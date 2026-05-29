BL-döntő: 200 fős személyzettel készülnek a mentők, de a cél, hogy ez máshol ne okozzon fennakadást
MTI
Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat - közölte Győrfi Pál, a szolgálat szóvivője pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik. A mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc Stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani.

A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek:

az MTK-stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton összesen 27 mentőegység áll majd készenlétben.

A szóvivő hangsúlyozta: a mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ugyanúgy ellátja.

Az a célunk, hogy ha bárki ellátásra szorul a városban, az országban, semmit se érezzen abból, hogy közben a BL-döntő kapcsán egy más feladatot is el kell látniuk a mentőknek

- mondta a szóvivő.

Ennek érdekében megerősítik a mentőkapacitást, a mentésirányításban pedig külön csapat koordinálja majd a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban részt vevő egységeket.

A mentőszolgálat saját mobilalkalmazásán, az ÉletMentő applikáción belül létrehoz egy digitális térképet is, amelyen bárki tájékozódhat arról, hogy a szurkolói zónák környékén hol találja meg a legközelebbi mentőegységet.

Az MTI kérdésére a szóvivő elmondta: már kijelölték azokat az egészségügyi intézményeket, kórházakat, amelyek adott esetben a szurkolók ellátását biztosítják.

Az egész ország mentőtársadalma összefogott annak érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen

- fogalmazott a szóvivő.

Hozzátette: mindenkitől azt kérik, hogy vigyázzon magára, baj esetén pedig továbbra is a 112-es segélyhívót tárcsázza. Ha pedig kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az ÉletMentő applikációt.

