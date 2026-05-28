Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

2026-ban is megrendezi őszi gazdasági csúcskonferenciáját a Portfolio, a Budapest Economic Forum október 7-én lesz. Ráadásul az esemény kiegészül egy tematikus nappal, a Back to Europe! névre keresztelt program apropóját az adja, hogy a parlamenti választások után javulhatnak a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolatai, újra érkezhetnek az uniós források, erősödhetnek a többi tagországgal a gazdasági-üzleti kapcsolatok, hosszútávon pedig az euró bevezetése is gazdaságpolitikai cél lehet.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A tizenhatodik Budapest Economic Forumra készül a Portfolio, az év hagyományos gazdasági csúcskonferenciája október 7-én lesz. Az esemény szokás szerint a hazai közgazdász és elemzői szakma legfontosabb találkozója, illetve

világos iránymutatást ad a vállalatvezetőknek azzal kapcsolatban, mire lehet számítani a gazdaságban.

A részletes program összeállítása elkezdődött, de az elmúlt években megszokhatták a résztvevők, hogy a legnevesebb hazai és nemzetközi közgazdászokat, döntéshozókat, elemzőket és cégvezetőket kérjük fel a konferenciára. Biztosan szó lesz a következő időszak gazdasági kilátásairól, az új kormány terveiről.

Idén egy külön tematikus nappal is kiegészül a konferencia, október 6-án rendezi meg a Portfolio a Back to Europe eseményt. Ennek apropója, hogy az áprilisi parlamenti választások után javulhat az új magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya, hozzáférhetünk az eddig zárolt uniós források jelentős részéhez, hosszabb távon pedig az euró bevezetése lehet kiemelt gazdaságpolitikai cél. Nem akartuk a Budapest Economic Forum időbeli kereteit feszegetni, az uniós témák megérnek egy egész napot.

Hazai és nemzetközi vendégeinkkel biztosan beszélgetünk majd arról,

mi a jelentősége annak, hogy Magyarország újra közeledik Nyugat-Európa felé,

milyen területeken fűzhető szorosabbra az együttműködés,

milyen üzleti, befektetési lehetőségek nyílhatnak meg,

milyen célokra érdemes fordítani az uniós forrásokat,

hogy tudják azok a legjobb hatást kifejteni a gazdaságban.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Így idén először kétnapos eseményre készülünk október 6-7-én, melyen várhatóan neves nemzetközi és hazai döntéshozók beszélnek majd első kézből a magyar gazdaság kihívásairól és kitörési lehetőségeiről. A két rendezvényre együtt és külön-külön is vásárolhatnak jegyet, érdemes időben lecsapni ezekre.

