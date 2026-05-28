  • Megjelenítés
Nagyon rossz hír jött Németországból
Gazdaság

Nagyon rossz hír jött Németországból

Portfolio
Tovább romlott a német vegyipar üzleti hangulata májusban, mivel az iráni konfliktushoz köthető keresletélénkülés csak átmeneti fellélegzést hozott a szektornak. A vállalatok az iparág megoldatlan strukturális problémái miatt a növekvő árak ellenére is termeléscsökkentésre és további létszámleépítésekre készülnek.

Az Ifo Intézet felmérése szerint az ágazati üzleti hangulatindex az áprilisi -28,6 pontról -30,2 pontra esett. Eközben az üzleti várakozások mutatója még ennél is nagyobb mértékben, -31,3 pontról -42,0 pontra zuhant. Anna Wolf, az intézet szakértője rámutatott:

a cégek csupán átmeneti fellendülésként értékelik az elmúlt időszak folyamatait.

Bár a globális ellátási láncokkal kapcsolatos aggodalmak megnövelték a vegyipari termékek iránti keresletet, a gyártáshoz szükséges alapanyagok hiánya továbbra is szűkíti a kínálatot.

Ez a szűk keresztmetszet jelentős drágulást okozott, amit az árvárakozások mutatója is jól tükröz:

Még több Gazdaság

Kiadták a létező legmagasabb riasztást a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Kilőtt az olajár az iráni hírekre

Ki fog itt tanítani? Minden második pedagógus 50 év feletti, 16 százalékuk 60 év feletti

az index egyetlen hónap alatt 32,5 pontról 47,5 pontra ugrott.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a magasabb árak és a javuló kereslet ellenére is elkerülhetetlen a termelés visszafogása, valamint a létszámleépítés. A negatív tendencia mindaddig fennmarad, amíg az ágazat mélyben meghúzódó, alapvető strukturális problémáit nem kezelik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility