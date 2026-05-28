Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől

Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassza, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűzkockázaton – indokolták az intézkedést.
A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút- és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon.
A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett.
Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat tüzet - tették hozzá.
A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu és a a www.katasztrofavedelem.hu honlap tájékoztat.
