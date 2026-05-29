Eddig tartott a magyar nagyvárosok türelme, már kéréseket fogalmaztak meg Magyar Péter felé

A nyilatkozatot Botka László, Szeged polgármestere, Csőzik László, Érd polgármestere, Györfi Mihály, Szolnok polgármestere, Horváth Jácint, Nagykanizsa polgármestere, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Nemény András, Szombathely polgármestere, Péterffy Attila, Pécs polgármestere, Pintér Bence, Győr polgármestere, Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere és Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere írta alá.
Nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérünk; hanem azt, hogy az Ön kormánya vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez - azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre a lakosságnak nap mint nap szüksége van
- fogalmaztak.
A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt tizenhat év egyik nagy kárvallottja a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz-kormány érdemi egyeztetés nélkül, a helyi közösségek feje fölött döntve, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől.
Azért fordulunk most Önhöz az új költségvetés előkészítése előtt, mert a Tisza Párt átláthatóságot és érdemi párbeszédet ígérve kijelentette, hogy szakít ezzel a gyakorlattal
- írták.
Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vonta el az önkormányzatok feladatait és forrásait. 2011 és 2013 között államosították a köznevelést, az iskolákat állami fenntartásba helyezték, a kórházakat és a járóbeteg-ellátást pedig állami irányítás alá vonták. Az építéshatósági jogköröket a kormányhivatalokhoz rendelték, így a települések még abba sem szólhatnak bele, mi épülhet a határaikon belül - sorolták. Eközben gyakorlatilag megszűnt a személyi jövedelemadó megosztása állam és önkormányzat között, mint ahogy az önkormányzatokhoz befolyó gépjárműadó 100 százalékát is magához vonta az állam, illetve a szolidaritási hozzájárulás néhány év alatt elviselhetetlen teherré vált - tették hozzá. Bár a hivatalos jogcím szerint ezzel a gazdagabb települések a szegényebbeket támogatják, a valóságban az előző kormány nagyrészt a központi költségvetés lyukait tömte be vele, és a mai napig követhetetlen, hová kerülnek ezek az összegek - jegyezték meg.
Példaként említik, hogy Győrben a helyi iparűzési adó 40 százalékát vitte el az állam. Székesfehérvártól 2026-ban 9,5 milliárd forintot vett el a szolidaritási adó, Hódmezővásárhelyet pedig rendszeresen diszkriminálták. Jellemző, hogy az elvonás ellen az utóbbi években már a fideszes polgármesterek, köztük Székesfehérvár és Debrecen városvezetői is felszólaltak: ez ugyanis nem pártpolitikai kérdés, hanem a magyar városok és az ott élő több millió ember közös ügye. Mert az egész önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált az állami elvonások miatt - írták.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a városok kivéreztetését az ott élő emberek szenvedik meg. Ugyanis a szolidaritási adó mellett a magas infláció és a megemelkedett energiaárak miatt egyre nehezebb fenntartani azokat a közszolgáltatásokat, amelyeket az emberek nap, mint nap használnak: a közvilágítást, az utak és intézmények üzemeltetését, a bölcsődéket, a közösségi közlekedést, a hulladékgazdálkodást. Mindez mostanra oda vezetett, hogy érdemi fejlesztéseket saját erőforrásból már nem tudnak véghezvinni az önkormányzatok, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati autonómia Európai Chartában meghatározott pénzügyi pillére gyakorlatilag megszűnt.
