  • Megjelenítés
Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól
Gazdaság

Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az azbesztszennyezéssel kapcsolatos hírek miatt drasztikusan visszaesett Kőszeg turizmusa, ami nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat és az önkormányzatot is - írta meg a vaol.hu. A vendéglátóipari szereplők és a szálláshely-szolgáltatók adócsökkentést, valamint állami támogatást kérnek a munkahelyek megőrzése érdekében. A kezdeményezést a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is támogatja.

Az azbeszttartalmú kőzúzalékról szóló hírek rontották a Vas vármegyei település vonzerejét. Drescher Gábor, a helyi vendéglátóipari és turisztikai vállalkozók nevében megszólaló szállásadó a vaol.hu-nak elmondta: a turisták egy része már "veszélyzónaként" tekint a településre, és a foglalások száma bezuhant.

A korábban szinte telt házas pünkösdi hosszú hétvégén például mindössze 30 százalékos volt a kihasználtság,

és a helyi éttermek is jelentős csoportos foglalásoktól estek el. Mivel az ágazat szereplői jellemzően alacsony haszonkulccsal működnek, a hirtelen bevételkiesés közvetlenül veszélyezteti a cégek fennmaradását és a munkahelyek megőrzését.

Drescher egy javaslatcsomagot juttatott el az illetékes hivataloknak és a döntéshozóknak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: sorsdöntő találkozó elé néz Magyar Péter Brüsszelben

Mehessenek a férfiak is 40 év után nyugdíjba? Ilyen költségekkel járna az intézkedés

Lezárják a fél várost, de megéri: milliárdokat hozhat Budapestnek a BL-döntő

  • Többek között a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás 2026-ra és 2027-re vonatkozó elengedését szorgalmazzák,
  • emellett kérik az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adó ideiglenes felfüggesztését vagy mérséklését,
  • valamint munkahelymegtartó bértámogatások és rezsitámogatások bevezetését.
  • További igényként fogalmazták meg egy célzott marketingprogram indítását,
  • a kötelező beruházások halasztását,
  • illetve a teraszok után fizetendő közterület-használati díjak csökkentését.

A vállalkozók emlékeztetnek arra, hogy a koronavírus-járvány idején alkalmazott hasonló gazdaságvédelmi intézkedések számos cég fennmaradását biztosították.

A kezdeményezés mellé állt Kőszeg polgármestere, Básthy Béla is (Fidesz-KDNP). A városvezető szerint a vendégforgalom visszaesése az önkormányzat számára is súlyos adóbevétel-kiesést eredményez, ezért levélben fordult az illetékes kormányzati szereplőkhöz. Kiemelte, a korábbi válsághelyzetekhez hasonlóan most is célzott állami támogatásokra van szükség a bajba jutott vállalkozások és az érintett település megsegítésére.

Az ügyben Ágh Péter (Fidesz-KNDP), a térség országgyűlési képviselője írásbeli kérdést nyújtott be az Országgyűlésnek. A politikus arra vár választ a Tisza-kormánytól, hogy terveznek-e célzott pénzügyi segítséget nyújtani az azbesztveszély miatt bajba jutott kőszegi turisztikai szereplőknek és az önkormányzatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Milliárdokat kereshettek az osztrák bányák az azbesztes kövön, Budapestre is került belőle

Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztes kőzetből, rengeteg település érintett

Itt a várva várt bejelentés azbesztügyben

Bécsben tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, az azbesztszennyezésről és a különadók kivezetéséről is beszélt

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Molnár-Bernáth László

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility