BL-döntő: hatalmas tömeg árasztja el holnap Budapestet, teljesen felfordul a közlekedés

A BKK sűrített menetrenddel és megerősített személyzettel készül a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjére, hogy a mintegy 60 ezer szurkoló utazási igényeit zavartalanul kezelje. Az M2-es, M4-es metró és az 1-es villamos csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik, a reptéri járatokat pedig 20-30 többletbusz támogatja. A mérkőzésre szóló jeggyel május 29. és 31. között a teljes budapesti közösségi közlekedés díjmentesen igénybe vehető. A mérkőzés napján forgalmi korlátozások lépnek életbe a Puskás Aréna környékén, a repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat pedig előreláthatólag 8 és 17 óra között lezárja a rendőrség.

A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkolót és a többnapos, kiemelt helyszíneken zajló rendezvényeket érintő utazási igényeket zavartalanul kezeljék - közölte a BKK. Ehhez kapcsolódva a hétvégén fokozott taxiellenőrzéseket is tartanak a főváros kiemelt pontjain és a repülőtéri terminálokon.

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy

a rendezvény idején elsősorban a közösségi közlekedést válasszák

- tették hozzá.

A szervezés összetettségét növeli, hogy a BL-döntő hétvégéjén nemcsak a Puskás Aréna, hanem a város több pontja - így a Városliget, a Hősök tere és a Kerepesi úti MTK Sportpark - is otthont ad az eseményeknek, ami jelentős többletfeladatot jelent. Ezekről a helyszínekről a mérkőzés napján szurkolói vonulások is indulnak, amelyek a közúti közlekedésre is hatással lesznek.

Azt írták, hogy a Puskás Aréna megközelítésében kulcsszerepet betöltő

M2-es és M4-es metróvonalak, illetve az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2-3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítását biztosítják.

A Hősök terén megrendezett Champions Festival megközelítése érdekében az M1-es metró a fesztivál nyitvatartásához igazodva négy napon át sűrűbb követéssel jár.

Kiemelték, hogy a BKK a reptéri közlekedésben is jelentős kapacitásbővítéssel készül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok sűrített menetrend szerint, összehangoltan, akár 2-3 percenként indulnak, a kiszolgálást pedig 20-30 többlet autóbusz támogatja. Továbbá az repülőtér 1-es termináljáról - amit ideiglenes megnyitnak a BL-döntő okán - a mérkőzést megelőző időszakban dedikált 100E járatok biztosítanak közvetlen kapcsolatot a belvárossal, a helyszínen pedig mobilpénztár és utaskoordinátorok segítik a Budapestre érkezők jegyvásárlását és tájékoztatását. A mérkőzést követően valamennyi repülőtéri járat - így a 100E és a 200E is - megáll a Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál zavartalan kiszolgálása érdekében.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a mérkőzésre szóló jeggyel május 29. és 31. között a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózat - beleértve a 100E Repülőtéri Expresszt is - külön díj fizetése nélkül vehető igénybe.

A tájékoztatás szerint a BKK szorosan együtt dolgozik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ), a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelemmel és további szolgáltatókkal.

Arra is figyelmeztettek, hogy a Puskás Aréna környékén, valamint további helyszíneken forgalmi korlátozások lépnek életbe, egyes területek a mérkőzés napján kizárólag gyalog lesznek megközelíthetők, továbbá

a mérkőzés napján előreláthatólag 8:00 és 17:00 óra között a rendőrség lezárja a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat, és kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítja annak használatát.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos forgalmi változások folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon is elérhetők.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, valamint jegy- és bérletvásárlásra is alkalmas - olvasható a BKK közelményében.

