Rekord bírságot szabtak ki a Temura

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Bizottság még 2024-ben indított átfogó vizsgálatot a Temu ellen, miután sorozatos panaszok érkeztek az illegális termékek árusítása, valamint az alkalmazás függőséget keltő jellege miatt. A vizsgálat során többek között próbavásárlókat is bevetettek a hatóságok. Az előzetes eredményeket Michael McGrath uniós igazságügyi biztos már tavaly "megdöbbentőnek" nevezte.

A most lezárult vizsgálat rendkívül súlyos megállapításokra jutott.

A fogyasztók ugyanis kiugróan nagy eséllyel találkoznak illegális termékekkel a Temu felületén.

A vállalat nem tudott kielégítő választ adni arra, hogy pontosan milyen biztonsági intézkedésekkel szűri ki a veszélyes, egészségre ártalmas vagy illegális árukat kínáló kereskedőket. Az ellenőrzések szerint többek között az USB-töltők és a babajátékok jelentettek komoly biztonsági kockázatot.

A bírság végleges összegét a jogsértés jellege, időtartama, valamint az érintett európai felhasználók számához mért súlyossága alapján határozták meg. A Temu 2023 óta van jelen Európában, és már több mint 100 millió felhasználóval rendelkezik a kontinensen. A korábbi DSA-rekordot az X (korábban Twitter) tartotta, amelyre decemberben szabtak ki egy 120 millió eurós büntetést.

A Temu hivatalos reakciójában "aránytalannak" nevezte a bírságot.

A vállalat közleménye hangsúlyozza, hogy a döntés a 2024-es első DSA-értékelésükre vonatkozik, így már nem tükrözi a rendszereik jelenlegi állapotát. A cég hozzátette, hogy a vizsgálat során mindvégig együttműködött a Bizottsággal. Emellett azóta további lépéseket tettek a kockázatértékelés, a platformfelügyelet és a felhasználóvédelem megerősítése érdekében. A Temu jelenleg a fellebbezési lehetőségeket mérlegeli, de a jogszabályi megfelelés érdekében mindenképpen hatékony intézkedéseket kell hoznia.

Címlapkép forrása: 2025 Cheng Xin via Getty Images