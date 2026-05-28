  • Megjelenítés
Hatalmas tömeg zúdul Magyarországra: rendkívüli intézkedést vezetnek be
Gazdaság

Hatalmas tömeg zúdul Magyarországra: rendkívüli intézkedést vezetnek be

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hétvégén rendkívüli kamionstop lesz szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig a szombati budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt - közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása.

Az eseményhez kapcsolódó nemzetközi gépjárműforgalom várható mértékére tekintettel az Országos Rendőr-főkapitányság a forgalmi előrejelzések, közútkezelői tájékoztatások és rendészeti értékelések alapján

rendkívüli közlekedési terheléssel számol Magyarország fő tranzitútvonalain, kiemelten az M1 autópálya Budapest felé vezető szakaszain.

A forgalmi helyzetet tovább nehezítik az M1 autópálya fejlesztéséhez kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások, sávszűkítések és kapacitáscsökkenések, amelyek jelenleg is rendszeres torlódásokat okoznak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

5 embert elfogott a rendőrség gyermekbántalmazás ügyében, nemsokára sajtótájékoztató jön

Régóta nem láttunk olyat a benzinkutakon, mint ami holnap jön

A személygépjármű-forgalom jelentős növekedése és a tehergépjárművek egyidejű jelenléte fokozott kockázat, gyorsan kialakuló és nehezen kezelhető torlódásokhoz, balesetekhez vezethet, miközben akadályozza a mentési, rendőri és katasztrófavédelmi beavatkozásokat is - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Akos Stiler/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Kiszivárgott a titkos kormányhatározat, ezért hagyott ki több százmilliárd forintot a magyar költségvetésből az Orbán-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility