Nagyon rossz hír jött Németországból

Tovább romlott a német vegyipar üzleti hangulata májusban, mivel az iráni konfliktushoz köthető keresletélénkülés csak átmeneti fellélegzést hozott a szektornak. A vállalatok az iparág megoldatlan strukturális problémái miatt a növekvő árak ellenére is termeléscsökkentésre és további létszámleépítésekre készülnek.

Az Ifo Intézet felmérése szerint az ágazati üzleti hangulatindex az áprilisi -28,6 pontról -30,2 pontra esett. Eközben az üzleti várakozások mutatója még ennél is nagyobb mértékben, -31,3 pontról -42,0 pontra zuhant. Anna Wolf, az intézet szakértője rámutatott:

a cégek csupán átmeneti fellendülésként értékelik az elmúlt időszak folyamatait.

Bár a globális ellátási láncokkal kapcsolatos aggodalmak megnövelték a vegyipari termékek iránti keresletet, a gyártáshoz szükséges alapanyagok hiánya továbbra is szűkíti a kínálatot.

Ez a szűk keresztmetszet jelentős drágulást okozott, amit az árvárakozások mutatója is jól tükröz:

az index egyetlen hónap alatt 32,5 pontról 47,5 pontra ugrott.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a magasabb árak és a javuló kereslet ellenére is elkerülhetetlen a termelés visszafogása, valamint a létszámleépítés. A negatív tendencia mindaddig fennmarad, amíg az ágazat mélyben meghúzódó, alapvető strukturális problémáit nem kezelik.

