt erre példa –, most azonban nincs a korábbiakhoz hasonló extremitás, ami magyarázatul szolgálhatna.

Az eltérő foglalkoztatási mintázat fő oka ezúttal az, hogy az utóbbi időszakban meglehetősen egyenetlenül jöttek létre új munkahelyek az Egyesült Államokban: ahogy az Axios is megjegyzi, a leggyorsabban növekvő munkaerőpiaci szektor az egészségügy, ahol a nők dominálnak. Mindeközben a hagyományosan több férfit alkalmazó területek, mint például az építő- vagy feldolgozóipar, stagnált vagy visszaesett. A férfiak munkaerőpiaci részvétele emellett Donald Trump amerikai elnök könyörtelen bevándorláspolitikája miatt is csökkent. A lap ennek kapcsán egyenesen arról beszél, hogy "ez már a nők gazdasága".

De tényleg így lenne?

Tény és való, hogy a női munkavállalók száma látványos gyarapodást mutatott, és ezt az amerikai társadalom elöregedése miatt növekvő munkaerőigény az egészségügyi, valamint szociális területeken a jövőben is támogathatja. Az amerikai munkaerőpiaci statisztikai hivatal (BLS) előrejelzése szerint ugyanis az egészségügyi és szociális ellátás lesz a két leggyorsabban növekvő iparág a 2024 és 2034 közötti időszakban.

Csakhogy az, hogy van valakinek munkája, nem jelenti azt, hogy jól is keres.

Az Egyesült Államokban a nők továbbra is lényegesen kevesebbet keresnek, mint a férfiak, még akkor is, ha csak a teljes munkaidőben dolgozókat vesszük figyelembe. Az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának adatai szerint 2024-ben a nők a teljes munkaidőben, egész évben dolgozók 44%-át tették ki, a medián keresetük a férfiakénak csupán 83%-át érte el.

Egy másik, a népszámláláson alapuló mérőszám szerint a teljes munkaidőben, egész évben dolgozók esetében a nők és férfiak jövedelmének aránya 2024-ben 80,9%-ra esett vissza a 2023-as 82,7%-ról, ami azt jelenti, hogy az év során a különbség inkább nőtt, mint csökkent.

Ezt a különbséget a heti béradatok statisztikája is visszaigazolja. 2024 negyedik negyedévében a BLS arról számolt be, hogy a teljes munkaidőben dolgozó nők heti mediánkeresete 1083 dollár volt, szemben a férfiak 1302 dollárjával – így a nők a férfiak keresetének 83,2%-át keresték.

A Pew Research Center a teljes és részmunkaidőben dolgozók órabérének mediánját felhasználva hasonló, de kissé kisebb különbséget talált: 2024-ben a nők a férfiak által keresett minden dollár után 85 centet kerestek.

A pontos szám tehát a módszertől függően változik, de a következtetés változatlan: a nők foglalkoztatásának növekedése nem jelenti azt, hogy a fizetések közti különbség is eltűnt volna. (A bérkülönbségnek több oka van, amelyek közül az egyik természetesen az anyaság és az ennek következtében otthon töltött idő, de az okok kifejtésére ebben a cikkben nem vállalkozunk.)

A nők ráadásul nem csak kevesebbet keresnek, de – nem túl meglepő módon – a vagyonuk is kisebb.

A vagyoni különbségeket nehezebb mérni, mint a bérkülönbségeket, mivel a vagyont általában háztartási szinten, nem pedig egyéni szinten rögzítik. A rendelkezésre álló adatok azonban azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban a nők általában kevesebb vagyonnal rendelkeznek, mint a férfiak, különösen házasságon kívül. A Pew Research Center az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának 2022-es adatai alapján megállapította, hogy egy átlagos egyedülálló férfi vagyona 82 100 dollár volt, míg egy átlagos egyedülálló nőé 58 100 dollár. A különbség erősen összefüggött a családi állapottal: a gyermek nélküli egyedülálló nők vagyona nagyjából megegyezett az egyedülálló férfiakéval, míg az egyedülálló anyák vagyona jóval kevesebb volt, mint az egyedülálló apáké vagy a gyermek nélküli egyedülálló felnőtteké.

A Federal Reserve (Fed) adatai is ugyanerre a következtetésre vezetnek. A 2022-es fogyasztói pénzügyi felmérés elemzése szerint a női válaszadókkal rendelkező háztartások medián vagyona kicsit több, mint fele volt a férfi válaszadókkal rendelkezőknek, és ez nem változott 2019-hez képest. A soha meg nem házasodott felnőttek körében a különbség 2019 és 2022 között jelentősen csökkent, de nem szűnt meg: a mindig is hajadon nők vagyona körülbelül 68 cent volt minden egyes dollárhoz képest, amellyel a soha meg nem házasodott férfiak rendelkeztek. A nők oktatásban, foglalkoztatásban és lakástulajdonban elért eredményei tehát nem vezettek egyenlő vagyonhoz, részben azért, mert a vagyon idővel halmozódik fel a magasabb jövedelmek, hosszasan építgetett nyugdíjszámlák, örökségek, lakásbefektetések hozamához és a munkáltatói juttatásokhoz való hozzáférés révén.

Akkor hogy van mégis több egyedülálló női lakástulajdonos?

Ha azonban általánosságban a jövedelmi és vagyoni helyzete is rosszabb a nőknek, mint a férfiaknak, akkor hogyan lehet, hogy mégis több szingli nő jut otthonhoz, mint férfi? Részben úgy, hogy a nők által vásárolt lakások átlagban kisebb értékűek, és az ügylethez nagyobb hitelt vesznek fel a kisebb önerő kompenzálására. Érdekes módon ez a különbség viszont nem jelenik meg a bedőlt hitelek terén: annak ellenére, hogy magasabb kamatokat fizetnek, alacsonyabb a jövedelmük és nagyobb az adósságterhelésük, a nők kevésbé hajlamosak a jelzáloghitel-törlesztés elmulasztására, mint a férfiak.

Úgy tűnik tehát, hogy a mögöttes ok az eltérő pénzügyi szokásokban lehet. A NAR 2025-ös adatai alapján az egyedülálló nők 41 százaléka számolt be arról, hogy a lakásvásárlás érdekében visszafogták a költéseiket a szórakozás, nyaralás, ruházat és egyéb nem alapvetően szükséges áruk terén, míg a szingli férfiaknál ez az arány 31 százalékos volt.

A történet tehát végső soron nem arról szól, hogy az amerikai gazdaság most egyértelműen a nőknek dolgozik, hanem arról, hogy a nők egyre tudatosabban dolgoznak a saját anyagi biztonságukért.

Még ha gyakran kevesebb jövedelemből, kisebb vagyonból, nagyobb kompromisszumok árán is.

