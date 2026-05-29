Apad a magyar külkereskedelmi többlet
Áprilisban 104 millió eurós többlet keletkezett a külkereskedelmi mérlegben, ez historikusan kifejezetten alacsonynak számít. A visszaesés elsődleges oka az import jelentős emelkedése, eközben az exportadatokban egyáltalán nem látszik az ipari statisztikában már formálódó termelési fordulat.

A 104 millió eurós többlet annyiban illeszkedik a sorba, hogy már a megelőző hónapok is rendre alacsonyabb számokat hoztak a korábban megszokottnál. Ennek megfelelően az év első harmadában felhalmozódott 2,7 milliárd eurós aktívum alacsonyabb, mint amit az előző két évben láttunk.

Az apadó többletet jól mutatja, ha a 12 hónapra visszatekintő külkereskedelmi egyenleg alakulását vizsgáljuk. A mutató meredeken esik, ami nem csoda, hiszen egy évvel ezelőtt áprilisban még jelentős, 1,1 milliárd eurós volt a szufficit.

A folyamat mögött elsősorban az árubehozatal dinamikus emelkedése áll. Euróban számolva az éves növekedés 16%-os volt, miközben az export csak 6%-os bővülést mutat. A gyors növekedést részben az energiaárak emelkedése magyarázza, de a volumennövekedés is jelentős, 10%-os volt. Emögött a gépek és szállítóeszközök behozatalának 23%-os növekedése áll.

Érdekességként megjegyezzük, hogy meglehetősen nehéz egy konzisztens képet összerakni a magyar gazdaságról.

Miközben a gépimport száguld, a beruházások nem mozdultak el a stagnáló pozícióból. Az export éves növekedése és az ipari termelés között elsőre valamivel nagyobbnak tűnik az összhang, de ha a fix bázisú volumen idősort nézzük, akkor itt is óriási az ellentmondás, messze nem látjuk azt a fordulatot, amit az ipari statisztika közvetít.

