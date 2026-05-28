Gazsi Attila lett a VOSZ elnöke, mutatjuk, mi vár a magyar vállalkozásokra

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) csütörtökön tisztújító küldöttgyűlésén Gazsi Attilát választotta meg a szervezet új elnökévé, megbízatása öt évre szól - közölte a szövetség az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a közgyűlésen Gazsi Attila megköszönte a leköszönő elnök, Eppel János munkáját, és hangsúlyozta: a VOSZ a gazdasági partnerekkel, és a döntéshozókkal együttműködve dolgozik a magyar vállalkozások versenyképességének erősítésén. Bejelentette,

a VOSZ új országos vállalkozói konzultációs programot indít "100 nap - 100 vállalkozás" címmel.

A kezdeményezés célja, hogy a szervezet közvetlenül a vállalkozóktól gyűjtse össze azokat a működési, munkaerőpiaci, finanszírozási és szabályozási tapasztalatokat, igényeket, amelyekre érdemi gazdaságpolitikai javaslatokat lehet építeni.

A "100 nap - 100 vállalkozás" program tapasztalataiból a VOSZ az elnöki ciklus első időszakában olyan javaslatcsomagot készít, amely a hazai kis- és középvállalkozások valós működési problémáira ad végrehajtható válaszokat - írta a VOSZ.

Gazsi Attila a közleményben kiemelte, a következő években nem az lesz a kérdés, hogy a magyar vállalkozások tudnak többet dolgozni, hanem az, hogy tudnak-e hatékonyabban, szervezettebben, és magasabb hozzáadott értékkel működni.

A magyar gazdaság tartaléka nem a mennyiségi növekedésben, hanem a kkv-k termelékenységének radikális fejlesztésében van

- tette hozzá.

