Ritka sztori épül a magyar tőzsdén: egyszerre nő az osztalék és az ingatlanportfólió

A Budapesti Értéktőzsdén kevés olyan sztori van, ahol egyszerre jelenik meg az emelkedő osztalék, a gyors portfólióbővülés, az intézményi befektetői háttér és egy több évre előre jelzett eredménynövekedési pálya. A Shopper Park Plus esetében ezek a tényezők most egyetlen befektetői történetbe kezdenek összeállni: a társaság 0,92 eurós részvényenkénti osztalékot fizet heteken belül, a menedzsment 2030-ig több mint 50 százalékos egy részvényre jutó eredménybővülést vár, miközben a márciusban lezárt lengyel akvizícióval a cég mérete és földrajzi kitettsége is új szintre lépett. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus Nyrt. igazgatóságának elnöke szerint önmagában az, hogy a társaság a BÉT egyik legmagasabb osztalékát fizeti, még nem elég, a befektetők hosszú távon azt is figyelik, hogy miből lehet kitermelni a következő évek kifizetéseit.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Az elmúlt években a kiskereskedelmi ingatlanpiacon is felértékelődtek azok a formátumok, amelyek nem egyszeri, nagyobb költésekre, hanem a mindennapi fogyasztásra építenek. A retail parkok ebben kifejezetten erősek, mivel az élelmiszervásárlás, a drogériai termékek, az alapvető ruházati cikkek és a kényelmi szolgáltatások olyan rendszeres forgalmat adhatnak, amely gyengébb gazdasági környezetben is viszonylag stabil marad.

Egy ilyen portfólió tőzsdei szempontból akkor válik igazán érdekessé, ha a stabil bérleti bevételek mellé egy részvényre jutó osztalékpálya, növekedési sztori és intézményi befektetői háttér is társul. Az SPP esetében éppen ez a logika rajzolódik ki: a társaság bevásárlóparkokat tulajdonol és üzemeltet, miközben a tőzsdén egyszerre jelenik meg osztalékpapírként, régiós ingatlanplatformként és több évre előre jelzett eredménynövekedési történetként. Az SPP tőzsdei tempóját jól mutatja, hogy a társaság mindössze három évvel a tőzsdei megjelenése után piaci érték alapján már a magyar tőzsde legnagyobb ingatlancége.

A piaci kapitalizáció 2026 május elején mintegy 350 millió euró volt, amivel a BÉT nyolcadik legnagyobb tőzsdei cégeként szerepelt.

A társaság 2026 áprilisától a BUX index tagja, részvényét az Erste, a Concorde és a Wood is elemzi. Előbbi épp a napokban publikálta, hogy 17,2 eurós részvény célárat vár. A tőzsdei bevezetés, vagyis az IPO óta a teljes részvényesi hozam – az árfolyamváltozás és az osztalék együtt – 41 százalék volt (2026.05.26-i záróárral kalkulálva).

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus Nyrt. igazgatóságának elnöke a 2026-os Portfolio Investment Day-en - fotó: Berecz Valter/Portfolio

A tőkepiaci jelenlétet az is erősíti, hogy három egymást követő évben kapott BÉT Legek-elismerést. A társaság legutóbb a 2026-os „Az év legnagyobb nyilvános új részvénykibocsátása” díjat nyerte el a 2025-ös, több mint 100 millió eurós, túljegyzéssel zárult tranzakció után; ekkora volumenű nyilvános új részvénykibocsátás közel három évtizede nem volt a BÉT-en.

„A befektetők már nemcsak azt látják, hogy van egy magyar portfóliónk, hanem azt is, hogy több országban, nagyobb méretben és intézményi háttérrel építjük tovább a céget” – mondta el a Portfolio-nak Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus Nyrt. igazgatóságának elnöke.

Nem klasszikus pláza, hanem mindennapi vásárlás

A társaság modellje élelmiszerfókuszú - Tesco és Auchan - retail parkokra épül, vagyis olyan bevásárlóparkokra, amelyek a rendszeres, mindennapi fogyasztáshoz kapcsolódó vásárlásokat szolgálják ki. Ez a formátum kevésbé az élményalapú, nagyobb értékű költésekre épít, mint egy klasszikus pláza, inkább a mindennapi vásárlásra, az autós megközelíthetőségre, a nagy parkolókapacitásra és a stabil bérlői mixre.

Az SPP már négy országban van jelen, összesen 30 retail parkkal.

Magyarországon 14, Lengyelországban 8, Csehországban 4, Szlovákiában pedig szintén 4 ingatlan tartozik a portfólióhoz. A teljes bérbeadható terület 2026 március végén 605,5 ezer négyzetméter volt, a kiadottság pedig 95 százalékon állt. „Ez a méret és földrajzi diverzifikáció tőkepiaci szempontból is lényeges, hiszen egy egyországos ingatlanportfólió más kockázati profilt jelent, mint egy több piacon működő platform. A bevételek és a növekedési lehetőségek több ország között oszlanak meg, miközben a társaság intézményi befektetők számára is könnyebben értelmezhető méretet ér el” – emelte ki Bárány Kristóf.

fotó: SPP

Az SPP tulajdonosi szerkezetében az Adventum által irányított Penta CEE Holding mellett nagy magyar intézmények (pl. OTP, VIG) és olyan külföldi intézményi befektetők is megjelennek, mint az EBRD és a világ legnagyobb szuverén befektetési alapját kezelő Norges Bank.

Az osztalékpálya mögé növekedési tervet is rajzoltak

Az SPP rövid tőzsdei történetének egyik legfontosabb eleme az egy részvényre jutó osztalékpálya. A társaság a tőzsdei megjelenése óta minden évben emelni tudta az egy részvényre jutó kifizetést: 2023-ban 0,76 eurót, 2024-ben 0,84 eurót, 2025-re pedig 0,92 eurót fizetett részvényenként. A mostani osztalék így 9,5 százalékkal haladja meg az előző évit, az IPO óta pedig összesen 21 százalékos a növekedés.

Az SPP előretekintő, euróban számolt, adózás utáni osztalékhozama 6,8 százalék.

„A befektető hosszú távon azt is nézi, hogy miből lehet kitermelni a következő évek osztalékát. Ezért fontos, hogy az osztalékpálya mögött ne csak múltbeli kifizetés, hanem előretekintő eredménynövekedés is legyen” – fogalmazott Bárány Kristóf.

A menedzsment előrejelzése szerint az egy részvényre jutó eredmény, vagyis az EPS 2026 és 2030 között 0,99 euróról 1,51 euróra emelkedhet, ami 52 százalékos növekedést jelentene. A növekedés fő forrását a régiós retail park akvizíciók, a meglévő eszközök jobb bevételtermelő képessége és az Auchan downsize folyamat adhatja. Ez utóbbi során a korábban nagyobb alapterületet használó élelmiszerlánc egyes területeiből új bérlemények jönnek létre Lengyelországban, amelyek magasabb fajlagos bevételt hozhatnak.

fotó: SPP

Ha ez az EPS-pálya teljesül, az megteremtheti annak az alapját, hogy az egy részvényre jutó osztalék a következő években is növekedési pályán maradjon. Ez ugyanakkor nem automatikus osztalékígéret, a tényleges kifizetést a profitabilitás, a finanszírozási környezet, az akvizíciós lehetőségek, az eladósodottság és a közgyűlési döntések együtt alakítják.

A rekordnegyedév mögött nem egyetlen hatás áll

A 2026 első negyedéves számok jelentős eredményugrást mutatnak. Az adózott eredmény 27,9 millió euró volt, ami 17,5 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbi szintet, az egy részvényre jutó eredmény 1,14 euróra nőtt, a bérleti díjbevétel pedig 42,9 százalékkal, 10 millió euróra emelkedett.

A növekedésben meghatározó szerepe volt a márciusban portfólióba kerülő nyolc lengyel bevásárlóparknak. Ezek 207,7 ezer négyzetméter bérbeadható területet, 96,3 százalékos kiadottságot és 213,3 millió eurós befektetett ingatlanértéket jelentettek, és több mint 20 millió euróval járultak hozzá a negyedéves eredményhez. A lengyel ingatlanok ugyanakkor csak március 5-től jelentek meg a számokban, így a teljes negyedéves bérleti hatásuk később látszik majd igazán. A bevételi oldalon ugyanakkor nemcsak az akvizíciók hatása volt meghatározó.

A magyarországi bérleti bevételek is 12,3 százalékkal nőttek, részben aTescótólvisszavett területekújrahasznosításánakköszönhetően.

Működési oldalon az üzemeltetési veszteség csökkentése is előrelépést mutatott: a bérleti díjbevételre vetített üzemeltetési veszteség aránya csoportszinten a 2025 első negyedévi 14,3 százalékról 2026-ban 10 százalékra csökkent.

A növekedési potenciál a meglévő portfólióban is benne van

A Shopper Park Plus történetének kevésbé látványos, de befektetői szempontból legalább ilyen fontos része a meglévő portfólió fejlesztése. A hazai ingatlanoknál 2022 óta a bérlői mix javítása az egyik fő fókusz, aminek központi eleme a Tescótól visszavett, mintegy 30 ezer négyzetméternyi opciós terület kiadása.

Ez a folyamat beruházási költségekkel is jár, hiszen a korábbi nagy alapterületű üzleteket le kell választani, át kell alakítani, majd új bérlőknek kell kiadni. Ha viszont sikeres, az egy négyzetméterre jutó bérleti díj emelkedhet, a bérlői mix sokszínűbbé válhat, és a vásárlói forgalom is erősödhet. Az üzemeltetési hatékonyság javítása is stratégiai cél, ide tartoznak például a mosdóátépítések, a fizetős modellre való áttérés, valamint energetikai és klímatechnológiai beruházások. Miközben az SPP folyamatosan keresi az új, a portfólióhoz illeszkedő akvizíciós lehetőségeket, a következő két évben

euróban denominált kötvények kibocsátását is kilátásba helyezte: a 2026-ra tervezett kibocsátási volumen akár 40-50 millió euró lehet.

Nem csak ESG-kérdés: a zöld minősítés az ingatlan értékét is védi

A fenntarthatósági minősítések nem különálló ESG-betétként, hanem az ingatlanok értékállóságának részeként jelennek meg. A 30 ingatlanból 27 már rendelkezik BREEAM In-Use „Very Good” minősítéssel, amely az épületek környezeti és üzemeltetési teljesítményét értékeli. Ebbe a körbe tartozik az összes magyar, cseh és szlovák ingatlan, valamint 5 lengyel eszköz, a wałbrzych-i lengyel ingatlan pedig a közelmúltban „Excellent” minősítést szerzett.

Egy ilyen nemzetközi minősítés intézményi befektetők, bankok és bérlők számára is fontos jelzés lehet. „A fenntarthatósági minősítés ma már nem adminisztratív elem az ingatlanpiacon. Hatása lehet az üzemeltetési költségekre, a bérlői vonzerőre és arra is, hogyan látják a finanszírozók az adott portfóliót” – mondta Bárány Kristóf.

fotó: SPP

A társaság stratégiájában portfóliószinten 30 százalékos energiamegtakarítási cél is szerepel a szerzéskori állapothoz képest. Ez a gyakorlatban alacsonyabb üzemeltetési költséget, erősebb bérlői vonzerőt és kedvezőbb finanszírozási megítélést eredményezhet.

Szintet léphet a befektetői sztori

Bárány Kristóf szerint a következő időszak nemcsak arról szól majd, hogy sikerül-e újabb akvizíciókat találni, legalább ilyen fontos lesz, hogy a lengyel portfólió teljes éves eredményhatása, a kötvényfinanszírozás és a meglévő eszközökön végzett munka együtt valóban alátámasztja-e a menedzsment EPS-pályáját.

„Egy ilyen növekedési történetnél fontos, hogy a befektetők rendszeresen és számukra releváns témákban kapjanak tájékoztatást. Az SPP hírlevelében ezért kategóriánként is ki lehet választani, hogy ki milyen területekről szeretne értesülni – tette hozzá. Ehhez a társaság saját teljesítménye mellett a piaci környezetnek is kedvezően kell alakulnia. A magyar retail piacot és az SPP értékeltségét több strukturális tényező is támogathatja, például

az euróbevezetés perspektívája, a kockázati prémium csökkenése, a külföldi ingatlanbefektetői érdeklődés élénkülése vagy a kínálati korlátokat erősítő plázastop.

Ezek azonban nem a társaság által kontrollált tényezők, így a befektetői sztori tartósságát végső soron az dönti el, hogy az SPP a növekedést, az osztalékpályát és a finanszírozási fegyelmet mennyire tudja egyszerre fenntartani. Ha ez sikerül, az SPP túlléphet egy jól osztalékozó ingatlanpapír keretein, és olyan régiós retail park platformmá válhat, amely a BÉT-en ritka módon kapcsolja össze az eurós osztalékot, az intézményi befektetői hátteret és az akvizíciós növekedést.

A cikk megjelenését a Shopper Park Plus támogatta.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ