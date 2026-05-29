Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét

Péntek reggel a rendőrség elfogta a korábban a kegyelmi ügyben felmentett K. Endrét - jelentette be Gál Kristóf, a testület szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Az ügy jogi összetettségére való tekintettel folyamatos az együttműködés a rendőrség és a fővárosi főügyészség között

- mondta Gál.

AZ ÜGY HAMIS TANÚZÁSRA VALÓ FELHÍVÁS BŰNTETTE MIATT ZAJLIK, K. ENDRÉT TEHÁT ELFOGTÁK, JELENLEG IS "ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK" FOLYNAK ELLENE.

Korábban a parlament vizsgálóbizottságot hozott létre a kegyelmi botrány felelőseinek kivizsgálásáról, erről az Országgyűlés május 26-án döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról.

A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság feladata feltárni, hogy

a bicskei kegyelmi ügyben miként működött a köztársasági elnöki kegyelmi döntés előkészítése, az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés, valamint az a politikai és informális lobbihálózat, amelynek eredményeként K. Endre kegyelmet kaphatott

- olvasható a benyújtott határozati javaslatban.

