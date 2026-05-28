Tisza-kormány: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor

A keddi és szerdai parlamenti viták után csütörtökön a külpolitika kerül a Tisza-kormány fókuszába: Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazik. A kormányfő csütörtökön Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd. A látogatás fókusza az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, de a program alapján a kormány a NATO-val és Belgiummal is politikai mozgásteret keres. Orbán Anita külügyminiszter is Magyar Péterrel tart az útra.

A kormányfő az út előtt kijelentette, hogy az egész kormány az uniós pénzek hazahozatalán dolgozik.

A szerdai kormányszóvivői tájékoztatón több gyors intézkedést is bejelentettek:

június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására,

a kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat,

átalakítja a Klebelsberg Központot,

felülvizsgálja az iskolakezdési támogatás rászorultsági feltételeit,

és a pedagógusok sztrájkjogát a többi munkavállalóéhoz közelítené.

A külügyi tárca közben 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomataútlevelet vizsgál, ezek közül 943 visszavonását javasolták.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a PDSZ vezetőjével, Nagy Erzsébettel egyeztetett, és a szeptemberig érzékelhető, gyors beavatkozási pontokról tárgyaltak. A miniszter szerint első körben a pedagógusokra rakódó adminisztráció csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, a TÉR és a pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálata, valamint egy emberközpontúbb iskolai működés kialakítása kerül napirendre. Lannert közben új oktatási államtitkárokat is bemutatott.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter első tárcavezetői interjújában azt mondta,

a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll, ezért gyors intézkedésekre van szükség.

Arról is beszélt, hogy a kormány évente 500 milliárd forint pluszforrást ígér az ágazatnak, visszaadná a Magyar Orvosi Kamarának a kötelező tagságot és a licencrendszert, valamint két új független intézményt állítana fel a minőségellenőrzés és a klinikai irányelvek megerősítésére.

Az egészségügyi reform részeként a kormány törvénybe foglalná az őszinteség kötelezettségét, vagyis hiba vagy szövődmény esetén az intézményeknek tájékoztatniuk kellene a betegeket és hozzátartozóikat. Hegedűs Zsolt 164 integrált egészségügyi és szociális centrum létrehozását is tervezi, de hangsúlyozta, hogy nem lesz kényszerű államosítás vagy praxisfelszámolás. A cél a várólisták rövidítése, a kórházi fertőzések csökkentése, a műtők jobb kihasználása és a betegbiztonság javítása.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasúti pályaudvarokon sürgős beavatkozásokat rendelt el a kelenföldi mozdonytűz után, és a nagyobb pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújítását ígérte. A miniszter azt is bejelentette, hogy újra elérhető az EMIG-rendszer, így ismét valós időben követhető a vonatok helyzete és késése Magyarországon.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint a NAV házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban. A vizsgálat a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos feljelentés nyomán indult, a miniszter későbbi beszámolója szerint

a hatóságok az épületben nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

A parlament döntött arról is, hogy Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, vagyis visszavonják a korábbi kilépési folyamatot. Ez a Tisza-kormány egyik első, erős külpolitikai és jogállami jelzésként értelmezhető parlamenti lépése.

Melléthei-Barna Márton képviselő az alaptörvény tizenhatodik módosításáról beszélt, amely nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését. A Tisza politikusa szerint a javaslat nem technikai korrekció, hanem állásfoglalás arról, hogy senki sem válhat leválthatatlanná, és a hatalom természetének alkotmányos korlátokat kell szabni.

A települési önkormányzatok képviselete gyorsan reagált a kormány első bejelentéseire: a Magyar Önkormányzatok Szövetsége húszpontos reformjavaslatot küldött a kabinetnek, amelyben az önkormányzati önállóság alkotmányos védelmét, a finanszírozás újragondolását, a szolidaritási hozzájárulás átalakítását és rendszeres érdekegyeztető fórum létrehozását sürgeti. A TÖOSZ közben átgondolatlannak nevezte Magyar Péter bejelentését a polgármesteri illetmények csökkentéséről, mert szerintük ez újabb bérfeszültségeket okozna, főként a kisebb településeken.

A Magyar Közlönyben több új parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról is megjelent döntés szerda este:

ezek a gyermekvédelem rendszerszintű válságát,

a kegyelmi botrány felelőseit,

a spontán privatizációt és közvagyonvesztést,

a végrehajtási visszaéléseket,

valamint az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák.

Emellett kormányszóvivőket neveztek ki helyettes államtitkárrá, és bizottsági személycserékről is döntöttek.

A gazdasági háttérügyek között megjelent a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport tartozásának ügye is: a 24.hu információi szerint a cégcsoport 300 millió forinttal tartozik alvállalkozóinak, és fizetésképtelenségi helyzete miatt állami segítséget kért. Az ügy a korábbi kormányzati kommunikációs megrendelések egyik legfontosabb szereplőjét érinti.

Orbán Viktor leváltott miniszterelnök az RTL-nek Felcsúton azt mondta, nem tart az elszámoltatástól, és szerinte betartja, illetve betartatja a törvényeket. Arra a kérdésre, szeretne-e még miniszterelnök lenni, úgy válaszolt, hogy ez „nem aktuális éppen”.

