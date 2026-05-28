Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!

Különös kettősség jellemzi a hazai ipart: miközben a vállalatvezetők körében történelmi léptékű hangulatjavulás söpört végig az áprilisi választások után, a megrendelések továbbra is alacsony szinten stagnálnak. A Kopint-Tárki legfrissebb feldolgozóipari konjunktúratesztje szerint a bizalom már megelőlegezte a jövőt, a fundamentumok azonban még váratnak magukra.

A magyar feldolgozóipar az elmúlt negyedévekben a stagnálás kényelmetlen mocsarában toporgott, ám a legfrissebb, 2026. áprilisi felmérés eredményei egy meglepő fordulatról tanúskodnak. A Kopint-Tárki feldolgozóipari konjunktúra-barométere, amely a vállalatok jelenlegi helyzetértékelését és a következő hat hónapra vonatkozó várakozásait összegzi, az év eleji szerény elmozdulást követően határozottan pozitív irányba lendült ki.

Forrás: Kopint-Tárki

A jelenlegi helyzet indexe az idei első negyedévben 54 pontra emelkedett a tavaly év végi 51 ponthoz képest. Noha ez önmagában is örvendetes növekedés, az igazi meglepetést a jövőbeli kilátások mutatója szolgáltatta, amely egyetlen negyedév alatt 11 pontos ugrást produkált. Ez változás a felmérés több mint három évtizedes történetének egyik legnagyobb pozitív elmozdulása, amely azt jelzi, hogy

a hazai ipari menedzserek körében hirtelen valóságos optimizmus-hullám söpört végig az áprilisi választásokat követően.

Ez a hirtelen jött repülőrajt a derűlátásban közelebbről megvizsgálva azonban sokkal inkább a megkönnyebbülés, mintsem egy robusztus gazdasági boom jele. A válaszok szerkezete arról árulkodik, hogy a hangulatjavulást nem a kiugró növekedési fundamentumok, hanem a korábban legrosszabb helyzetben lévő vállalatok stabilizációba vetett hite fűti. Nem arról van szó tehát, hogy a menedzserek tömegesen várnak keresleti impulzusokat, hanem sokkal inkább arról, hogy a korábbi mélyponthoz képest megfogalmazódott a „talán már nem lesz rosszabb” kollektív érzése. A politikai és makrogazdasági stabilizáció reménye átszakította a pszichológiai gátakat, és bár ez a feldolgozóipar teljes spektrumát – a kis- és nagyvállalatokat, valamint az exportőröket és a hazai piacra termelőket egyaránt – érinti, reálgazdasági megalapozottsága egyelőre még csak nem is körvonalazódik.

A szubjektív várakozások látványos szárnyalásával szemben az objektív mutatók azonban arra utalnak, hogy a fundamentumok még nem követték a hangulati fordulatot.

A feldolgozóipari bizalmi index, amely az objektívebb mutatókat sűríti magába, makacsul megrekedt az 51 pontos szinten, hajszálnyira a semlegességet jelentő 50 pontos határtól. Ennek legfőbb oka, hogy a jelenlegi rendelésállomány nagyon alacsony szinten, mindössze 39 ponton tartózkodik. A megkérdezett vállalatok elenyésző része, mindössze 9 százaléka számolt be magas rendelésállományról, miközben 29 százalékuk kifejezetten alacsonynak ítéli meg a meglévő portfóliót. Ez a hatalmas szakadék a várkozások és a valóság között arra figyelmeztet, hogy a menedzserek egy olyan jövőbeli keresletélénkülést előlegeznek meg, amelynek a megrendelési könyvekben egyelőre még nem látszanak.

Van azonban ok a mérsékelt bizakodásra is, hiszen a termelési prognózis szaldója 61 pontra ugrott, ami hosszú idő után az első komolyabb növekedési jelzés.

Ez a mutató azt vetíti előre, hogy a fellendülés középtávon, azaz nagyjából 6–9 hónapon belül jelenhet meg érdemben a tényleges termelésben. A belföldi piac élénkülése ugyanakkor nagymértékben az Európai Uniós források lehívásától és a kapcsolódó fejlesztési programok elindulásától függ, míg az exportoldal felől jóval halványabb impulzusok várhatók. A hagyományos külpiacainkon tapasztalható európai konjunkturális lomhaság, valamint a forint elmúlt időszakban látott erősödése miatti hazai versenyképességi lanyhulás kettős satuba fogja az exportorientált vállalatokat.

A termelést hátráltató tényezők rangsorában nincs változás, de a problémák említése valamelyest mérséklődött. Bár a kereslethiányra panaszkodók aránya 50-ről 43 pontra csökkent, továbbra is ez számít a legfőbb növekedési gátnak a szektorban. Ezzel párhuzamosan a gazdasági környezet bizonytalanságát említők aránya látványosan, 35 százalékról 24 százalékra esett vissza, ami egyértelműen a választások utáni konszolidációnak tudható be. Ugyanakkor a régi-új probléma, a szakképzett munkaerő hiánya ismét felütötte a fejét, és aránya 11-ről 18 százalékra emelkedett. Ez utóbbi tényező a foglalkoztatási tervekben is furcsa anomáliákat okoz: miközben a rugalmasabb kisvállalatok már létszámbővítést terveznek, a nagyvállalatok a következő hat hónapban még inkább a leépítések irányába mozdulnak el. Mivel a két szegmens között jelentős a bérszintkülönbség a nagyvállalatok javára, a munkaerő emiatt átáramlása korlátozott, ami tovább mélyíti az iparon belüli feszültségeket.

Pozitív fejleményként az is, hogy a kapacitáskihasználtság két év után először emelkedett újra a 70 százalékos lélektani határ fölé.

Ez a növekedés minden vállalati méretkategóriában tapasztalható, ugyanakkor történelmi távlatban még mindig kifejezetten alacsonynak számít, hiszen mintegy 8–10 százalékponttal elmarad a koronavírus-járvány előtti aranykortól. Van tehát még bőven szabad kapacitás és tér a kibocsátás növelésére, ám ehhez elengedhetetlen lenne egy robusztus, stabil és tartós keresleti háttér megjelenése.

A felmérés leglátványosabb eredménye kétségkívül a magyar gazdaság általános kilátásainak megítélésében bekövetkezett robbanásszerű javulás. A pozitív szaldó a korábbi 43 pontról egészen 70 pontig ugrott, ami a teszt három évtizedes történetének egyik legmagasabb értéke, és a negyedéves bázisú javulások rangsorában is a harmadik helyre iratkozott fel.

Forrás: Kopint-Tárki

Bár a cégek a jelenlegi gazdasági helyzetet még mindig inkább kedvezőtlennek látják – igaz, az index itt is 30-ról 43 pontra szépített –, a jövőbe vetett erős hit megkérdőjelezhetetlen. A tartós és fenntartható növekedéshez azonban a pénzügyi környezet javulásánál sokkal többre van szükség: hosszú távú kiszámíthatóság, a tisztességes piaci verseny garantálása és az üzleti bizalom intézményi helyreállítása. A Kopint-Tárki felmérésének arra világítanak rá, hogy a termelékenység növeléséhez és a versenyképesség helyreállításához az állami beavatkozás intenzitásának fokozatos mérséklésére lenne szükség, hogy a piac (láthatatlan) keze újra visszakaphassa az irányítást.

