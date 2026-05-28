Meglépi a Tisza Párt: jelentősen csökkentik a politikusok fizetését

A Tisza Párt törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlési képviselők fizetésének és juttatásainak drasztikus csökkentésére. A tervezet szerint a képviselői alaptiszteletdíj bruttó 2,18 millió forintról 1,31 millió forintra mérséklődne, emellett jelentősen megvágnák az irodabérleti, lakhatási és alkalmazotti kereteket, valamint eltörölnék a mobiltelefon-költségtérítést és a budapesti képviselők üzemanyag-támogatását. A javaslat megszüntetné azt a 2022-ben bevezetett kiskaput is, amelyen keresztül a fel nem használt parlamenti támogatásokat a pártoknak lehetett átutalni. A módosítás elfogadása esetén a változások már júliustól érvénybe lépnének.

A javaslat értelmében a képviselői alaptiszteletdíj kiszámításánál az eddigi háromszoros szorzó helyett az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset 1,8-szorosát vennék alapul.

Ennek eredményeként a jelenlegi bruttó 2 182 488 forintos havi tiszteletdíj bruttó 1 309 493 forintra csökkenne. A tervezet emellett a különböző parlamenti tisztségekért és a bizottsági helyekért járó pótlékok számítását is átalakítaná.

A tiszteletdíjak mellett a juttatások köre is jelentősen szűkülne:

a lakás- és szálláshasználati keret 31 százalékkal,

az irodabérleti támogatás 52 százalékkal,

a munkatársakra fordítható összeg pedig 30 százalékkal csökkenne.

Teljesen eltörölnék a képviselők mobiltelefon-költségtérítését, de a készüléket és a szolgáltatást az Országgyűlés Hivatala továbbra is biztosítaná, ennek díját levonnák a politikusok fizetéséből.

Megszűnne a budapesti képviselők havi 2500 kilométeres üzemanyagtámogatása is. Az üzemanyagkártyák egyenlegét a jövőben közösségi közlekedésre is fel lehetne használni.

A módosítás megszüntetné azt a 2022-ben bevezetett jogi kiskaput, amely lehetővé tette, hogy a képviselők és a frakciók a fel nem használt támogatásaikat átutalják a pártjuknak. A Tisza Párt szerint ez a gyakorlat átláthatatlan volt, mivel a parlamenti működésre szánt közpénzeket közvetlen pártpolitikai célokra irányította át.

A Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga országgyűlési képviselő által beterjesztett módosítás parlamenti elfogadása esetén már a júliusi juttatásokat is érintené.

Magyar Péter az ügy kapcsán hangsúlyozta, hogy a képviselőknek a költségek csökkentésével példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló szervek számára.

