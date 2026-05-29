Gyanúsítottként hallgatták ki K. Endrét, mindent tagadott

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozói az otthonában fogták el a férfit.

A házkutatás során okiratokat és adathordozókat foglaltak le, amelyek tartalmát jelenleg is elemzik.

K. Endre a gyanúsítás ellen nem élt panasszal, de tagadta a bűncselekmény elkövetését. Mivel őrizetbe vételére nem került sor, a büntetőeljárás során szabadlábon maradhat.

A hatóságok még 2024 márciusában, hivatalból indítottak nyomozást az RTL Házon kívül című műsorának rejtett kamerás riportja alapján. A felvételekből kiderült, hogy a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese az egyik korábban bántalmazott áldozatot próbálta rávenni a terhelő vallomása visszavonására. Ez a vallomás egy már jogerősen lezárt pedofilügyhöz kapcsolódott.

A rendőrség eleinte kényszerítés gyanújával vizsgálódott. Az eljárás során azonban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, tanúkat hallgattak meg, és felvételeket elemeztek. Ezzel azt vizsgálták, megvalósult-e más bűncselekmény is. Ennek eredményeként az ügyészség októberben megerősítette, hogy az eljárás már hamis tanúzásra felhívás bűntette miatt zajlik.

K. Endrét eredetileg azért ítélték el kényszerítésért, mert a gyermekotthon pedofil igazgatója, Vásárhelyi János áldozatait próbálta rávenni vallomásuk megváltoztatására. Büntetéséből végül Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmével szabadult. A döntés hatalmas botrányt kavart. Ennek következtében az államfő és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is lemondott tisztségéről.

