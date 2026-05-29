  • Megjelenítés
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Gazdaság

Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Péntek reggel a rendőrség elfogta a korábban a kegyelmi ügyben felmentett K. Endrét - jelentette be Gál Kristóf, a testület szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Az ügy jogi összetettségére való tekintettel folyamatos az együttműködés a rendőrség és a fővárosi főügyészség között

- mondta Gál.

AZ ÜGY HAMIS TANÚZÁSRA VALÓ FELHÍVÁS BŰNTETTE MIATT ZAJLIK, K. ENDRÉT TEHÁT ELFOGTÁK, JELENLEG IS "ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK" FOLYNAK ELLENE.

Korábban a parlament vizsgálóbizottságot hozott létre a kegyelmi botrány felelőseinek kivizsgálásáról, erről az Országgyűlés május 26-án döntött a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: órákon belül megszólal Magyar Péter az EU-pénzekről; Hatvanpuszta is célkeresztbe került

Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései

Cél feletti infláció és lassuló növekedés a franciáknál

A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság feladata feltárni, hogy

a bicskei kegyelmi ügyben miként működött a köztársasági elnöki kegyelmi döntés előkészítése, az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés, valamint az a politikai és informális lobbihálózat, amelynek eredményeként K. Endre kegyelmet kaphatott

- olvasható a benyújtott határozati javaslatban.

Címlapképünkön: Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Fürdővízzel a gyereket is? - Államosítaná Magyar Péter kormánya a végrehajtást, de mit szólnak a piaci szereplők?
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility