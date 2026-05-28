Rekord bírságot szabtak ki a Temura

A Bizottság még 2024-ben indított átfogó vizsgálatot a Temu ellen, miután sorozatos panaszok érkeztek az illegális termékek árusítása, valamint az alkalmazás függőséget keltő jellege miatt. A vizsgálat során többek között próbavásárlókat is bevetettek a hatóságok. Az előzetes eredményeket Michael McGrath uniós igazságügyi biztos már tavaly "megdöbbentőnek" nevezte.
A most lezárult vizsgálat rendkívül súlyos megállapításokra jutott.
A fogyasztók ugyanis kiugróan nagy eséllyel találkoznak illegális termékekkel a Temu felületén.
A vállalat nem tudott kielégítő választ adni arra, hogy pontosan milyen biztonsági intézkedésekkel szűri ki a veszélyes, egészségre ártalmas vagy illegális árukat kínáló kereskedőket. Az ellenőrzések szerint többek között az USB-töltők és a babajátékok jelentettek komoly biztonsági kockázatot.
A bírság végleges összegét a jogsértés jellege, időtartama, valamint az érintett európai felhasználók számához mért súlyossága alapján határozták meg. A Temu 2023 óta van jelen Európában, és már több mint 100 millió felhasználóval rendelkezik a kontinensen. A korábbi DSA-rekordot az X (korábban Twitter) tartotta, amelyre decemberben szabtak ki egy 120 millió eurós büntetést.
A Temu hivatalos reakciójában "aránytalannak" nevezte a bírságot.
A vállalat közleménye hangsúlyozza, hogy a döntés a 2024-es első DSA-értékelésükre vonatkozik, így már nem tükrözi a rendszereik jelenlegi állapotát. A cég hozzátette, hogy a vizsgálat során mindvégig együttműködött a Bizottsággal. Emellett azóta további lépéseket tettek a kockázatértékelés, a platformfelügyelet és a felhasználóvédelem megerősítése érdekében. A Temu jelenleg a fellebbezési lehetőségeket mérlegeli, de a jogszabályi megfelelés érdekében mindenképpen hatékony intézkedéseket kell hoznia.
Címlapkép forrása: 2025 Cheng Xin via Getty Images
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
A Tisza-győzelem után.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában
Fontos a kritikus hozzáállás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?
A magyar M&A piac kilátásai három piaci nagyágyú szemével.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
Többnyire negatív a hangulat.
Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?
A bankok, biztosítók AI-transzformációjáról is szó volt a Financial IT 2026 konferencián.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?