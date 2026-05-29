Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól

Az azbeszttartalmú kőzúzalékról szóló hírek rontották a Vas vármegyei település vonzerejét. Drescher Gábor, a helyi vendéglátóipari és turisztikai vállalkozók nevében megszólaló szállásadó a vaol.hu-nak elmondta: a turisták egy része már "veszélyzónaként" tekint a településre, és a foglalások száma bezuhant.
A korábban szinte telt házas pünkösdi hosszú hétvégén például mindössze 30 százalékos volt a kihasználtság,
és a helyi éttermek is jelentős csoportos foglalásoktól estek el. Mivel az ágazat szereplői jellemzően alacsony haszonkulccsal működnek, a hirtelen bevételkiesés közvetlenül veszélyezteti a cégek fennmaradását és a munkahelyek megőrzését.
Drescher egy javaslatcsomagot juttatott el az illetékes hivataloknak és a döntéshozóknak.
- Többek között a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás 2026-ra és 2027-re vonatkozó elengedését szorgalmazzák,
- emellett kérik az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adó ideiglenes felfüggesztését vagy mérséklését,
- valamint munkahelymegtartó bértámogatások és rezsitámogatások bevezetését.
- További igényként fogalmazták meg egy célzott marketingprogram indítását,
- a kötelező beruházások halasztását,
- illetve a teraszok után fizetendő közterület-használati díjak csökkentését.
A vállalkozók emlékeztetnek arra, hogy a koronavírus-járvány idején alkalmazott hasonló gazdaságvédelmi intézkedések számos cég fennmaradását biztosították.
A kezdeményezés mellé állt Kőszeg polgármestere, Básthy Béla is (Fidesz-KDNP). A városvezető szerint a vendégforgalom visszaesése az önkormányzat számára is súlyos adóbevétel-kiesést eredményez, ezért levélben fordult az illetékes kormányzati szereplőkhöz. Kiemelte, a korábbi válsághelyzetekhez hasonlóan most is célzott állami támogatásokra van szükség a bajba jutott vállalkozások és az érintett település megsegítésére.
Az ügyben Ágh Péter (Fidesz-KNDP), a térség országgyűlési képviselője írásbeli kérdést nyújtott be az Országgyűlésnek. A politikus arra vár választ a Tisza-kormánytól, hogy terveznek-e célzott pénzügyi segítséget nyújtani az azbesztveszély miatt bajba jutott kőszegi turisztikai szereplőknek és az önkormányzatnak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Molnár-Bernáth László
