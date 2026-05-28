Fejére fordul a hétvégén Budapest közlekedése: fontos tájékoztatás érkezett Ferihegyről

Május 29. és 31. között az UEFA Bajnokok Liga-döntő miatt jelentősen megnő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma, a zökkenőmentes utazás érdekében a légikikötő ideiglenesen újranyitja az 1-es terminált - közölte a Budapest Airport. A szurkolók és a menetrend szerinti járatok utasainak közlekedését különleges intézkedésekkel, ingyenes transzferjáratokkal, valamint módosított parkolási és forgalmi renddel segítik.

A kiemelt sportesemény idején a repülőtér utasforgalma átlagosan 60 százalékkal emelkedik, a le- és felszállások száma pedig közel a duplájára nő. A plusz terhelés kezelésére ideiglenesen megnyitják az 1-es terminált,

amelyet kizárólag az induló és érkező utasok használhatnak.

Itt szolgálják ki az Arsenal kijelölt szurkolói charterjáratait, valamint a Wizz Air egyes londoni járatait - áll a repülőtér közleményében.

Az épületben étel és ital vásárolható, de vámmentes üzlet nem üzemel - hívják fel a figyelmet. Autóbérlésre csak a 2-es terminálnál van lehetőség. Az 1-es terminálhoz érkező kísérők az utasokat az épület előtti nagy parkoló távolabbi részén vehetik fel és tehetik ki, az épületbe külsősök nem léphetnek be.

A 2-es terminál a megszokott rend szerint üzemel. Ide érkeznek a PSG szurkolói, valamint a menetrend szerinti járatokkal utazó drukkerek is. Utóbbiak felvételéhez a repülőtér a City Break és a Terminal parkolók használatát javasolja.

A két terminál közötti átjárást egy ingyenes, igény szerint induló transzferbusszal biztosítják.

Ezt az utazók az információs pultoknál igényelhetik.

A belváros mindkét terminálról a szokásos közösségi közlekedési eszközökkel (100E és 200E buszok, vonat), taxival, valamint a miniBUD transzferjárataival is elérhető. A meccsjeggyel rendelkező szurkolókat a mérkőzés napján a Champions Express különjáratok szállítják. Ezek a buszok a termináloktól közvetlenül a Városligetben, illetve az MTK Sportparkban kialakított hivatalos szurkolói zónákba közlekednek.

A Budapest Airport közleménye hangsúlyozta,

A jelentős forgalom miatt a menetrend szerinti járatoknál késések fordulhatnak elő, és a repülőtérre vezető utakon is torlódásokra kell számítani.

A Budapest Airport azt javasolja, hogy a 2-es terminálról indulók legalább két és fél órával, az 1-es terminálról indulók pedig két órával a felszállás előtt érkezzenek meg a repülőtérre. Az 1-es terminálról indulók a korlátozott kapacitások miatt csak akkor léphetnek be az épületbe, ha a járatukhoz tartozó beszállókapu száma már megjelent a repülőtér weboldalán.

Ajánlott folyamatosan figyelni a rendőrség közlekedési híreit, a légitársaságok értesítéseit, valamint a repülőtér honlapját, ahol külön információs aloldal segíti a tájékozódást. A környéken élők számára fontos változás, hogy a forgalom zavartalansága érdekében egyes járatok mentesülhetnek az éjszakai repülési tilalom alól, emiatt a repülőtér térségében átmenetileg megnövekedett zajterhelésre kell számítani - közölte a Budapest Airport.

