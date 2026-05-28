Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le az első Portfolio AI in Energy konferencia
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le az első Portfolio AI in Energy konferencia

Az energia- és adatintenzív gazdaság új korszakában az energetikai és a digitális érettség összeforr. A mesterséges intelligencia, az adatvezérelt döntéshozatal már nem pilotprojektek és prezentációk szintjén jelenik meg, hanem a napi működésben. Ezért a Portfolio által szervezett AI in Energy konferencián a fókusz azon volt, hogyan válik az adat és az energia konkrét üzleti erőforrássá: miként fordítható a vállalati adatvagyon mérhető pénzügyi eredménnyé, hogyan épülnek be az algoritmusok a napi döntésekbe, és hol húzódik a határ a valódi versenyelőnyt jelentő beruházások és a drága, de alacsony megtérülésű fejlesztések között - beszámolónk az eseményről.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában

A vállalatok adatalapú működésre való átállása során számos olyan eszköz és rendszer van, amelyhez integrálódni kell, de az elérhető technológiának köszönhetően a korábbiakkal szemben ma már a prototipizálási fázisban ki lehet próbálni, hogy egy új megoldás működik-e. A digitális eszközökkel jelentős sebességi előnyt lehet szerezni, és az ilyen szolgáltatást nyújtó cégek igyekeznek az AI lehetőségeit magának az AI-nak a segítségével is a lehető leggyorsabban átcsatornázni az ügyfeleikhez. Az átállás jelentős pénzügyi megtakarításokat is hozhat a cégeknek, de az AI eszközök hosszú távú alkalmazhatóságához a megfelelő környezetet és kultúrát is meg kell teremteni - hangzott el a Portfolio AI in Energy 2026 konferencia záró panelbeszélgetésében.

Óriási lehetőségeket kínál, de van, ahol az AI nem tud versenyezni a mérnökökkel

A mesterséges intelligenciának (AI) egyre nagyobb szerepe van a hálózati modellezésben, a mérnöki pontosságú digital twin, vagyis digitális iker segíthet a kritikus infrastruktúra tulajdonosainak megválaszolni az eszközeikkel kapcsolatos „mi lett volna, ha” kérdéseket. A digitális iker a legnagyobb kihívásokra nyújt bővíthető megoldásokat, az elérhető előnyök közé tartoznak a költségmegtakarítások, a javuló üzemeltetési hatékonyság, illetve a fokozott megbízhatóság. Akadnak ugyanakkor olyan területek is, ahol a mérnöki munka továbbra sem váltható ki az AI alkalmazásával - mondta Barabás Vajk, a Neara kereskedelmi stratégiai vezetője a Portfolio AI in Energy 2026 konferencián.

Hullik a lepel a mesterséges intelligenciáról: a szakértő elárulta, miért vezethet teljes tévútra a mostani őrület

Az energetikai AI-projektek sikerének kulcsa nem a technológia maga, hanem az, hogy mérhető javulást hoz-e egy konkrét rendszerben – mondta el a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján Varga Pál, a BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője. Előadásában négyszintű mérési architektúrát javasolt az AI-projektek értékelésére, a technikai pontosságtól a stratégiai skálázhatóságig. Kiemelte, hogy nem minden feladathoz kell nagy nyelvi modell, a kritikus infrastruktúráknál pedig továbbra is a determinisztikus, igazolt megoldásoké az elsőbbség. Varga Pál szerint baseline és világos KPI-k nélkül az AI csupán buzzword marad – valódi értéke csak akkor van, ha mérhetően megbízhatóbbá, olcsóbbá vagy rugalmasabbá teszi az energiarendszert.

Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot

Az energiaiparban az elmúlt években felgyorsult a digitalizáció, és a piaci környezet drasztikus változáson ment keresztül: míg korábban napi vagy órás döntéseket kellett hozni, ma már másodperces szintű optimalizálásra van szükség. Az ARTEMIS vezérigazgatója, Veszprémi Balázs szerint aki ma nem innovál, az nem feltétlenül marad meg a piacon, hiszen a régi, egyszerű módszerek már nem működnek. A mesterséges intelligencia elsősorban a fejlesztési folyamatok gyorsaságát változtatta meg: ma már nagyon rövid idő alatt lehet prototípust készíteni és működő környezetben tesztelni új ötleteket.

Ezzel az új, Magyarországra tartó technológiával tízezreket faraghatunk a villanyszámlából

A lakossági flexibilitás az energiaátmenet egyik kulcskérdésévé válik, mivel a villamosenergia-rendszer gyorsan decentralizált, adatvezérelt és dinamikus modellé alakul – hangsúlyozta Kiss Péter, a Kraken Tech üzletfejlesztési vezetője a Portfolio AI in Energy 2026 konferencián tartott előadásában. A háztartásokban megjelenő elektromos autók, hőszivattyúk és energiatárolók tömege 2030-ra globálisan 200 millió új elosztott eszközt jelenthet, amelyeket mesterséges intelligenciával vezérelve virtuális erőműként lehet a rendszer egyensúlyának szolgálatába állítani. Az üzleti modell három pillérre épül: az ügyfélmegtartás javítására, a spot piaci energiabeszerzés optimalizálására és a hálózati rugalmassági piacokból származó új bevételekre. A Kraken globálisan mintegy 70 millió ügyfélfiókot támogat, és Magyarországon is szeretne megjelenni partneri együttműködések révén.

Kiderült, milyen hasznot hoz és mekkora árat fizet az emberiség a mesterséges intelligenciáért, óriási ugrás jön

Az AI az energetikában már nem távoli ígéret, hanem a projektfejlesztéstől az üzemeltetésig egyre több területen megjelenő eszköz – derült ki a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciájának panelbeszélgetéséből. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia jelentősen gyorsíthatja a megújulóenergia-projektek átvilágítását, optimalizálhatja a távhőrendszerek működését és növelheti az operátorok hatékonyságát, de csak megfelelő adatháttér, auditálhatóság és kiberbiztonság mellett. Magyarországon komoly akadályt jelent, hogy kevés ipari adatot mérnek, és a meglévőket sem hasznosítják kellően, miközben az EU AI Actje tudatos, kockázatalapú alkalmazást vár el a vállalatoktól. A beszélgetés arra is rávilágított, hogy az adatközpontok gyorsan növekvő energiaigénye és az AI-agentek újfajta biztonsági kockázatai a következő évek meghatározó kihívásai lesznek.

Energiapiac: az ember szerepe már nem a döntés, hanem az értelmezés

Az energiapiac komplexitása ma már túlmutat az emberi kognitív kapacitáson; fizikai képtelenség, hogy egy ember manuálisan végigvigye a döntési láncot, anélkül, hogy erősen szuboptimális eredményt érne el. Egyetlen eszközhöz egyetlen napon tízezres nagyságrendben fűződnek új döntési opciók, a szabályalapú modell pedig már nem elég a komplex döntési folyamathoz, amelyben rengeteg független és időben kapcsolt döntést kell hozni. A 100%-ban algoritmikus új döntési modellben már a mesterséges intelligencia (AI) dönt, míg az ember értelmez, alkalmazásával pedig a day-ahead alapstratégiához képest jelentős többlethozam is elérhető - mondta Dolányi Mihály, a sight-E analytics ügyvezetője a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján.

Szélsebesen zajlik az ipari átalakulás

Az ipari mesterséges intelligencia már nem látványos kísérleti projekt, hanem működési stratégia – állítja Kalmár Zoltán, az evosoft Hungary Kft. Product Operations Leadje. A gyári környezetben az AI-nak nem szöveget kell generálnia, hanem megbízhatóan kell támogatnia az üzemidőt, minőséget, energiafelhasználást és biztonságot érintő döntéseket. A szakember szerint a valódi ipari transzformáció ott történik, ahol az AI működési eredményeket hoz: kevesebb hibát, alacsonyabb energiafelhasználást és stabilabb rendszereket. Az elterjedés üteme is példátlan: míg korábbi technológiák évtizedeket igényeltek, az AI ipari térhódítása akár hét évre rövidülhet.

Kapitány Istvánnak üzent a vezető: szükség van egy API-szabvány bevezetésére

Petis László, az IL-PE Kft. cégvezetője az energiamenedzsment digitalizálásáról tartott előadást, amelyben kiemelte: a mesterséges intelligencia csak tiszta, hibátlan adatokkal képes hatékonyan támogatni a vállalati döntéshozatalt. A szakember szerint az Excel-alapú megoldások helyett API-kapcsolatokra kell áttérni, amelyek lehetővé teszik a szoftverek közötti automatikus adatcserét. Bemutatta saját fejlesztésű rendszerének előrejelző képességeit, kitérve a rendszerhasználati díjak optimalizálására és különböző megtérülési számításokra. Petis Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez fordulva hangsúlyozta: egyetlen API-szabvány bevezetése elindíthatná a magyar energetikai AI-ökoszisztémát.

Az elektromos vezetékek melletti növényzet kezelésében is részt vesz az AI

A mesterséges intelligencia a villamos energia elosztóhálózati társaságok (DSO-k) számára is jelentős lehetőségeket hord magában, derült ki Káplár-Zagyi Evelin és Székely Magor Illés, az E.On adatelemző szakértőinek a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján tartott előadásából.

Elárulták a szakemberek, kinek a munkáját veszi el nagyon hamar a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia és az AI-ágensek rohamos terjedése alapjaiban formálja át az üzleti életet és a munkaerőpiacot – derült ki a Portfolio által szervezett AI in Energy 2026 konferencia panelbeszélgetésén, amelyen a Microsoft, az MVM, az Attrecto, az E.ON és az Energiastratégia Intézet képviselői vettek részt. A szakértők egyetértettek abban, hogy az ágensek egyre több rutinfeladatot vesznek át, ami különösen a junior pozíciókat érintheti, miközben az emberi erőforrásokat a magasabb hozzáadott értékű munkák felé tereli. Az AI bevezetése ugyanakkor nem pusztán technológiai, hanem operációs kérdés: az adatfegyelem, a szabályozás és a biztonsági szempontok kulcsfontosságúak.

Simon Dezső: az üzembiztonság a legelső szempont AI-ügyben is

Hogyan alkalmazhatja a magyar villamosenergia-rendszer irányítója a mesterséges intelligenciát egy olyan környezetben, ahol az üzembiztonság és az országos ellátásbiztonság alapfeltétel? – ez volt a MAVIR informatikai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettesének, Simon Dezső egyik fő kérdése a Portfolio AI in Energy konferenciáján tartott előadásának. Az átviteli rendszerirányító társaság már több működő AI-megoldással rendelkezik: a kiegyenlítetlenség-előrejelző eszköz 1,3 milliárd forintos megtakarítási potenciált mutatott, a tartalékméretezés 6 százalékot meghaladó kapacitáscsökkenést ért el, a naperőművi ultra rövid távú előrejelzés pedig 3–11 százalékos pontossággal támogatja a napi működést. A megújuló kapacitások robbanásszerű növekedése – 2012-ben 0,4 MW-ról 2025-re mintegy 9000 MW-ra – alapjaiban változtatta meg a rendszerirányítás kihívásait, ami az AI-alapú megoldások bevezetését egyre sürgetőbbé teszi. Simon Dezső hangsúlyozta, hogy a döntés és a felelősség továbbra is emberi feladat marad, az AI-t a MAVIR támogató eszközként kívánja alkalmazni, miközben kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra, a kibervédelemre és a megoldások megbízhatóságára.

Az adat az új olaj - az AI segítségével újul meg a villamosenergia-rendszer

Beléptünk a villamos energia korszakába, amely számos területen veszi át a fosszilisektől a szerepet. Ugyanakkor az adatok szerepe is meghatározó napjainkra, felmérhetetlenül sok adatot kell kezelni, és ez csak növekedni fog, amihez új megközelítés kell. Az algoritmusok több célra jól használhatóak az energetikában, de az adatok minősége, mennyisége meghatározó - mondta Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet professzora a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján.

