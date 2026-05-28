Régóta nem láttunk olyat a benzinkutakon, mint ami holnap jön

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Két nap alatt 27 forinttal esik a benzin és 23 forinttal a gázolaj piaci ára Magyarországon, ennek köszönhetően holnaptól olyan kicsi lesz a különbség a piaci és a védett árak között, mint amit utoljára március közepén láttunk. A zuhanás hátterében elsősorban az olajár jelentős esése és az európai finomítói prémiumok mérséklődése áll. Bár a magyar autósok által fizetett hatósági árakat mindez közvetlenül nem érinti, a piaci szereplőkre nehezedő teher viszont látványosan csökkent. A védett áras rendszer kivezetése egyelőre nincs napirenden, pedig az intézkedés hatására visszaesett a hazai üzemanyagimport, a stratégiai üzemanyagkészletek márciusban történelmi mélypontra süllyedtek, és a kötelező visszapótlás költségei is komoly kérdéseket vetnek fel.

Március közepén volt utoljára ilyen jó a helyzet

Folytatódik a meredek zuhanás az üzemanyagok piaci beszerzési áránál: a tegnapi 11 forintos csökkenést követően ma arról számolt be a holtankoljak, hogy holnaptól a benzin bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe. Ez azt jelenti, hogy

két nap alatt 27 forinttal esett a benzin, és 23 forinttal a dízel literenkénti piaci ára.

A piaci árak esése rövid távon enyhíti a védett üzemanyagáras rendszerre nehezedő nyomást. A magyar autósok ebből közvetlenül nem érzékelnek árcsökkenést, hiszen továbbra is a rögzített árakat fizetik,

a piaci szereplők számára viszont sokat számít, hogy mekkora a különbség a védett ár és a tényleges beszerzési ár között. Márpedig

a benzin és a dízel kumulált árkülönbsége a védett árakhoz képest olyan alacsony, mint amit már március 18 óta nem láttunk.

Mi áll a háttérben?

A kedvező áralakulást kisebb részben a forintnak is köszönhetjük, az elmúlt napokban minimális erősödést láthattunk a dollárral szemben.

Ennél sokkal hangsúlyosabb volt az olajár esése: az elmúlt hetekben jócskán lejjebb került a Brent jegyzése, mivel a piac arra számít, hogy Amerika és Irán végül békemegállapodásra juthat, és újra megnyílhat a Hormuzi-szoros.

A május 18-i szinthez képest mintegy 14 százalékot esett már az olaj ára.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az olajár mellett szintén fontos, hogy

az európai finomítói prémiumok nagyot estek az elmúlt napokban,

derül ki a Neste adataiból.

Finomítói spreadek alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste

Még marad a védett ár

Jelenleg még az látszik, hogy egy ideig velünk maradhat a védett áras rendszer az üzemanyagpiacon.

Április 16-án ugyanis tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével Magyar Péter, ahol a felek megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és "ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni". Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor lesz reális kivezetni a rendszert.

Ebben a tekintetben részben kedvezőek a kilátások, hiszen egyrészt a befektetők már a választás előtt is a Tisza párt győzelmére pozicionálták a magyar eszközöket, ami az elmúlt hónapokban a forint erősödésében is megjelent. Másrészt bár hosszabb távon nézve a nyersolaj világpiaci ára széles kilengések mentén oldalazik, de az elmúlt hetek trendje inkább lefelé mutat, és ha valóban sikerülne valamiféle megállapodást elérni, az akár még lejjebb tehetné az olaj árát.

Az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy a kormányzat és a Mol szerint

pontosan milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni a védett áras intézkedést.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mi is a baj a rendszerrel?

A védett áras rendszer úgy működik, hogy a Fidesz-kormány felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek, akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt

az üzemanyagimport jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben,

miközben a hazai kitermelés és a fogyasztás nem változott a kedvező irányba (sőt, az üzemanyag-fogyasztás még nőtt is). Mindezek következtében az MSZKSZ adataiból jól látszik, hogy történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.

Az MSZKSZ által átadott mennyiségeket záros határidőn belül vissza kell pótolni, az elszámolásnál pedig kritikus fontosságú, hogy mennyi volt a március 9 óta kitárolt mennyiségek valós, piaci bekerülési ára. Márpedig ha a stratégiai készletek kötelező visszapótlása drága lesz (ez elég valószínű), akkor felmerül a kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a különbséget:

megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 27. Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock