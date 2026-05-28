Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással

A mai nap igazi adatdömping jött az USA-ból. Mutatjuk sorban a részleteket:
GDP (Q1, második becslés)
- GDP növekedés (negyedév/negyedév, évesített): 1,6%, előző 0,5%, konszenzus 2,0%. Elmaradt a várttól.
- GDP árindex (negyedév/negyedév): 3,5%, előző 3,7%, konszenzus 4,5%.
- PCE árak (negyedév/negyedév): 4,5%, előző 2,9%, konszenzus 4,5%. Felfelé revízió.
- Mag-PCE árak (negyedév/negyedév): 4,4%, előző 2,7%, konszenzus 4,3%. A vártnál is forróbb.
- GDP Sales (negyedév/negyedév, évesített):: 1,5%, előző 0,3%, konszenzus 1,6%.
- Reál fogyasztás (negyedév/negyedév, évesített):: 1,4%, előző 1,9%, konszenzus 1,6%. Lefelé revízió.
- Vállalati profitok (negyedév/negyedév, előzetes): -0,4%, előző 4,7%, konszenzus 5,7%. Erős fordulat lefelé.
Infláció (PCE, április)
- PCE árindex hó/hó: 0,4%, előző 0,7%, konszenzus 0,5%. A vártnál hűvösebb havi szám.
- PCE árindex év/év: 3,8%, előző 3,5%, konszenzus 3,8%. Éves alapon gyorsult.
- Mag-PCE árindex hó/hó: 0,2%, előző 0,3%, konszenzus 0,3%. A Fed kedvenc mutatója a vártnál lágyabb.
- Mag-PCE árindex év/év: 3,3%, előző 3,2%, konszenzus 3,3%. Éves alapon enyhén feljebb.
Jövedelem és fogyasztás (április)
- Személyi jövedelem hó/hó: 0%, előző 0,6%, konszenzus 0,4%. Megállt a jövedelembővülés.
- Személyi kiadások hó/hó: 0,5%, előző 1,0%, konszenzus 0,5%. Lassult, de hozta a várakozást.
- Reál személyi kiadások hó/hó: 0,1%, előző 0,3%. Reálértelemben alig nőtt.
Tartós cikkek megrendelései (április)
- Tartós cikkek rendelése MoM: 7,9%, előző 1,3%, konszenzus 3,5%. Látványos felülteljesítés.
- Tartós cikkek szállítás nélkül MoM: 1,1%, előző 1,1%, konszenzus 0,5%.
Munkaerőpiac (heti)
- Új munkanélküli kérelmek: 215 ezer, előző 210 ezer, konszenzus 211 ezer.
Mit mutatnak az adatok az amerikai gazdaságról?
Az adatcsomag egy lassuló, de nem összeomló gazdaság képét festi, amelyben az infláció továbbra is kényelmetlenül ragadós és az iráni háború hatására az inflációs nyomás csak emelkedik. A növekedési oldal több ponton is gyengül: a Q1-es GDP 1,6%-ra módosult, jócskán a 2,0%-os konszenzus alatt, a személyi jövedelmek bővülése nullára állt, a tőkejavak rendelése (a vállalati beruházások legtisztább előrejelzője) 1,1%-kal esett a várt enyhe pluszhoz képest, az építési engedélyek havi 11,5%-kal zuhantak, a heti munkanélküli kérelmek száma viszont továbbra is alacsony. A tartós cikkek látványos 7,9%-os ugrását érdemes fenntartással kezelni, mert ezt a szállítási, jellemzően repülőgép-megrendelések torzítják felfelé, miközben a mögöttes beruházási kereslet valójában gyengült.
A fogyasztó még költ, de már a megtakarításai rovására, hiszen a kiadások meghaladják a leállt jövedelembővülést, ami középtávon nem fenntartható lendület.
A másik oldalon viszont az infláció egyre makacsabb. A Q1-es árindexeket felfelé revideálták, a PCE-árak 4,5%-ra, a mag-PCE 4,4%-ra ugrott, az éves PCE pedig 3,8%-ra gyorsult, jóval a Fed 2%-os célja felett. Az egyetlen igazi vigaszág a havi mag-PCE 0,2%-os értéke, amely a konszenzus alatt maradt és életben tartja a dezinfláció reményét.
Összességében ez a Fed számára a lehető legkényelmetlenebb kombináció:
a kereslet egyértelmű hűlése mellett az árnyomás még mindig túl magas ahhoz, hogy magabiztosan kamatot lehessen vágni. A piac a forró Q1-es revíziók és a lágyabb havi mag-PCE között fog vergődni, és a vita most nem arról szól, hogy gyengül-e a gazdaság, hanem arról, hogy a Fed megengedheti-e magának, hogy reagáljon rá, mielőtt az infláció visszatér a célhoz.
Ez a klasszikus "lassuló növekedés ragadós inflációval" forgatókönyv, ami a stagfláció enyhébb előszobája.
