Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos hírek miatt drasztikusan visszaesett Kőszeg turizmusa, ami nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat és az önkormányzatot is - írta meg a vaol.hu. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely-szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.

Az azbeszttartalmú kőzúzalékról szóló hírek rontották a Vas vármegyei település vonzerejét. Drescher Gábor, a helyi vendéglátóipari és turisztikai vállalkozók nevében megszólaló szállásadó a vaol.hu-nak elmondta: a turisták egy része már "veszélyzónaként" tekint a településre, és a foglalások száma bezuhant.

A korábban szinte telt házas pünkösdi hosszú hétvégén például mindössze 30 százalékos volt a kihasználtság,

és a helyi éttermek is jelentős csoportos foglalásoktól estek el. Mivel az ágazat szereplői jellemzően alacsony haszonkulccsal működnek, a hirtelen bevételkiesés közvetlenül veszélyezteti a cégek fennmaradását és a munkahelyek megőrzését.

Drescher egy javaslatcsomagot juttatott el az illetékes hivataloknak és a döntéshozóknak.

Többek között a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás 2026-ra és 2027-re vonatkozó elengedését szorgalmazzák,

emellett kérik az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adó ideiglenes felfüggesztését vagy mérséklését,

valamint munkahelymegtartó bértámogatások és rezsitámogatások bevezetését.

További igényként fogalmazták meg egy célzott marketingprogram indítását,

a kötelező beruházások halasztását,

illetve a teraszok után fizetendő közterület-használati díjak csökkentését.

A vállalkozók emlékeztetnek arra, hogy a koronavírus-járvány idején alkalmazott hasonló gazdaságvédelmi intézkedések számos cég fennmaradását biztosították.

A kezdeményezés mellé állt Kőszeg polgármestere, Básthy Béla is (Fidesz-KDNP). A városvezető szerint a vendégforgalom visszaesése az önkormányzat számára is súlyos adóbevétel-kiesést eredményez, ezért levélben fordult az illetékes kormányzati szereplőkhöz. Kiemelte, a korábbi válsághelyzetekhez hasonlóan most is célzott állami támogatásokra van szükség a bajba jutott vállalkozások és az érintett település megsegítésére.

Az ügyben Ágh Péter (Fidesz-KNDP), a térség országgyűlési képviselője írásbeli kérdést nyújtott be az Országgyűlésnek. A politikus arra vár választ a Tisza-kormánytól, hogy terveznek-e célzott pénzügyi segítséget nyújtani az azbesztveszély miatt bajba jutott kőszegi turisztikai szereplőknek és az önkormányzatnak.

