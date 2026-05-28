Kilőtt az olajár az iráni hírekre

Az amerikai erők iráni katonai létesítményt támadtak, amely Washington szerint veszélyt jelentett az amerikai katonákra és a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózásra. A beszámolók szerint több iráni drónt is lelőttek.

Ezt követően az Iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy helyi idő szerint hajnali 4:50 körül támadást indított egy amerikai légibázis ellen.

Az események hatására pattan az olajár:

A globális benchmarknak számító Brent hordónkénti árfolyama a békével kapcsolatos optimizmus hatására már 5 hetes mélyponton, 96 dollár alatt is volt szerdán. Ma reggel viszont

már 3 százalékos emelkedésben van és a 100 dolláros lélektani szint közelében mozog a jegyzés.

A West Texas Intermediate (WTI) esetében is 5 hetes mélypontról jött a fordulat: szerdán rövid időre már 87 dollár alatt is volt a hordónkénti árfolyam, most azonban 3 százalékos emelkedést követően már 91 dollár közelében mozog a jegyzés.

