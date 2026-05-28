Letaszították a trónról Svájcot: közel 10 év után más ország lett a Föld legdrágábbja

Az izlandi árszínvonal jelenleg három százalékponttal haladja meg a svájcit. Ezt Vilhjálmur Hilmarsson, a Viska szakszervezet közgazdásza közölte, aki elemzésében az Eurostat és az izlandi jegybank adataira támaszkodott.

Izland legutóbb 2018-ban vette át a vezetést Svájctól ebben a rangsorban.

A jelenség jól tükrözi a kis atlanti-óceáni szigetország gazdaságának régóta ismert sebezhetőségét, Izland gazdasága ugyanis hajlamos a túlfűtöttségre, amelyet gyakran hirtelen visszaesés követ. A koronavírus-járvány utáni turisztikai fellendülés az ország gazdaságának fő húzóereje lett. Ez azonban az árak olyan mértékű emelkedését hozta magával, amelyet a jegybank csak nehezen tud megfékezni.

Hilmarsson szerint a szolgáltatások körében a turizmus az egyik legnagyobb inflációs tényező, mivel az élénk turisztikai kereslet felfelé hajtja a béreket. A másik meghatározó elem a lakhatás, amelyre szintén közvetlen hatással van az idegenforgalom. A látogatók ugyanis a rövid távú lakáskiadó platformokon, például az Airbnb-n keresztül a helyiekkel versenyeznek a rendelkezésre álló ingatlanokért.

Az izlandi turisztikai hatóság friss felmérése rávilágít, hogy a kirívóan magas költségek már kezdik elriasztani a látogatókat.

A közgazdász emellett arra is figyelmeztetett, hogy az ország hosszú távon nem épít ki kellően termelékeny ágazatokat. Ehelyett a gazdaság túlságosan függ a munkaigényes szektoroktól, amelyek folyamatos inflációs nyomást generálnak.

