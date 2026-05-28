Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le az első Portfolio AI in Energy konferencia

A vállalatok adatalapú működésre való átállása során számos olyan eszköz és rendszer van, amelyhez integrálódni kell, de az elérhető technológiának köszönhetően a korábbiakkal szemben ma már a prototipizálási fázisban ki lehet próbálni, hogy egy új megoldás működik-e. A digitális eszközökkel jelentős sebességi előnyt lehet szerezni, és az ilyen szolgáltatást nyújtó cégek igyekeznek az AI lehetőségeit magának az AI-nak a segítségével is a lehető leggyorsabban átcsatornázni az ügyfeleikhez. Az átállás jelentős pénzügyi megtakarításokat is hozhat a cégeknek, de az AI eszközök hosszú távú alkalmazhatóságához a megfelelő környezetet és kultúrát is meg kell teremteni - hangzott el a Portfolio AI in Energy 2026 konferencia záró panelbeszélgetésében.