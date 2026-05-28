Kiszivárgott a titkos kormányhatározat, ezért hagyott ki több százmilliárd forintot a magyar költségvetésből az Orbán-kormány

A kormányváltás utáni átadás-átvétel során derült ki, hogy az idei költségvetésből 286 milliárd forint hiányzik az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kasszájából.
A lap szerint az előkerült dokumentum alapján a Lázár János vezette tárca eredetileg 310 milliárd forinttal számolt a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjára, de a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására azonban ezt 210 milliárdra csökkentették.
A büdzsé ezen részét Lázár János és Nagy Márton is aláírta, a hiányra viszont az ezeroldalas indoklás sem ad magyarázatot.
A hiányzó összeg legnagyobb részét a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. által kezelt autópályák rendelkezésre állási díja teszi ki, az összeg 175,6 milliárd forintra rúg. A forráselvonás hátterében egy nem nyilvános kormányhatározat állt a lap álíltása szerint, mivel a korábbi kabinet 2025 elején ugyanis arra számított, hogy sikerül módosítani a koncessziós szerződést a magyar állam és a konzorcium között. Ettől a lépéstől a kiadások jelentős csökkenését várták.
A szerződésmódosítás azonban a választásokig nem valósult meg, így az államnak továbbra is havi több tízmilliárd forintot kell fizetnie a koncesszornak.
Vitézy Dávid jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a költségvetésben hagyott 210 milliárd forint csupán az év első felének díjfizetésére elegendő.
A helyzet teljes tisztázásához a kiadáscsökkentést elrendelő titkos határozat nyilvánosságra hozatalára lenne szükség – írja a Telex.
Eközben a Fidesz közleményben utasította vissza a Tisza-kormány vádjait a költségvetés szándékos meghamisításáról. A párt hangsúlyozta, hogy a büdzsét az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és átláthatóan hajtották végre.
Mint arról részletesen írtunk, a legutolsó államháztartási adatok szerint áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárt az államkassza, ami elsőre nem tragikus, de fontos kiemelni, hogy ez a második legnagyobb negyedik havi deficit a költségvetés újkori történetében.
Ezzel az első négy hónap után a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves eredeti terv 93%-a.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
