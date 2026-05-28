Megjött a laboreredmény: azt mondták, csak ártalmatlan festék, de mérgező anyagot mutattak ki a vízben

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület megkapta a május 5-én, a CATL akkumulátorgyár 2-es kapuja előtt felbugyogó zöld folyadékból vett minta laboratóriumi eredményét. Tárkányi Zsolt, a Tisza-kormány államtitkára, valamint Debrecen parlamenti képviselője arra hívta fel a figyelmet az adatok kacpcsán, hogy magzatkárosító NMP-oldószert és más vegyi anyagokat is kimutatott a civilek által megrendelt vizsgálat.

A politikus emlékeztet Facebook-posztjában arra, hogy aznap a gyár vezetése színezett víz használatáról adott tájékoztatást, amit a katasztrófavédelem mobil laborja megerősített. Az egyesület is azt idézi fel, hogy a gyár vezetése és a helyi hatóságok akkor azt kommunikálták, hogy csupán egy ártalmatlan ételfestékkel végzett nyomáspróbáról van szó, a kiömlött víz pedig nem tartalmaz szennyező anyagot.

A kezünkbe kapott független laboratóriumi jelentés teljesen mást mutat

- hívja fel az egyesület a figyelmet.

A laboratórium az alábbi anyagokat mutatta ki a mintánkban:

Mangán (Mn): 160 µg/l (mikrogramm/liter)

Lítium (Li): 20 µg/l

Nikkel (Ni): 4,7 µg/l

NMP (N-metil-2-pirrolidon): 1 µg/l

Kobalt (Co): 0,9 µg/l

Mivel az NMP (N-metil-2-pirrolidon) a természetben nem fordul elő, jelenléte a mintában, még ha csak 1 µg/l koncentrációban is, feketén-fehéren igazolja, hogy a csatornába került folyadék technológiai szennyezéssel érintkezett, azaz nem tiszta hálózati víz és ételfesték keveréke volt - állapítja meg az egyesület.

Mivel az NMP az akkumulátorcellák gyártása során (a katódbevonat készítésénél) használt veszélyes, reprodukciót károsító oldószer, annak semmiképpen sem szabadna keverednie a csatornahálózattal. Az, hogy a zöld színű folyadékkal együtt az NMP is megjelent a kapun kívüli árokban, azt mutatja, hogy a „nyomáspróba” során átmosott vagy leürített csővezetékekben NMP-maradványok voltak, amelyeket a folyadék magával sodort a közterületre - teszik hozzá.

Tárkányi Zsolt azt emelte ki, hogy a minimális mértékű oldószer jelenléte azért aggasztó, mert a gyárból a talajba és a vízbe egyáltalán nem kerülhetne, vagyis az egyetlen elfogadható mennyiség itt a 0.

Tompa Enikő képviselőtársammal ezért azonnal tájékoztattuk a hatóságokat és az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot. Ha bebizonyosodik a szennyezés, akkor minden hatósági eszközzel fel fognak lépni az illetékesek - fogalmazott.

Azt is kiemeli: már előkészítés alatt áll az a jogszabály, amely kifejezetten az ilyen üzemek ellenőrzésére és szankcionálására létrejövő hatóságról rendelkezik.

A visszaeső környezetszennyező üzemekre kivethető legsúlyosabb szankció a gyár bezárása lesz

- ígéri a Tisza képviselője.

Egy másik tájékoztatásában azt írta Tárkányi Zsolt, hogy első útja az eset megismerése után Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez vezetett, az ő tárcája felügyeli a kormányhivatalokat.

Miniszter asszony az esetleges szennyezés feltárására soronkívüli és szigorú vizsgálatot rendelt el, ennek eredményéről várjuk a tájékoztatást

- számolt be.

Amit már most tudunk: az eset miatt a kormányhivatal visszavonta a gyárnak korábban kiadott vízügyi hatósági hozzájáruló nyilatkozatot. Ezen túl kiszabott egy 1 millió forintos bírságot. Utóbbit nehéz indulatok nélkül kommentálni, de sajnos a jelenlegi szabályok szerint jelenleg ez a kiszabható legmagasabb bírság az ilyen eseteknél. Ezen rövidesen változtatunk és valós visszatartó erővel bíró bírságokra számíthatnak a szennyező üzemek - írta.

Így reagált az egyesület

Az egyesület úgy véli, hogy "a mérés igazolja, hogy a gyár belső, zártnak nevezett technológiai rendszere és a külső esővízcsatorna között fizikai átjárás (szivárgás vagy technológiai leürítés) történt".

Az egyesület szerint mindezek alapján megállapítható, hogy

a csatornába engedett folyadék nem ártalmatlan hálózati víz volt.

A mérgező, nehézfémekkel és oldószerrel terhelt ipari koktél jutott ki ellenőrizetlenül a kapun kívüli nyílt árokba, közvetlen környezeti veszélyt jelentve - írták. A MIAKÖ több tagja a helyszínen tartózkodott akkor is, amikor a hatóság megérkezett és hivatalos mintavétel történt. Ezúton kérjük a hatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra az akkor vett minták laboreredményeit is - szólította fel a hatóságot az egyesület.

