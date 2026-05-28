Négyéves csúcsra ugrott a magyar bizalmi index a Tisza-győzelem után

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanéval végzett – felmérése szerint májusban a fogyasztók hangulata óriásit javult áprilishoz képest. Ugyanakkor az üzleti szféra kilátásai nem változtak érdemben. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe négy ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, s ezzel negyvenkilenc havi csúcsára ért fel. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága érezhetőn javult, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás kissé mérséklődött.

A GKI üzleti bizalmi indexe májusban lényegében nem változott az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 1 ponttal csökkent, míg az építőipari 1,5 ponttal emelkedett. A kereskedelmi és a szolgáltatói index hibahatáron belül növekedett. Mind a négy szektorra igaz, hogy az elmúlt időszak üzletmenetével való elégedettség kissé romlott, de a közeljövőre vonatkozó kilátások javultak.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 ötödik hónapjában érezhetően emelkedett áprilishoz képest.

A következő három hónapban a vállalkozások 11%-a készül a létszám bővítésére, míg 10%-a csökkentené azt, szemben az áprilisi 8 és 11%-kal.

Az építőiparban a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben,

az iparban és a kereskedelemben ez a két arány gyakorlatilag megegyezik,

míg a szolgáltatások területén az utóbbiaké a többség.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése májusban gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. Az ipari válaszadók összességében kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint áprilisban, míg a kereskedők ebben a tekintetben romlást érzékeltek.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, áprilisban egyéves csúcsára emelkedett, majd májusban némileg mérséklődött. A következő három hónapban a cégek 30%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 6%-uk készül – szemben az áprilisi 35 és 5%-kal.

A GKI fogyasztói bizalmi index májusban jelentős ugrással öt és féléves csúcsra emelkedett. E mutató 16 pontot nőtt egyetlen hónapban. Ilyen mértékű pozitív irányú elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa. E drámai emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének, valamint a lakosság következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásainak jelentős javulása áll. Az index másik két részindexe is pozitív irányba mozdult el, bár az előbbieknél jóval kisebb mértékben.

