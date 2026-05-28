  • Megjelenítés
Rekord bírságot szabtak ki a Temura
Gazdaság

Rekord bírságot szabtak ki a Temura

Portfolio
Az Európai Bizottság 200 millió eurós bírságot szabott ki a Temura. A kínai online piactér ugyanis nem tesz meg mindent az illegális és veszélyes termékek európai forgalmazásának megakadályozása érdekében. Ez a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján kiszabott eddigi legnagyobb büntetés - írta meg a Retail Detail.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A Bizottság még 2024-ben indított átfogó vizsgálatot a Temu ellen, miután sorozatos panaszok érkeztek az illegális termékek árusítása, valamint az alkalmazás függőséget keltő jellege miatt. A vizsgálat során többek között próbavásárlókat is bevetettek a hatóságok. Az előzetes eredményeket Michael McGrath uniós igazságügyi biztos már tavaly "megdöbbentőnek" nevezte.

A most lezárult vizsgálat rendkívül súlyos megállapításokra jutott.

A fogyasztók ugyanis kiugróan nagy eséllyel találkoznak illegális termékekkel a Temu felületén.

A vállalat nem tudott kielégítő választ adni arra, hogy pontosan milyen biztonsági intézkedésekkel szűri ki a veszélyes, egészségre ártalmas vagy illegális árukat kínáló kereskedőket. Az ellenőrzések szerint többek között az USB-töltők és a babajátékok jelentettek komoly biztonsági kockázatot.

Még több Gazdaság

Egyértelmű az irány: júniusban "biztosítási" kamatemelés jöhet az EKB-nál

Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással

Megjött a laboreredmény: azt mondták, csak ártalmatlan festék, de mérgező anyagot mutattak ki a vízben

A bírság végleges összegét a jogsértés jellege, időtartama, valamint az érintett európai felhasználók számához mért súlyossága alapján határozták meg. A Temu 2023 óta van jelen Európában, és már több mint 100 millió felhasználóval rendelkezik a kontinensen. A korábbi DSA-rekordot az X (korábban Twitter) tartotta, amelyre decemberben szabtak ki egy 120 millió eurós büntetést.

A Temu hivatalos reakciójában "aránytalannak" nevezte a bírságot.

A vállalat közleménye hangsúlyozza, hogy a döntés a 2024-es első DSA-értékelésükre vonatkozik, így már nem tükrözi a rendszereik jelenlegi állapotát. A cég hozzátette, hogy a vizsgálat során mindvégig együttműködött a Bizottsággal. Emellett azóta további lépéseket tettek a kockázatértékelés, a platformfelügyelet és a felhasználóvédelem megerősítése érdekében. A Temu jelenleg a fellebbezési lehetőségeket mérlegeli, de a jogszabályi megfelelés érdekében mindenképpen hatékony intézkedéseket kell hoznia.

Címlapkép forrása: 2025 Cheng Xin via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility