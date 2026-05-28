Üzent a házelnök, miután elszabadultak az indulatok a magyar parlamentben

Forsthoffer Ágnes csütörtökön a Facebook-oldalán kiemelte, a keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzéke között.
"Az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a Parlamentben is emberek ülnek" - fogalmazott a politikus.
Az Országgyűlés elnöke szerint
szerdán már határozottan több konstruktív felszólalást lehetett hallani,
ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők.
Forsthoffer Ágnes közölte, meggyőződése, hogy az Országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el.
A házelnök azt írta, örül annak, hogy sok új képviselő professzionális üzleti vagy tudományos munkakörnyezetből jön, ahol nincs helye a kivagyiságnak, a felelősség áthárításának. Sokan azt tanultuk meg, hogy akkor vagyunk eredményesek, ha világos beszéddel, hatékonyan és alázattal dolgozunk a kitűzött célokért - fogalmazott, jelezve, házelnökként ennek a kultúrának megteremtésén dolgozik, és bízik benne, hogy partnerekre talál minden frakcióban.
Címlapkép: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án. forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
