Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?

A Tisza-kormány gyors euróbevezetésre vonatkozó vállalása a gazdasági helyzet alapján ambiciózus kihívás, de bőven van rá példa, hogy egy ilyen nehézségű projekt sikerült. Áttekintjük, hogy a többi csatlakozó ország teljesítményének fényében mennyire nagy a fa, és mekkora a fejsze.

A Tisza-kormány egyértelművé tette, hogy a gazdaságpolitikájának vezérfonala a gyors euróbevezetés. Írtunk már róla, hogy ennek a fő előnye nem is a forint végleges leváltása lenne a 2030-as évek elején, hanem egy olyan gazdaságpolitikai keretrendszer kialakítása, aminek elsődleges mozgatórugója a makrostabilitás elérése.

A gyors helyzetfelméréskor megállapítottuk, hogy ennyire feszes, konzisztens, elkötelezett gazdaságpolitika ilyen hosszú ideig sosem volt Magyarországon, és ha meg is valósul, akkor is kell egy jó adag szerencse a 2031-es euróhoz. De mennyire lenne kivételes, ha a magyar gazdaságot a 2026-os kiindulási helyzetéből sikerülne rövid idő alatt euróéretté tenni? Ennek megválaszolásához megnéztük, hogy más országok hogyan teljesítettek.

Egyszerűsítsük le!

A közelmúltban több írásban is foglalkoztunk az euróbevezetés összetett feltételeivel, de hogy ne komplikáljuk túl a dolgot, a feladat nagyságát egy egyszerűbb megoldással mérjük fel.

Azt feltételezzük, hogy az euróbevezetés intézményi feltételeinek teljesülése jogtechnikai kérdés, csak a kormányzati szándékon múlik.

A számszerűsíthető maastrichti kritériumok összefüggnek egymással annyira, hogy az egyik teljesítése magával hordozza egy másik feltétel megvalósulását.

Utóbbi például azt jelenti, hogy az árstabilitás elérése nagyban hozzájárul az árfolyam-stabilitás biztosításához, a költségvetési egyensúly az államadósság csökkenő tendenciáját biztosíthatja, sőt, a tapasztalatok szerint a két kulcsfeltétel együttesen gyakorlatilag a hosszú lejáratú kamatkritérium teljesülését is garantálja.

Vagyis az árstabilitás fenntartható elérése és a költségvetési helyzet normalizálása nagyon jó esélyt ígér az összes euróbevezetési feltétel teljesülésére.

A kihívás még ebben az egyszerűsített keretben is nagynak tűnik. Az infláció lassan egy évtizede nincs célközelben, az államháztartás hetedik éve mutat súlyos egyensúlyhiányt.

Másoknak könnyebb volt?

Azzal kapcsolatban, hogy ilyen rövid idő alatt lehet-e stabilizálni a magyar gazdaságot, iránymutató lehet, hogy más országok a saját belépési időpontjukhoz számítva ennyi idővel korábban hogyan álltak. Vagyis milyen állapotban volt például a szlovák gazdaság 2003-ban, vagy a litván 2009-ben? Lényegesen könnyebb utat jártak-e be öt év alatt, mire beléptek az eurózónába?

Ezúttal nem vizsgáljuk, hogy a már csatlakozott országok mikor határoztak az euróátvételről és összességében milyen hosszú, esetleg letérőkkel tarkított utat jártak be. Csak arra keressük a választ, hogy öt évvel a belépésük előtt, az akkori gazdasági helyzetük alapján mekkora volt a kihívás a mostani magyarral összevetve.

Az alábbi grafikon vízszintes tengelyén az inflációt, a függőlegesen a költségvetési hiányt ábrázoltuk (vagyis kivételesen a negatív érték jelenti a többletet). A pontok illusztrálják ebben a térben az egyes országok saját euróövezeti csatlakozásuk előtt öt évvel jellemző állapotukat. A magyar pont az idei várható értékeket mutatja - 2031-es euróbevezetést feltételezve. A narancs vonal a 3%-os GDP-arányos maastrichti hiánylimitet mutatja, ez alá kell beérni az országoknak. A zöld vonal a 2%-os eurózónás inflációs célt reprezentálja. (Az inflációs kritérium nem egy állandó szám, a három legalacsonyabb inflációjú ország árfolyamatai határozzák meg, de ennek jó közelítése az EKB árstabilitási célja.)

Minél inkább jobbra és minél fentebb helyezkedik el egy ország, annál rosszabb helyzetből indult 5 évvel az euró bevezetése előtt.

Mint látható, a magyar kiindulási pozíció nem kedvező.

Olyan ország, amelyiknek a költségvetési hiánya és az inflációja egyszerre magasabb lett volna öt évvel az euróbevezetése előtt, mint most a magyar, nincsen. Igaz, magasabb inflációra vagy nagyobb hiányra bőven van példa, tehát nagyon durván nem is lógunk ki a régióból. Olyan ország pedig csak egy volt (Horvátország), amelyik öt évvel a csatlakozása előtt már fegyelmezett államháztartási gazdálkodásban és az árstabilitás elérésében is szép eredményt tudott felmutatni.

Az idénre Magyarország esetében 3,8%-os inflációval és 6,8%-os GDP-arányos költségvetési hiánnyal számolunk. A másik kilenc, már euróval fizető régiós ország egyszerű számtani átlaga ugyanezekre a mutatókra 3,8%, illetve 4,2%.

Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaságpolitikának extra erőfeszítéseket kell tennie egy 2031-es euróbevezetéshez. Ez a legutóbbi írásunkban közölt hipotetikus menetrendben is visszatükröződik:

Egy 2031-es euróbevezetés hipotetikus mérföldkövei Lehetséges időpont Esemény 2026. ősz Középtávú makrogazdasági pálya és euróbevezetési program 2027 eleje Az inflációs cél 2,5%-ra mérséklése 2027. A költségvetési hiány 4-5% közé csökkentése 2028. tavasz Belépés az ERM II.-be 2028. tavasz Az inflációs cél 2%-ra mérséklése 2028. A költségvetési hiány 4% alá csökkentése 2029. A költségvetési hiány 3%-ra csökkentése 2030. április Az infláció maastrichti kritériumának való megfelelés 2030. május-június Az euróérettség megállapítása (hiány, adósságpálya, infláció, hosszú kamatok) 2031 eleje Az euró bevezetése Forrás: Portfolio

A magyar helyzetet több tényező nehezíti:

A régió többi országának többsége még egy olyan időszakban tudta teljesíteni a maastrichti kritériumokat, amikor gyors növekedést tudott elérni. Ez jóval nagyobb segítséget jelentett a költségvetési hiány leszorításában, mint amennyire akadályozta az infláció mérséklését. Erre most jóval kisebb esély mutatkozik.

A megváltozott világban, többek között a geopolitika turbulenciák egy kis, nyitott gazdaságot sokkal nagyobb eséllyel tudnak sokkolni, ami miatt még akkor is kilenghetnek rövid távon a mutatók, ha amúgy hosszabb távon az euróövezethez elvárt stabilitást a gazdaság elérte.

Az infláció leszorítását a hatósági árszabályozások (élelmiszer, üzemanyag stb.) közép távú feloldási igénye nehezíti, a költségvetésnek a választási ígéretek beváltása jelent még évekig folyamatosan növekvő terhet.

Lehet egy évvel több?

Kármán András pénzügyminiszter az euróbevezetésről úgy fogalmazott, hogy cél, hogy az euróbevezetés feltételeit megteremtsük 2030-ra. Ezt fentebb szigorúan értelmeztük: 2030-ban születik meg a kérvényünk jóváhagyása, és 2031-ben belépünk. Eggyel megengedőbbek is lehetünk, eszerint a 2030-as évre még szükségünk van a kritériumok teljesítéséhez, tehát nem öt, hanem hat évnyi felkészülési időnk van, aztán 2031-ben kapunk zöld lámpát, 2032-ben magyar eurót.

Erre a forgatókönyvre is megnézhetjük a régiós mezőt: egyszerűen azt kell tennünk, hogy a fent vizsgált országok helyzetét egy évvel korábban, vagyis hat évvel a csatlakozásuk előtt ábrázoljuk.

Mint látható, az inflációs kép érdemben kedvezőtlenebb volt: míg 5 évvel a csatlakozás előtt a belépő országok átlagosan 4% alatti inflációval rendelkeztek, 6 évre visszatekintve ez 5% feletti. Emiatt a magyar relatív pozíció kedvezőbbnek tűnik, ami nem meglepő, hiszen az országoknak konvergáló pályán kellett lennie ahhoz, hogy csatlakozhassanak. Ugyanez a megállapítás egyébként a költségvetési pozícióra nem érvényes, ami azt sugallja, hogy ezt a kritériumot gyorsabban lehetett teljesíteni. Míg az infláció letöréséhez szívós küzdelem kell, a költségvetést diszkrecionális intézkedésekkel könnyebb irányba állítani. E szempontból viszont figyelmeztető, hogy hatéves felkészülési időt feltételezve a magyar fiskális pozíció a tíz ország közül a második legrosszabb.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a gyors magyar euróbevezetés a régiós példák alapján ambiciózus, de nem lehetetlen. Ám a sikerhez eltökéltség, politikai akarat és bátorság szükséges - na meg egy kis szerencse.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images