  • Megjelenítés
Hatott a Merz-kormány beavatkozása, lassult májusban a német infláció
Gazdaság

Hatott a Merz-kormány beavatkozása, lassult májusban a német infláció

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ellentétes irányba mozdult a német és az olasz infláció májusban. Míg Németországban a kormányzati üzemanyagár-csökkentő intézkedések hatására mérséklődött a pénzromlás üteme, addig Olaszországban az energiaárak további emelkedése húzta felfelé a mutatót - jelentette az ING Bank.

Németországban az éves fogyasztói árindex növekedési üteme

2,6 százalékra lassult májusban, szemben az áprilisi 2,9 százalékkal.

Az Európai Központi Bank (EKB) által figyelt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) szintén mérséklődött, 2,9 százalékról 2,7 százalékra. Havi szinten 0,2 százalékos áresés következett be, ami január óta az első ilyen elmozdulás. A csökkenés fő oka a kormány üzemanyagadó-kedvezménye volt, amely májusban és júniusban literenként mintegy 17 centtel mérsékelte a benzin és a gázolaj adóját. Havi összevetésben az energiaárak mellett az élelmiszerek, a közlekedés, a ruházat és a háztartási cikkek ára is csökkent. Ugyanakkor a maginfláció és a szolgáltatások inflációja egyaránt emelkedett, visszatérve a közel-keleti háború kitörése előtti szintekre.

Az ING elemzése szerint

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek

Gyanúsítottként hallgatták ki K. Endrét, mindent tagadott

Razzia indul a magyar utakon: mutatjuk, mire figyel a rendőrség

a német adatokat nem szabad úgy értelmezni, mintha az inflációs hullám már a kibontakozása előtt véget ért volna.

A szakértők szerint ugyanis az elkövetkező hónapokban még várhatóan jelentkeznek a magasabb energiaárak tovagyűrűző hatásai a szállítási költségekben, az élelmiszerárakban és az ipari cikkek árában. A várakozások szerint a német infláció nyár végére elérheti a 4 százalékot, bár a 2022-es inflációs sokk megismétlődése valószínűtlen.

Olaszországban ezzel szemben tovább gyorsult májusban az infláció. Az olasz statisztikai hivatal (Istat) adatai szerint a mutató az áprilisi 2,7 százalékról májusban 3,2 százalékra emelkedett. A drágulás fő hajtóerejét az energiaárak növekedése adta. Éves alapon a piaci árazású energia drágulása 9,6 százalékról 12,6 százalékra, míg a hatósági áras energiáé 5,6 százalékról 5,8 százalékra gyorsult. Emellett a közlekedési és a szabadidős szolgáltatások is drágultak.

Az olasz maginfláció is enyhén emelkedett, 1,6 százalékról 1,8 százalékra, a szolgáltatások inflációja pedig 2,4 százalékról 2,8 százalékra ugrott.

Az áprilisi mérséklődést részben a húsvét időzítése okozhatta. Egyelőre nincsenek egyértelmű jelei a másodkörös hatásoknak, de a májusi üzleti felmérések szerint mind a feldolgozóiparban, mind az építőiparban magasak maradtak az áremelési szándékok. A bérnövekedés márciusban tovább lassult, 2,4 százalékra, miközben egyre feszesebbé vált a munkaerőpiac, mivel a munkanélküliségi ráta 5,1 százalékra csökkent.

Az ING előrejelzése szerint az olasz infláció az év hátralévő részében tovább emelkedhet. Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a Hormuzi-szorosban a harmadik negyedévben fokozatosan normalizálódik a hajóforgalom. A mutató azonban várhatóan nem éri el a 4 százalékot, az éves átlag pedig 2,9 százalék körül alakulhat.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot nőhetnek az eurózóna inflációs várakozásai

Egyértelmű az irány: júniusban "biztosítási" kamatemelés jöhet az EKB-nál

Az áruhiány már itt van, de a tőzsdéket ez nem érdekli

Kétszer emelhet kamatot idén az EKB

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility