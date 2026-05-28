Jönnek az új előfizetések: teljesen belenyúl a legnépszerűbb platformokba a Meta, mutatjuk a csomagokat

Az Instagram Plus havi 3,99, a Facebook Plus szintén 3,99, a WhatsApp Plus pedig 2,99 dollárért kínál extra funkciókat. Az Instagram és a Facebook esetében ezek az újdonságok főként az önkifejezést és a közönségépítést szolgálják.

Ilyen például a sztorik megtekintőinek listázása, a történetek 24 órán túli meghosszabbítása, vagy a heti egyszeri Kiemelés (Spotlight) funkció. Emellett a felhasználók egyedi alkalmazásikonokat és profilbetűtípusokat is beállíthatnak.

A WhatsApp Plus ezzel szemben az üzenetküldés személyre szabására fókuszál. Ebben a csomagban egyedi témák, csengőhangok, további rögzített csevegések és prémium matricák érhetők el. Fontos megjegyezni, hogy ezek a csomagok nem váltják ki a korábban bevezetett Meta Verified szolgáltatást, amely továbbra is a hitelesítésre és a profilhamisítás elleni védelemre összpontosít.

A fogyasztói csomagok mellett a Meta új, "Meta One" márkanév alatt teszteli a mesterséges intelligenciára (MI) épülő előfizetéseit is.

A Meta One Plus havi 7,99, a Meta One Premium pedig havi 19,99 dollárba kerül majd.

Mindkét csomag ugyanazokat az MI-funkciókat nyújtja, azonban a drágább opció nagyobb számítási kapacitást biztosít. Ez fejlettebb problémamegoldási képességet jelent az összetett feladatokhoz, valamint kibővített videó- és képgenerálási lehetőségeket kínál. A Meta AI alapszintű használata továbbra is ingyenes marad.

Az új MI-csomagok tesztelése a jövő hónapban indul Szingapúrban, Guatemalában és Bolíviában.

A tartalomgyártók és vállalkozások számára két további csomag tesztelése is megkezdődik a héten. Ezeket elsőként Szaúd-Arábiában, Marokkóban, Thaiföldön és Bangladesben próbálják ki. A Meta One Essential havi 14,99 dollárért hitelesítő jelvényt, profilhamisítás elleni védelmet és egy bővített hivatkozásgyűjtő oldalt kínál. A Meta One Advanced havi 49,99 dollárért mindezen felül kiemelt megjelenést biztosít a Facebook hírfolyamában, és jobb pozíciót garantál az Instagram, valamint a Facebook keresőjében. Emellett a Reels-videóknál egy feltűnő "Követés" gombot is elhelyez, továbbá automatikus meghívókat küld azoknak a felhasználóknak, akik interakcióba léptek a tartalommal.

Az Advanced csomag egy régóta várt funkciót is elhoz: lehetővé teszi a kattintható linkek elhelyezését az Instagram-bejegyzésekben és a Reels-videókban. Az előfizetők emellett mélyrehatóbb versenytárs- és egyedi közönségelemzést, valamint optimalizált ütemezőeszközöket is kapnak. A rendszer ráadásul azonnali figyelmeztetést küld, ha más felhasználók újra felhasználják az előfizető tartalmait.

A Meta a most induló tesztek eredményei alapján tervezi, hogy a jövőben az összes előfizetési csomagját a Meta One alatt vonja össze.

