Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől

A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendel el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (BM OKF) egyetértésével – közölte a Nébih csütörtökön.

Az időjárás miatt az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken kiszáradt a biomassza, minden fás, száraz növénnyel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata, terjedése pedig kisebb szélben is gyors lehet. A következő időszakban helyenként várható ugyan kis mennyiségű eső, de ez nem változtat a tűzkockázaton – indokolták az intézkedést.

A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, továbbá a vasút- és közútmenti fásításokban, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon.

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett.

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszközök alkalmazása, ha megfelelő szikrafogóval látták el azokat. Saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. A fa vagy faszén több száz méter távolságban is okozhat tüzet - tették hozzá.

A tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu és a a www.katasztrofavedelem.hu honlap tájékoztat.

