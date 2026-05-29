Cél feletti infláció és lassuló növekedés a franciáknál

Gyorsult a francia, magas szinten ragadt a spanyol infláció. Eközben lefelé revidiálták a francia GDP-t.

Németország importárainál (április) a havi index 1,2%-ra lassult a korábbi 3,6%-ról, az éves ráta viszont 5,3%-ra ugrott a megelőző 2,3%-ról, vagyis é ves alapon több mint duplázódott. A két adat tehát ellentétes irányba mutat: havi szinten csillapodik a nyomás, éves alapon viszont erősen feljebb tolódott a bázis.

Franciaországban a májusi előzetes éves infláció 2,4%-ra emelkedett a 2,2%-ról, vagyis enyhén gyorsult. A Q1 GDP végleges becslése negyedéves alapon -0,1% lett a korábbi +0,2%-kal szemben, tehát lefelé revideálták és zsugorodást mutat, éves alapon pedig 0,9%-ra lassult az 1,3%-ról.

Spanyolországban a májusi előzetes éves infláció 3,2%-on maradt, változatlanul az előző hónaphoz képest. A maginfláció éves rátája ugyanakkor 2,9%-ra kúszott a 2,8%-ról, ami enyhe ragadósságra utal.

A fő üzenet változatlan: stagflációs kép. A fogyasztói infláció éves alapon nem szabadul el (a spanyol stagnál, a francia csak enyhén feljebb, mindkettő a piaci várakozás alatt), ami kismértékben tcompítja a júniusi EKB-emelés iránti nyomást. A német importárak éves ugrása viszont jelzi, hogy a költségoldali, energiahajtotta nyomás még a csővezetékben van, a francia GDP zsugorodása pedig a növekedési gyengeséget húzza alá. Vagyis a fogyasztói oldalon kis lefelé meglepetés, de a várható inflációs nyomás és a gyenge növekedés fenntartja az EKB dilemmáját az emelést árazó júniusi ülés előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images