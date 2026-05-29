Hatott a Merz-kormány beavatkozása, lassult májusban a német infláció

Németországban az éves fogyasztói árindex növekedési üteme

2,6 százalékra lassult májusban, szemben az áprilisi 2,9 százalékkal.

Az Európai Központi Bank (EKB) által figyelt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) szintén mérséklődött, 2,9 százalékról 2,7 százalékra. Havi szinten 0,2 százalékos áresés következett be, ami január óta az első ilyen elmozdulás. A csökkenés fő oka a kormány üzemanyagadó-kedvezménye volt, amely májusban és júniusban literenként mintegy 17 centtel mérsékelte a benzin és a gázolaj adóját. Havi összevetésben az energiaárak mellett az élelmiszerek, a közlekedés, a ruházat és a háztartási cikkek ára is csökkent. Ugyanakkor a maginfláció és a szolgáltatások inflációja egyaránt emelkedett, visszatérve a közel-keleti háború kitörése előtti szintekre.

Az ING elemzése szerint

a német adatokat nem szabad úgy értelmezni, mintha az inflációs hullám már a kibontakozása előtt véget ért volna.

A szakértők szerint ugyanis az elkövetkező hónapokban még várhatóan jelentkeznek a magasabb energiaárak tovagyűrűző hatásai a szállítási költségekben, az élelmiszerárakban és az ipari cikkek árában. A várakozások szerint a német infláció nyár végére elérheti a 4 százalékot, bár a 2022-es inflációs sokk megismétlődése valószínűtlen.

Olaszországban ezzel szemben tovább gyorsult májusban az infláció. Az olasz statisztikai hivatal (Istat) adatai szerint a mutató az áprilisi 2,7 százalékról májusban 3,2 százalékra emelkedett. A drágulás fő hajtóerejét az energiaárak növekedése adta. Éves alapon a piaci árazású energia drágulása 9,6 százalékról 12,6 százalékra, míg a hatósági áras energiáé 5,6 százalékról 5,8 százalékra gyorsult. Emellett a közlekedési és a szabadidős szolgáltatások is drágultak.

Az olasz maginfláció is enyhén emelkedett, 1,6 százalékról 1,8 százalékra, a szolgáltatások inflációja pedig 2,4 százalékról 2,8 százalékra ugrott.

Az áprilisi mérséklődést részben a húsvét időzítése okozhatta. Egyelőre nincsenek egyértelmű jelei a másodkörös hatásoknak, de a májusi üzleti felmérések szerint mind a feldolgozóiparban, mind az építőiparban magasak maradtak az áremelési szándékok. A bérnövekedés márciusban tovább lassult, 2,4 százalékra, miközben egyre feszesebbé vált a munkaerőpiac, mivel a munkanélküliségi ráta 5,1 százalékra csökkent.

Az ING előrejelzése szerint az olasz infláció az év hátralévő részében tovább emelkedhet. Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a Hormuzi-szorosban a harmadik negyedévben fokozatosan normalizálódik a hajóforgalom. A mutató azonban várhatóan nem éri el a 4 százalékot, az éves átlag pedig 2,9 százalék körül alakulhat.

