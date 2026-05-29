Figyelmeztet a BKK: huzamosabb ideig változik egy villamosjárat útvonala

A 41-es villamos pályafelújítás miatt nem érinti a Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomást június 1. és 21. között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A közlemény szerint a 41-es villamos Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomásán felújítják a villamospályát, ezért

a villamos csak a Bécsi út-Vörösvári út és a Repülőtér megállóhely között jár.

Kamaraerdő elérésére a belváros felől a BKK a Kelenföld vasútállomás metróállomástól a sűrűbben induló 87-es, 87A és 187-es buszok igénybevételét ajánlja.

