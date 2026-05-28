Megjött a friss előrejelzés: hiába tér vissza a harminc fokos meleg Magyarországra, változás közeleg

Csütörtökön és pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra nem kell számítani. Csupán a keleti és északkeleti tájakon jelenhet meg kevés gomolyfelhő az égen. Az északi szél mindkét nap többfelé megélénkül, amelyet időnként erős lökések kísérhetnek. A délutáni órákban kellemes, 22-27 fokos melegre van kilátás, az északkeleti határ mentén azonban egy-két fokkal hűvösebb lehet.

Az éjszakák felfrissülést hoznak, a levegő 11 és 18 fok közé hűl le.

Szombaton a többórás kezdeti napsütés után észak felől egyre nagyobb területen megnövekszik és megvastagszik a felhőzet.

Északkeleten akár teljesen be is borulhat az ég.

Ezzel párhuzamosan főként az északi és északkeleti országrészben eső, zápor is kialakulhat, északnyugaton pedig zivatarokra is számítani lehet. A nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A felhősödés ellenére tovább melegszik az idő. A 8-15 fokos hajnalt követően délutánra általában 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az északkeleti területeken viszont ezúttal is mérsékeltebb marad a felmelegedés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio