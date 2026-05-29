Évekre kitilthatják a Mercedest az Egyesült Államokból
A Mercedes-Benz teljesen kiszorulhat az amerikai piacról egy új kongresszusi törvényjavaslat miatt, amely a kínai állami érdekeltségű autógyártókat tiltaná ki az Egyesült Államokból. A német prémiumgyártó legnagyobb nagyrészvényese ugyanis az állami tulajdonban lévő kínai BAIC. A tervezet jelenlegi szövegezése alapján már ez a tény is elegendő lehet a kitiltáshoz - írta a Cnbc.

A Motor Vehicle Modernization Act of 2026 elnevezésű, kétpárti törvényjavaslat szigorú korlátozásokat vezetne be az USA-ban:

megtiltaná, hogy olyan autógyártók járműveket importáljanak, értékesítsenek vagy gyártsanak az Egyesült Államokban, amelyekben egy "ellenséges külföldi kormányzat" bármilyen közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Ilyen kormányzat például Kína, Oroszország vagy Észak-Korea. A BAIC 9,98 százalékos részesedést birtokol a Mercedes-Benzben. A jogszabály szó szerinti értelmezése szerint ez a tulajdonrész akár egy öt évre szóló amerikai piaci kitiltást is megalapozhatna.

A tervezet ugyan mentességet biztosítana bizonyos gyártóknak - méghozzá azoknak, amelyek 2026. január 1. előtt már legalább öt éve gyártanak személyautókat az Egyesült Államokban -, ez az engedmény azonban kifejezetten nem vonatkozik azokra a vállalatokra, amelyekben ellenséges külföldi kormányzati tulajdon van. A CNBC-nek nyilatkozó, névtelenséget kérő források szerint

a javaslat jelenlegi formájában ténylegesen kizárná a Mercedes-Benzt.

"A szöveg egyértelmű" – fogalmazott egy korábbi autóipari szakpolitikai tanácsadó a javaslattal kapcsolatban.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Mercedes-Benz második legnagyobb nagyrészvényese Li Su-fu kínai milliárdos. A Geely alapítója és elnöke 9,69 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban. A BAIC-kal együtt a két kínai érdekeltségű tulajdonos összesen 19,67 százalékot tart kézben a Mercedes-Benz Group AG-ban; ez az arány meghaladja a javaslatban szereplő 15 százalékos küszöböt, amely felett egy vállalat "ellenséges külföldi személy által irányítottnak" minősülhet.

A Mercedes-Benz az alabamai Tuscaloosában üzemeltet egy nagy gyárat, és több mint 11 ezer embert foglalkoztat az Egyesült Államokban. A vállalat nem kívánta kommentálni a folyamatban lévő jogalkotási folyamatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

