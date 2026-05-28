Vedd át az irányítást a Google algoritmusától: legyen a Portfolio a preferált hírforrásod

A Google áprilisi frissítésével a felhasználók maguk dönthetik el, mely hírportálok jelenjenek meg hangsúlyosan a keresési eredmények Top Stories blokkjában. A beállítás kevesebb mint egy percet vesz igénybe, megmutatjuk, hogyan teheted a Portfolio-t preferált hírforrássá a Google-ben is.

A Google 2025. augusztus 12-én indította el a Preferred Sources funkciót az Egyesült Államokban és Indiában, angol nyelven. 2026. április 30-án a vállalat globálisan kiterjesztette a megoldást minden olyan nyelvre, amelyet a Google Kereső támogat, így a magyar felhasználók is élhetnek vele.

A funkció lényege, hogy a felhasználó maga határozza meg, mely hírforrásokat lássa kiemelten a keresési eredmények tetején, az algoritmikus rangsorolás mellett.

A Google saját adatai szerint a beállítás után a felhasználók kétszer nagyobb valószínűséggel kattintanak át az általuk preferált oldalakra a keresési találatok közül. A tesztelési időszakban közel 90 ezer különböző forrást választottak ki világszerte, helyi blogoktól a vezető nemzetközi szerkesztőségekig. Ez a szám azóta már 200 ezer fölé emelkedett.

A Preferred Sources akkor lép működésbe, amikor a Google kereső legfontosabb hírek (Top Stories) blokkja megjelenik, ez tipikusan akkor történik, ha hír-jellegű, friss eseményhez köthető kifejezésre keres rá valaki. Egyéb keresésekre, például fogalom-meghatározás, lexikális információ, a funkció nem hat ki.

A beállítás a felhasználók Google-fiókjához kapcsolódik, így miután beállítja azt valaki, minden eszközön egyaránt érvényes lesz (asztali gépen, mobilon, tableten). Fontos kiemelni, a választás bármikor módosítható ugyanazon a felületen, és nincs korlát a források számára. A Google funkciója nem zárja ki más szerkesztőségek megjelenését, ezek továbbra is láthatók maradnak, csupán a preferált források kapnak elsőbbséget.

Kedvenc hírforrásaidat kétféleképpen adhatod meg a Google-nek. Az egyik, ha ide kattintasz, és a megnyíló beállítási felületen beírod, hogy Portfolio, és kiválasztod a lapunkat. Ha viszont inkább közvetlenül a keresőben intéznéd, írj be egy aktuális hír-jellegű kifejezést, és keresd meg a találatok tetején a Kiemelt hírek (Top Stories) blokkot: a fejléce mellett egy csillagot mutató kártya ikon látható, amelyre kattintva ugyanúgy megadhatod, mely szerkesztőségeket szeretnéd elsőként látni.

A leggyorsabb út viszont mindössze néhány másodperc:

kattints ide, és a rendszer azonnal átnavigál a Google beállítási felületére, ahol a lapunk neve már előre meg is jelenik.

Innen nincs más dolgod, mint egyetlen pipát betenni a Portfolio neve mellé, a változás magától mentődik, külön gombot sem kell megnyomnod. Ennyi az egész, és onnantól a Portfolio cikkei az elsők között jelennek meg számodra a Google-ben.

Mit jelent mindez az Olvasóknak?

A Top Stories, magyarul „legfontosabb hírek" szekció eddig kizárólag a Google algoritmusa alapján rangsorolta a hír-jellegű kifejezésekre adott találatokat. Az új funkcióval a Te döntésednek is lesz súlya:

Gyorsabb hozzáférés a megbízható tartalmainkhoz. A Google továbbra is algoritmikus rendszerekkel választ friss, releváns és jó minőségű tartalmat. A preferált források ugyanakkor gyakrabban és feltűnőbben jelenhetnek meg.

Csökkentett tartalmi zaj. A keresési eredmények között új, „A te forrásaidból" („From your sources") szekció jelenhet meg, amely kizárólag az általad választott kiadók friss tartalmát mutatja az adott témában.

Vizuális megkülönböztetés. A preferált forrásoktól származó cikkek mellett kis csillag ikon jelzi, hogy a megjelölt szerkesztőségtől származnak.

Korlátlan és bármikor módosítható. Nincs maximális forrásszám, és bármikor le lehet venni egy oldalt a listáról.

Más források nem tűnnek el. A Google továbbra is mutat más szerkesztőségek cikkeit, nem alakul ki „buborék". A preferált források viszont prioritást kapnak.

