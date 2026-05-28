  • Megjelenítés
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gazdaság

Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből

Portfolio
Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról is tárgyal. A miniszterelnök első kint töltött órái után eldőlt: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.
Megosztás

Kettős csapás az uniótól: újabb eljárások indultak Magyarország ellen, már ketyeg a határidő

Két újabb uniós kötelezettségszegési eljárásban is érintett Magyarország: az Európai Bizottság szerint a kormány nem jelezte teljes körűen, hogy átültette volna a nemzeti jogba a fogyasztók zöld átálláshoz kapcsolódó tájékoztatásáról, illetve a munkavállalók ólommal és diizocianátokkal szembeni védelméről szóló irányelveket. Az új kabinetnek két hónapja van a bizottsági aggályok eloszlatására.

Tovább a cikkhez
Kettős csapás az uniótól: újabb eljárások indultak Magyarország ellen, már ketyeg a határidő
Megosztás

Ezek az IDEA-felmérés tanulságai Török Gábor szerint

Az ismert politikai elemző a Facebook-on reagált az IDEA felmérésére. Török Gábor úgy véli, hogy a kormánypárt és a Fidesz támogatottsága közötti különbség a felmérésből is visszaigazolást nyer, mivel míg a Tiszás vezetők 10-ből 5-5,5 embernek szimpatikusak, addig a Fideszesek csak 3-3,5 embernek.

Aki azt gondolja- a kormányoldalon, hogy a politikai-hatalmi kérdések 2026-ban végleg eldőltek- az ellenzéki oldalon, hogy könnyedén visszaszerezhető a közbizalom, nézze meg kedvenc politikusainál a pirossal jelzett ("egyáltalán nem szimpatikus") területeket

- zárul Török Gábor bejegyzése.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél

 
Megosztás

Brüsszelből jelentkezett Magyar Péter: Magyarország hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miközben több ezer milliárd forint értékű uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság vezetőivel. A miniszterelnök az uniós források felhasználásáról is beszélt a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Tovább a cikkhez
Brüsszelből jelentkezett Magyar Péter: Magyarország hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez
Megosztás

Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél

Az áprilisi választásokat követően kormányra kerülő TISZA Párt politikusai vezetik a hazai népszerűségi listákat az IDEA Intézet legfrissebb felmérése szerint. A legkedveltebb magyar politikus jelenleg Orbán Anita külügyminiszter. Ő még Magyar Péter miniszterelnököt is megelőzi, miközben az ellenzékbe szorult Fidesz vezetőinek, köztük Orbán Viktornak a megítélése kifejezetten negatív - írta az IDEA Intézet a Facebook-oldalán.

Tovább a cikkhez
Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél
Megosztás

Kezdődik a Versenyképességi Tanács ülése Brüsszelben

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Versenyképességi Tanács ülésén vesz részt Brüsszelben. A tárcavezető erről a Facebook-on tett közzé bejegyzést.

Megosztás

A Magyar Orvosi Kamara elnöke kimondta: "kórházakat kell bezárni Magyarországon"

Az újonnan megalakult egészségügyi minisztérium türelmet kér a szakmától az építkezéshez, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azonban figyelmeztetett: a jelenlegi környezetben azonnali, bátor lépésekre, köztük kórházbezárásokra van szükség. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján elhangzott beszédek éles ellentétre világítottak rá. Miközben az ágazatvezetés a partnerséget és a rendszerszintű átláthatóságot hangsúlyozza, az orvostársadalom az égető problémák gyors kezelését és egy kiszámítható jövőkép megteremtését várja - tudósított a HVG.

Tovább a cikkhez
A Magyar Orvosi Kamara elnöke kimondta:
Megosztás

Meglépi a Tisza Párt: jelentősen csökkentik a politikusok fizetését

A Tisza Párt törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlési képviselők fizetésének és juttatásainak drasztikus csökkentésére. A tervezet szerint a képviselői alaptiszteletdíj bruttó 2,18 millió forintról 1,31 millió forintra mérséklődne, emellett jelentősen megvágnák az irodabérleti, lakhatási és alkalmazotti kereteket, valamint eltörölnék a mobiltelefon-költségtérítést és a budapesti képviselők üzemanyag-támogatását. A javaslat megszüntetné azt a 2022-ben bevezetett kiskaput is, amelyen keresztül a fel nem használt parlamenti támogatásokat a pártoknak lehetett átutalni. A módosítás elfogadása esetén a változások már júliustól érvénybe lépnének.

Tovább a cikkhez
Meglépi a Tisza Párt: jelentősen csökkentik a politikusok fizetését
Megosztás

A Tisza-kormány vizsgálat alá vonta, távozik a szervezet vezetője

Július közepén nyugdíjba vonul Hajnal Gabriella, az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) elnöke. Ezzel egy időben a kormány átfogó vizsgálatot indít a szervezet és a tankerületek működéséről. A jövőben ugyanis csökkenteni kívánják a túlzott központosítást, növelnék az iskolák önállóságát, valamint helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát - tudta meg a Népszava.

Tovább a cikkhez
A Tisza-kormány vizsgálat alá vonta, távozik a szervezet vezetője
Megosztás

Tisztázták Nagy Ervin feladatait

Tarr Zoltán kulturális miniszter együtt jelentkezett be a Facebookon Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral, és részletezték, milyen lépésekre készülnek. A színész szerint a következő időszak legfontosabb feladata az lesz, hogy

felvegyék a párbeszédet a szakmai szervezetekkel, amelyeknek később szerepük lehet abban is, hogy milyen kinevezések történjenek a kulturális intézmények élén.

Hozzátette, hogy a nagyobb költségvetési intézmények működését át kell világítani, különösen ott, ahol korábban politikai döntések születtek.

Nagy Ervin a legsürgetőbb ügyek között a filmes szakma megnyugtatását említette, különösen a filmes visszatérítések területén. Azt mondta, folytatják a filmes kerekasztal-egyeztetéseket, az NFI élére pedig idővel új pályázatot kell kiírni, mert a kinevezéseket nyilvános pályázatokon, szakmai alapon szeretnék lebonyolítani, nem politikai kijelöléssel.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy munkáját több helyettes államtitkár segíti majd, tervei szerint külön területet kapna az előadó-művészet, az irodalom és a közművelődés, valamint a zene is, amelyet Nagy Ervin a magyar kultúra egyik legfontosabb, külföldön is jól képviselhető területének nevezett.

Tarr Zoltán jelezte, hogy később az Eurovízió kérdéséről és más kulturális ügyekről is egyeztetnek majd az érintettekkel.

Megosztás

Már a következő hetekben eldőlhet a kutatóhálózatok sorsa

Szerdán folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető találkozott a HUN-REN vezetésével, akikkel áttekintették a szervezet létrejöttének körülményeit, céljait, eddigi működését, valamint az intézménnyel szemben megfogalmazott kritikákat is.

A miniszter beszámolója szerint a nap folyamán kollégái az Élvonal Alapítvány szakértőivel is egyeztettek, majd Darázs Lénárddal, az ELTE rektorával tekintették át az egyetemhez kapcsolt négy kutatóintézet helyzetét. Tanács Zoltán azt írta, hogy az elmúlt két hétben minden releváns szereplővel találkoztak, a következő lépés pedig a minisztériumi javaslat kialakítása lesz, amelyet újabb körben az érintettekkel is megtárgyalnak.

 
Megosztás

Kiszivárgott a titkos kormányhatározat, ezért hagyott ki több százmilliárd forint a magyar költségvetésből az Orbán-kormány

Egy titkos kormányhatározatra alapozva 286 milliárd forintnyi kiadást, köztük az autópálya-koncessziók jelentős részét kihagyták az idei költségvetésből. A korábbi vezetés a szerződések újratárgyalásában bízva vágta meg a keretet. A megállapodás azonban elmaradt, így a jelenlegi büdzsé csak az év első felére nyújt fedezetet - jelentette a Telex.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott a titkos kormányhatározat, ezért hagyott ki több százmilliárd forint a magyar költségvetésből az Orbán-kormány
Megosztás

A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok

Utoljára 2021 közepén láttunk olyan alacsony foglalkoztatási szintet Magyarországon, mint idén február és április között. Mindeközben rekord közelébe emelkedett az átmenetileg külföldön dolgozó honfitársaink száma.

Tovább a cikkhez
A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok
Megosztás

Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat

Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus, és ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A dollárindex közel egyhetes csúcsra emelkedett, az euró, a font és a kockázatérzékenyebb devizák egyaránt gyengültek. A forint is mínuszban nyitott, a nap folyamán a hazai foglalkoztatottsági adatok mellett az amerikai PCE-infláció és GDP-adat lehet meghatározó, miközben Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai az uniós források szempontjából adhatnak újabb momentumot a forintnak.

Tovább a cikkhez
Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat
Megosztás

Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor

A keddi és szerdai parlamenti viták után csütörtökön a külpolitika kerül a Tisza-kormány fókuszába: Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazik. A kormányfő csütörtökön Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd. A látogatás fókusza az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, de a program alapján a kormány a NATO-val és Belgiummal is politikai mozgásteret keres. Orbán Anita külügyminiszter is Magyar Péterrel tart az útra.

A kormányfő az út előtt kijelentette, hogy az egész kormány az uniós pénzek hazahozatalán dolgozik.

A szerdai kormányszóvivői tájékoztatón több gyors intézkedést is bejelentettek:

  • június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására,
  • a kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat,
  • átalakítja a Klebelsberg Központot,
  • felülvizsgálja az iskolakezdési támogatás rászorultsági feltételeit,
  • és a pedagógusok sztrájkjogát a többi munkavállalóéhoz közelítené.
  • A külügyi tárca közben 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomataútlevelet vizsgál, ezek közül 943 visszavonását javasolták.
Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, miért vonták vissza a diplomataútleveleket

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a PDSZ vezetőjével, Nagy Erzsébettel egyeztetett, és a szeptemberig érzékelhető, gyors beavatkozási pontokról tárgyaltak. A miniszter szerint első körben a pedagógusokra rakódó adminisztráció csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, a TÉR és a pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálata, valamint egy emberközpontúbb iskolai működés kialakítása kerül napirendre. Lannert közben új oktatási államtitkárokat is bemutatott.

Kapcsolódó cikkünk

Új államtitkárokat mutatott be Lannert Judit

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter első tárcavezetői interjújában azt mondta,

a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll, ezért gyors intézkedésekre van szükség.

Arról is beszélt, hogy a kormány évente 500 milliárd forint pluszforrást ígér az ágazatnak, visszaadná a Magyar Orvosi Kamarának a kötelező tagságot és a licencrendszert, valamint két új független intézményt állítana fel a minőségellenőrzés és a klinikai irányelvek megerősítésére.

Az egészségügyi reform részeként a kormány törvénybe foglalná az őszinteség kötelezettségét, vagyis hiba vagy szövődmény esetén az intézményeknek tájékoztatniuk kellene a betegeket és hozzátartozóikat. Hegedűs Zsolt 164 integrált egészségügyi és szociális centrum létrehozását is tervezi, de hangsúlyozta, hogy nem lesz kényszerű államosítás vagy praxisfelszámolás. A cél a várólisták rövidítése, a kórházi fertőzések csökkentése, a műtők jobb kihasználása és a betegbiztonság javítása.

Kapcsolódó cikkünk

Hegedűs Zsolt: a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasúti pályaudvarokon sürgős beavatkozásokat rendelt el a kelenföldi mozdonytűz után, és a nagyobb pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújítását ígérte. A miniszter azt is bejelentette, hogy újra elérhető az EMIG-rendszer, így ismét valós időben követhető a vonatok helyzete és késése Magyarországon.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint a NAV házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban. A vizsgálat a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos feljelentés nyomán indult, a miniszter későbbi beszámolója szerint

a hatóságok az épületben nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

A parlament döntött arról is, hogy Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, vagyis visszavonják a korábbi kilépési folyamatot. Ez a Tisza-kormány egyik első, erős külpolitikai és jogállami jelzésként értelmezhető parlamenti lépése.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a döntés: Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Melléthei-Barna Márton képviselő az alaptörvény tizenhatodik módosításáról beszélt, amely nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését. A Tisza politikusa szerint a javaslat nem technikai korrekció, hanem állásfoglalás arról, hogy senki sem válhat leválthatatlanná, és a hatalom természetének alkotmányos korlátokat kell szabni.

A települési önkormányzatok képviselete gyorsan reagált a kormány első bejelentéseire: a Magyar Önkormányzatok Szövetsége húszpontos reformjavaslatot küldött a kabinetnek, amelyben az önkormányzati önállóság alkotmányos védelmét, a finanszírozás újragondolását, a szolidaritási hozzájárulás átalakítását és rendszeres érdekegyeztető fórum létrehozását sürgeti. A TÖOSZ közben átgondolatlannak nevezte Magyar Péter bejelentését a polgármesteri illetmények csökkentéséről, mert szerintük ez újabb bérfeszültségeket okozna, főként a kisebb településeken.

Kapcsolódó cikkünk

Átgondolatlannak tartja Magyar Péter bejelentését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Magyar Közlönyben több új parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról is megjelent döntés szerda este:

  • ezek a gyermekvédelem rendszerszintű válságát,
  • a kegyelmi botrány felelőseit,
  • a spontán privatizációt és közvagyonvesztést,
  • a végrehajtási visszaéléseket,
  • valamint az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák.

Emellett kormányszóvivőket neveztek ki helyettes államtitkárrá, és bizottsági személycserékről is döntöttek.

Kapcsolódó cikkünk

Helyettes államtitkár lett a három kormányszóvivő, öt parlamenti vizsgálóbizottságot is elindítottak

A gazdasági háttérügyek között megjelent a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport tartozásának ügye is: a 24.hu információi szerint a cégcsoport 300 millió forinttal tartozik alvállalkozóinak, és fizetésképtelenségi helyzete miatt állami segítséget kért. Az ügy a korábbi kormányzati kommunikációs megrendelések egyik legfontosabb szereplőjét érinti.

Orbán Viktor leváltott miniszterelnök az RTL-nek Felcsúton azt mondta, nem tart az elszámoltatástól, és szerinte betartja, illetve betartatja a törvényeket. Arra a kérdésre, szeretne-e még miniszterelnök lenni, úgy válaszolt, hogy ez „nem aktuális éppen”.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Megosztás

Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?

A Tisza-kormány gyors euróbevezetésre vonatkozó vállalása a gazdasági helyzet alapján ambiciózus kihívás, de bőven van rá példa, hogy egy ilyen nehézségű projekt sikerült. Áttekintjük, hogy a többi csatlakozó ország teljesítményének fényében mennyire nagy a fa, és mekkora a fejsze.

Tovább a cikkhez
Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility