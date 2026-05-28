Itt a fordulat a hónapok óta tartó konfliktusban, az olajpiac máris reagált

A korábbi emelkedés után lefordultak az olajárak. Ez azután történt, hogy az Axios hírportál arról számolt be: az Egyesült Államok és Irán megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról. A piaci hangulatot az amerikai készletadatok is rontották.

A Brent nyersolaj jegyzése 0,5 százalékkal esett. A hordónkénti ár így 92,4 dolláron állt magyar idő szerint kora este.

Az Axios amerikai tisztviselőkre és egy, a közvetítésben részt vevő forrásra hivatkozott.

A portál szerint a megállapodáshoz még Donald Trump elnök végső jóváhagyása szükséges, aki néhány napot kért a döntésre.

A kereskedők az elmúlt napokban ellentmondásos jelzéseket kaptak a három hónapja tartó iráni konfliktus lezárásának esélyeiről. Szintén bizonytalanság övezi a Hormuzi-szoros esetleges újranyitását. A tengerszoroson áthaladó forgalom továbbra is csupán a háború előtti szint töredéke.

A kereskedési nap korábbi szakaszában a Brent és a WTI is több mint 2 százalékot erősödött. Ez azután történt, hogy az iráni Forradalmi Gárda bejelentette: egy amerikai katonai támaszpontot vettek célba. A lépés válasz volt a Bandar-Abbász kikötőváros elleni amerikai támadásra.

A Ritterbusch and Associates tanácsadó cég szerint a piac "csak vonakodva emelkedik az Iránnal kapcsolatos, felhajtóerejű hírekre, miközben a Hormuzi-szoros újranyitásának leghalványabb jelére is meredeken zuhanni kezd". A cég hozzátette, hogy ez az aszimmetrikus piaci reakció mindaddig fennmaradhat, amíg a tűzszünet érvényben van.

Az árakat tovább nyomta lefelé a legújabb hivatalos amerikai készletadat. A jelentés szerint a nyersolajkészletek a múlt héten 3,3 millió hordóval csökkentek. Bár ez már a hatodik egymást követő heti apadás, a mértéke elmaradt a Reuters által megkérdezett elemzők 4,1 millió hordós várakozásától. A benzin- és a párlatkészletek szintén mérséklődtek.

A UBS elemzője, Giovanni Staunovo rámutatott: a piac a folyamatos és jelentős amerikai készletcsökkenés ellenére is sokkal érzékenyebben reagál a közel-keleti fejleményekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ