Ki fog itt tanítani? Minden második pedagógus 50 év feletti, 16 százalékuk 60 év feletti

Változások a nappali oktatásban
A 2025/2026-os tanévben Magyarországon 1 millió 941 ezer gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben, ebből 1 millió 694 ezer gyermek és fiatal felnőtt, a 3–22 éves korosztály 89%-a nappali rendszerben tanul.
A nappali képzésekben résztvevők közül 325 ezer gyermek óvodai nevelésben, 712 ezer tanuló általános iskolai, közel 421 ezer diák középfokú oktatásban részesül. 2,7 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét. Felsőoktatási intézményekben 234 ezer hallgató folytat tanulmányokat.
Az előző tanévhez képest az általános iskolások (+0,2%) és kiemelten a felsőoktatásban (+5,6%) tanulók létszáma emelkedett, az óvodásoké nagyjából változatlan marad, és a középfokú oktatásban, képzésben résztvevőké pedig csökkent (-2,0%).
Nő vagy csökken a pedagógusok száma?
Az óvodapedagógusok száma az utóbbi két tanévben emelkedett, ami örömteli változás a 2017/2018-as tanév óta tartó folyamatos csökkenés fényében. Ugyanezt látjuk az általános iskoláknál és a középfokú szakképzésben is, míg a gimnáziumi tanárok számában lassú, de folyamatos az emelkedés 2013/2014 óta.
Hány gyerek jut egy pedagógusra?
Az egy pedagógusra jutó gyermekek, tanulók száma országos átlagban óvodában 10,3, általános iskolában 9,6, gimnáziumban 10,0, a szakképzést folytató középfokú iskolákban 9,5 fő. Ahogy az alábbi grafikon mutatja, a helyzet az elmúlt két tanévben valamennyit javult ebből a szempontból.
A pedagógusok fele 50 év feletti
A 2024-ben végzett TALIS vizsgálat (Teaching and Learning International Survey – Nemzetközi Tanítás- és Tanulás Vizsgálat) szerint a magyarországi pedagógusok 52,3 százaléka volt 50 éves vagy idősebb. Az előző, 2018-as felmérésben még csak 47,7 százalékuk, 2008-ban pedig csupán 28,1 százalékuk sorolta magát ebbe a korcsoportba.
A Központi Statisztikai Hivatal idei tanévre vonatkozó adatai szerint, amelyekre az Eduline hívta fel a figyelmet,
a pedagógusok éppen fele 50 éves vagy annál idősebb, míg a 30 év alattiak aránya mindössze 8,2 százalék, és közel 42 százalékuk 30 és 50 év közötti.
Az adatok szerint az intézménytípusok közül az óvodák vannak a legkedvezőbb helyzetben. Azonban az 50 év felettiek aránya már itt is közel 43 százalék. Ezzel szemben az általános iskolákban 51, míg a gimnáziumokban és a szakképző intézményekben már 53 százalék feletti ez a mutató.
A 30 év alatti fiatalok jelenléte elenyésző. Száz pedagógusból átlagosan mindössze nagyjából nyolc tartozik ebbe a korosztályba. Az óvodákban az arányuk még eléri a 12,5 százalékot, de az általános iskolákban és a gimnáziumokban már csak 7-8 százalék, a szakképzésben pedig alig több mint 5 százalék a fiatalok aránya.
Kevés fiatal jelentkező, elfedett tanárhiány
A kevés huszonéves pályakezdő oka, hogy az óvodapedagógusi, tanító- és gyógypedagógiai alapképzésekre elsősorban a 27 év feletti nők jelentkeznek. A felsőoktatási statisztikák alapján idén négyszer annyi idősebb felvételiző volt tanító szakon, mint 19 éves vagy annál fiatalabb. Ez a tendencia a jövőben sem valószínű, hogy változni fog. Az állami ösztöndíjas tanítóképzésre jelentkezők közel 75 százaléka levelező tagozatot választott. Ők jellemzően munka mellett, átképzés céljából tanulnak. Így mire megszerzik a diplomájukat, már bőven a harmincas éveikben járnak.
Az osztatlan tanárképzések esetében más a helyzet. Ide túlnyomórészt a frissen érettségizett fiatalok jelentkeznek. Ez a képzési forma azonban az egyik legkevésbé népszerű a felvételizők körében. Jól mutatja ezt, hogy például
kémia–fizika szakos tanárnak idén mindössze hárman jelentkeztek első helyen.
Igaz, ez már komoly eredmény ahhoz képest, hogy tavaly még senki sem jelölte meg első helyen ezt a szakpárt az egyetemi felvételin.
A pedagógustársadalom elöregedésén nem segít a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatása sem. Ezt a folyamatot 2022-ben tették egyszerűbbé. Így az érintettek a nyugdíj megtartása mellett akár teljes állásban is taníthatnak. A Pedagógusok Szakszervezete szerint azonban ez a megoldás csupán elfedi a tanárhiányt. Ezek az állások ugyanis jellemzően azért maradnának betöltetlenül, mert az intézmények nem találnak a helyükre aktív korú szakembereket.
Az 2025/2026-os tanévben a 60 év feletti pedagógusok aránya 15,9% (23 661 pedagógus), ezen belül
- 10,5% az óvodákban (3300 pedagógus),
- 17,4% az általános iskolákban (közel 13 000 pedagógus),
- 16% a gimnáziumokban (több mint 3000 pedagógus), és
- 18,1% a szakképzést folytató középfokú iskolákban (több mint 4400 pedagógus).
Nemek szerinti megoszlás
Az óvodákban egyértelműen „nőuralom” van - az idei tanévben az óvodapedagógusok 99,4%-a nő. Az arány nem sokkal kiegyenlítettebb az általános iskolákban sem, ahol most a tanárok kevesebb mint 15%-a férfi. A gimnáziumi tanárikban 70-30 a nő-férfi arány, és a középfokú szakképzésben is nagyjából 60-40 az arány.
Az intézményekben dolgozó pedagógusok korcsoportok és nemek szerinti megoszlását mutató korfák nélkül nem lenne teljes a cikk, úgyhogy ezeket most szépen ide is rakjuk. Azt is megvizsgáltuk, hogy mely korcsoportoknál találjuk a legnagyobb és legkisebb különbségeket a férfiak és a nők arányában.
- Óvodák
Az óvodákban a 30-34 éves korcsoportban a legmagasabb (1,2%) a férfiak aránya, a legalacsonyabb (vagy inkább nem létező) a 60-64 éves korcsoportban (0,1%);
- Általános iskolák
Az általános iskolákban a 64+ korosztályban 21,2% a férfiak aránya és 20% közeli a 30-34 és a 25-29 éves korcsoportban, míg a 45-49, 50-54 és 55-59 éveseknél csak 12% körüli;
- Gimnáziumok
A gimnáziumokban a legtöbb férfi pedagógust a 64+ (43,1%) és a 25 évesnél fiatalabb (41,9%) korcsoportokban találjuk, míg a legkisebb arányban (26% körül) a 45-59 éves korcsoportban tanítanak;
- Szakképzés
A szakképzést folytató középfokú iskolákban 62% feletti arányban találunk férfi pedagógust a 25 évesnél fiatalabb korcsoportban és 57% feletti az arányuk a 64 évesnél idősebb korcsoportban, míg a 45-54 éves korcsoportban 34% körüli arányban képviseltetik magukat.
A címlapkép illusztráció.
