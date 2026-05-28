  • Megjelenítés
Kiadták a létező legmagasabb riasztást a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén
Gazdaság

Kiadták a létező legmagasabb riasztást a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

MTI
Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre.

Az előrejelzések szerint

Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.

Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes. A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak.

Déli tizenkettő és délután négy óra között fel kell függeszteni a szabadtéren végzett munkát.

Még több Gazdaság

Nagyon rossz hír jött Németországból

Kilőtt az olajár az iráni hírekre

Ki fog itt tanítani? Minden második pedagógus 50 év feletti, 16 százalékuk 60 év feletti

Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben.

Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést. Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol 1956 óta nem volt ilyen hőség májusban: a hőmérő higanyszála itt túllépte a 36 fokot. A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility